Hoe vindt u een remote access en support-leverancier voor de IT-helpdesk van uw onderneming

Het vinden van de juiste leveranciers voor uw IT-helpdesk kan moeilijk zijn. Leer hoe u een remote access en support-leverancier kunt vinden op basis van de specifieke gebruikssituaties van uw bedrijf.

De vraag voor IT-helpdeskmanagers is niet langer: "Hebben we een remote access en support-oplossing nodig?" maar: "Welke oplossing moeten we gebruiken?"

Het selecteren van een leverancier kan lastig zijn en klanten zijn liever niet maanden bezig met het uitproberen van verschillende oplossingen. Dat is de reden waarom er tegenwoordig een hoge mate van vendor-switching is onder klanten. Overstappen is niet moeilijk, maar de gebruikersacceptatie en het succes van de oplossing nemen snel toe wanneer de initiële oplossing voldoet aan de behoeften van de organisatie.

Dit is waarom gebruikssituaties van belang zijn. Focussen op uw gebruik leidt u in één keer naar het juiste antwoord. De ideale oplossing is degene die het beste aansluit bij de specifieke gebruikssituaties van uw organisatie op het gebied van remote access en support. De snelheid van een sportwagen is geweldig, maar die doet er niet toe wanneer u uw auto vooral gebruikt om groepen kinderen naar de voetbaltraining te brengen.

Maak een lijst met uw gebruikssituaties

Om aan de slag te gaan, moet u een lijst maken met de specifieke gebruiksscenario's waarop u zich wilt richten met remote access en support. Dit vormt context die u nodig heeft om prioriteit te geven aan de functies en mogelijkheden van de oplossing die u wilt zien en testen - niet degene die de leverancier u wil laten zien. Dit proces maakt het selecteren van een leverancier veel eenvoudiger.

Dit zijn de 5 meest voorkomende gebruikssituaties voor remote access en support voor een IT-helpdesk:

Op elk moment onbeheerde toegang tot op afstand beheerde computers Ondersteuning voor medewerkers die onmiddellijke hulp nodig hebben: on-demand (beheerde) toegang tot hun computers en mobiele apparaten Ondersteuning voor verschillende besturingssystemen, zeker nu met steeds meer BYOD-initiatieven - (Windows-, Mac-, Linux-, Android- en iOS-apparaten) Integratie van on-demand remote access met ticketing, chat, workflows voor technici en PSA-systemen voor holistische ondersteuning Centrale controle voor het beheren van de toegang en ondersteuning van een verspreid personeelsbestand - gebruikers, groepen, apparaten, toegangsrechten en meer.

Deze lijst is een begin. Er zijn natuurlijk meer toepassingen dan de hierboven genoemde. Door verder in te gaan op die van u, kunt u die functies en mogelijkheden aanscherpen die u echt nodig heeft. En niet die alleen leuk, of helemaal niet nodig zijn.

Stem de functies, mogelijkheden en ondersteuning van een potentiële oplossing af op uw gebruiksscenario

De IT-helpdesk van uw onderneming moet aan alles goedkeuring geven wanneer het gaat om de criteria voor een remote access en support-oplossing die past bij al uw gebruikssituatie. Anders moet u waarschijnlijk binnen enkele maanden alweer op zoek naar een vervangende of aanvullende oplossing.

Let er bij het evalueren van functies en mogelijkheden op hoe specifiek een leverancier is. De speciale pagina van Splashtop, Remote Support Software for IT Help Desks, biedt bijvoorbeeld duidelijk gedetailleerde beschrijvingen van functies en mogelijkheden, uitgesplitst per categorie.

Heel vaak biedt een leverancier functies waarvan het lijkt dat ze nuttig kunnen zijn voor uw gebruikssituatie, terwijl ze in werkelijkheid gewoon niet werken zoals bedoeld voor die context. Dat is moeilijk te achterhalen door slechts het doornemen van een lijst met die functies. U moet wat meer due diligence uitvoeren en kijken wat echte klanten zeggen over de oplossingen die u voor uw specifieke gebruiksscenario's wilt evalueren.

Hoe ondersteunt de leverancier u?

Naast de functies en mogelijkheden van de leverancier, is het belangrijk om te overwegen hoe de leverancier u ondersteunt. Bekijk de verschillende manieren waarop u contact met hen kunt opnemen (e-mail, telefoon, chat) en of u live met iemand kunt praten. Ongeacht de grootte of locatie van uw bedrijf zou u de beste support moeten krijgen. Superieure klantenondersteuning is een game-changer.

In het geval van de remote access-software van Splashtop blijkt uit klantbeoordelingen op de website softwareadvice.com (8 februari 2022), dat Splashtop - met een algemene score van 4,81 uit 5 - opnieuw de hoogste beoordelingen kreeg. De hoge gebruikersbeoordelingen waren voornamelijk gebaseerd op vier dingen die klanten opmerkten over Splashtop:

Levert de beste waarde

Kwaliteit van klantensupport

Makkelijk te gebruiken

Het werkt gewoon

Klanten de beste waarde bieden is van cruciaal belang. Met IT-budgetten die altijd onder druk staan, is het besparen van veel geld in vergelijking met concurrerende oplossingen, zoals AnyDesk, LogMeIn (GoTo), TeamViewer en anderen, en het hebben van een betere ervaring, een groot voordeel.

“Het werkt gewoon”

"Het werkt gewoon", staat voor het eenvoudige concept van Splashtop-producten die presteren zoals verwacht op het moment dat klanten dat nodig hebben, vooral wanneer externe gebruikers problemen hebben. Niks is zo vervelend voor uw werknemers en andere gebruikers dan technische problemen wanneer ze op afstand werken. Dat is het moment wanneer u een remote access en support-oplossing nodig heeft die gewoon werkt. Geen excuses.

Voeg Splashtop toe aan uw shortlist

De constant goede klantenreviews voor Splashtop zouden u moeten overtuigen om Splashtop op uw shortlist van remote access en support-oplossingen voor uw zakelijke IT-helpdesk te zetten. Splashtop biedt een gratis demo en proefversie, zodat u het kunt testen in uw specifieke gebruiksscenario. Probeer het vandaag nog.

Ga vandaag nog aan de slag met een demo van Splashtop Enterprise.

Plan een demo