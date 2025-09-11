Als je je endpoints niet kunt zien en beheren, kun je niet garanderen dat je netwerk veilig is of dat je teams zijn uitgerust om te slagen. Endpoint zichtbaarheid is een kritieke prioriteit geworden voor bedrijven, vooral met de opkomst van remote werk, BYOD-beleid en Internet of Things (IoT) apparaten.
Naarmate cyberbedreigingen blijven groeien, zijn traditionele benaderingen van zichtbaarheid niet voldoende. Organisaties en IT-teams hebben robuuste, gedetailleerde zichtbaarheid en beheer nodig over elk van hun endpoints, inclusief de mogelijkheid om beveiligingsbeleid af te dwingen, patches te installeren en bedreigingen van overal te detecteren.
Met dat in gedachten, laten we het belang van endpoint zichtbaarheid onderzoeken, hoe real-time monitoring tools organisaties kunnen helpen hun endpoints en apps te monitoren, en hoe Splashtop AEM endpointbeheer eenvoudig maakt.
Wat is Endpoint Zichtbaarheid?
Endpoint zichtbaarheid is het vermogen om alle endpoints die verbonden zijn met je netwerk en IT-omgeving te monitoren en beheren. Goede endpoint zichtbaarheid omvat ook informatie over de applicaties en andere software op die endpoints, evenals de mogelijkheid om beleid te beveiligen, bij te werken en af te dwingen.
Endpoint zichtbaarheid vertrouwt doorgaans op endpoint management software, zoals Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management), die real-time inzichten, waarschuwingen en inventarisbeheer voor endpoint omgevingen kan bieden.
De Rol van Endpoint Zichtbaarheid in Proactieve Beveiliging en Risicoreductie
Dus, wat zijn precies de voordelen van endpoint zichtbaarheid? Endpoint zichtbaarheid maakt proactieve monitoring, patching en nalevingshandhaving mogelijk, terwijl het risico's vermindert en kwetsbaarheden identificeert. Dit maakt het een essentieel onderdeel van goed endpointbeheer.
Correct endpoint management omvat: het monitoren van verbonden apparaten en hun applicaties, ervoor zorgen dat alles volledig gepatcht en bijgewerkt is, potentiële bedreigingen of kwetsbaarheden identificeren, beveiligingsbeleid afdwingen en eventuele bedreigingen aanpakken die zich voordoen.
Zonder goede endpoint en IT asset zichtbaarheid, zullen IT-teams moeite hebben om dit alles te doen, en zullen beheertools niet optimaal kunnen functioneren. Dit kan leiden tot beveiligingslekken en kwetsbaarheden die cyberaanvallers kunnen uitbuiten.
Endpoint zichtbaarheidstekorten: Waar bedrijven tekortschieten
Het behouden van endpoint zichtbaarheid kan makkelijker gezegd dan gedaan zijn zonder de juiste tools en voorbereiding. Verschillende obstakels kunnen het voor organisaties uitdagend maken om volledige endpoint zichtbaarheid en controle te verkrijgen, waaronder:
Shadow IT: Shadow IT (het gebruik van niet-goedgekeurde apparaten, applicaties en diensten zonder goedkeuring van IT) kan zowel kosten als risico's voor een bedrijf verhogen. Wanneer werknemers apparaten en apps gebruiken zonder medeweten van de IT-afdeling, is er een aanzienlijk risico dat die apparaten vergeten en niet bijgewerkt worden, wat een toegangspunt voor aanvallers creëert.
Gesiloëerde data: Wanneer informatie gesiloëerd en gescheiden wordt gehouden, wordt het voor IT-teams moeilijk om het te monitoren en potentiële bedreigingen te detecteren. Dit kan de dreigingsrespons bemoeilijken en aanvallen meer tijd geven om schade aan te richten.
Gebrek aan integratie: Een goed geïntegreerde omgeving is de sleutel tot volledige en efficiënte endpoint beheer. Als je tools en oplossingen niet goed integreren, zal het moeilijker zijn voor je endpoint beheeroplossing om alles te monitoren en beheren, wat blinde vlekken en potentiële kwetsbaarheden creëert.
Verouderde tools: Evenzo kunnen oude en verouderde tools complicaties opleveren. Legacy-oplossingen ontvangen niet altijd patches en updates, waardoor beveiligingslekken moeilijker aan te pakken zijn. Bovendien werken ze mogelijk niet goed samen met de endpoint management oplossing.
Elk van deze kan blinde vlekken creëren die het moeilijk maken voor IT-teams om elk eindpunt te monitoren en beheren. Dit kan beveiligingsrisico's creëren en de operationele efficiëntie verminderen, dus bedrijven moeten zich hiervan bewust zijn en actie ondernemen om deze obstakels aan te pakken.
8 Bewezen manieren om endpoint zichtbaarheid te verbeteren
Gelukkig zijn er, voor alle obstakels die de zichtbaarheid van eindpunten kunnen belemmeren, ook best practices voor eindpuntzichtbaarheid. Door deze tips in gedachten te houden, wordt het gemakkelijker om elk van je eindpunten te monitoren en beheren, zelfs in externe omgevingen:
1. Ontdek en classificeer alle endpoints in real-time
Wanneer een nieuw endpoint aan je netwerk wordt toegevoegd, moet je IT-team dat weten. Het gebruik van een platform met real-time endpoint detectie en monitoring zorgt ervoor dat je inventaris accuraat en up-to-date blijft door automatisch nieuwe apparaten toe te voegen zodra ze verbinding maken.
