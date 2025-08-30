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Outdoors using Splashtop Mirroring360 to help power a high end drone in mid air

Epson Smart Glass in combinatie met Splashtop Mirroring360 biedt nieuwe mogelijkheid: vlieg met een DJI-drone om HD-video en foto's te maken!

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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In samenwerking met Espon wordt Splashtop Mirroring360 nu gratis beschikbaar gesteld voor Epson Moverio BT-200 Smart Glass.

Dit betekent dat elke inhoud of app kan worden gespiegeld van je iPhone en iPad naar je Epson Smart Glass.

Vervolgens leerden we van DJI Drone-enthousiasten over onderstaande interessante nieuwe use-case:

Wanneer mensen met drones vliegen om video of foto's te maken vanuit de lucht erboven, moeten ze de drone boven hen kunnen zien vliegen; tegelijkertijd moeten ze ook kijken

op hun iPhone / iPad om het realtime videobeeld van de camera van de drone te zien. De constante noodzaak om omhoog te kijken naar de vliegende drone en naar beneden te kijken naar de iPhone / iPad die het realtime camerabeeld laat zien

is een grote uitdaging. Met Epson Smart Glass en Mirroring360 kunnen mensen de vliegende drone in het zicht houden en tegelijkertijd de videofeed van de drone bekijken in het centrum van de smart glasses.

Hieronder staan video's en foto's van de nieuwe mogelijkheid. Leuk en spannend!

Splashtop Mirroring360 & Epson Smart Glass (IoT) – Fly a DJI Drone to take HD video in the air!
Splashtop Mirroring360 & Epson Smart Glass (IoT) – Fly a DJI Drone to take HD video in the air!
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