2. Bouw en Onderhoud een Nauwkeurige Endpoint Inventaris
Het opbouwen en onderhouden van een nauwkeurige, up-to-date inventaris is essentieel om ervoor te zorgen dat je IT-team weet welke apparaten met je netwerk zijn verbonden en helpt te voorkomen dat shadow IT-apparaten onopgemerkt en ongepatcht blijven. Als je geen nauwkeurige inventaris hebt, is de kans groter dat ongeautoriseerde apparaten onopgemerkt blijven, waardoor het netwerk risico loopt.
3. Benut Endpoint Beheer Tools
Endpoint beheeroplossingen zoals Splashtop AEM zijn ongelooflijk nuttig, omdat ze inzicht en controle bieden over verbonden apparaten. Dit vermindert de werklast voor IT-teams, stroomlijnt endpoint beheer, biedt zichtbaarheid en inzichten in endpoints, en stelt teams in staat om updates uit te rollen over verbonden apparaten.
4. Gebruik EDR/EPP Oplossingen voor Volledige Endpoint Inzichten
Endpoint beveiligingsoplossingen die gebruik maken van endpoint detectie en respons (EDR) en endpoint bescherming platform (EPP) kunnen waardevolle beveiligingsinzichten bieden. Dit omvat het identificeren van verdacht gedrag, het monitoren van bedreigingen, het analyseren van logs, en het verstrekken van informatie over je algehele beveiligingsgezondheid, wat vitale informatie kan bieden over je endpoints en eventuele risico's die moeten worden aangepakt.
5. Optimaliseer Monitoring en Waarschuwingen voor Actiesignalen
Zichtbaarheid verkrijgen in je endpoints is één ding, maar ze goed monitoren is een heel ander verhaal. Zorg ervoor dat je endpoint monitoring oplossing de informatie kan verzamelen die het belangrijkst is voor je bedrijf, inclusief specifieke bedreigingen en kwetsbaarheden. Die informatie moet beschikbaar zijn vanaf één scherm, zodat alle relevante informatie in één oogopslag beschikbaar is.
6. Integreer Endpoint Data in je Tech Stack
Als al je gegevens gescheiden en afgesloten blijven, saboteer je je eigen beveiligingsinspanningen. Het integreren van endpointgegevens zodat beveiligings- en IT-teams er toegang toe hebben en het kunnen monitoren, maakt het gemakkelijker om verdachte activiteiten te detecteren en erop te reageren, wat de responsiviteit en algehele cyberbeveiliging verbetert.
7. Behoud en doorzoek logs voor diepgaand onderzoek
Data is koning, zoals het gezegde luidt, dus het behouden van historische data is cruciaal. Patronen en waarschuwingssignalen in je data identificeren kan beveiligingsteams helpen hun eigen zwaktes en verbeterpunten te vinden, terwijl het behouden van data teams kan helpen om eerder gedrag te analyseren om verdachte activiteiten beter te identificeren.
8. Verbeter Continu Processen voor Langdurige Zichtbaarheid
Technologie verandert voortdurend, wat betekent dat cyberdreigingen in dezelfde mate toenemen. Het regelmatig beoordelen en bijwerken van je processen en strategieën voor eindpuntzichtbaarheid helpt je teams om voorop te blijven lopen bij bedreigingen en de juiste beveiliging te handhaven, zelfs als je eindpunten en applicaties veranderen.
Splashtop AEM: Geef IT-teams Real-Time Endpoint Inzichten
Real-time zichtbaarheid over je endpoints is cruciaal voor correct endpoint management en beveiliging, maar dat vereist een robuuste en krachtige oplossing die kan werken over een verspreid personeelsbestand. Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) is precies die oplossing.
Splashtop AEM biedt gecentraliseerde zichtbaarheid over je endpoints, door asset tracking, endpoint gezondheidsmonitoring, beleidshandhaving en patchbeheer in één dashboard te brengen. Niet alleen helpt Splashtop AEM je om verbonden apparaten te beheren en updates te automatiseren, maar de beveiligingsfuncties helpen bedrijven ook om te voldoen aan vereisten zoals SOC 2, ISO/IEC 27001, en HIPAA compliance.
Splashtop AEM geeft IT-teams de tools die ze nodig hebben om endpoints te monitoren, potentiële problemen aan te pakken, en hun werklast te verminderen. Dit omvat:
Geautomatiseerde, real-time hardware en software inventaris tracking en remote beheer.
AI-gestuurde CVE-gebaseerde kwetsbaarheidsinzichten.
Aanpasbare beleidskaders die in je hele netwerk kunnen worden afgedwongen.
Geautomatiseerde patching voor besturingssystemen en apps van derden/aangepaste apps.
Waarschuwingen en herstel om automatisch problemen op te lossen voordat ze problemen worden.
Achtergrondacties om toegang te krijgen tot tools zoals taakbeheerders en apparaatbeheerders zonder gebruikers te onderbreken.
Klaar om Splashtop zelf te ervaren en ongekende zichtbaarheid in je endpoints te krijgen? Begin vandaag nog met een gratis proefperiode: