Amerikanen meldden in 2025 $20,9 miljard aan verliezen door internetcriminaliteit, 26% meer dan het jaar ervoor, volgens het 2025 Internet Crime Report van de FBI. Het was ook het eerste jaar dat het rapport kunstmatige intelligentie een eigen sectie gaf.
Het rapport Deception in the AI Age 2026 van het Thomson Reuters Institute helpt verklaren waarom de cijfers blijven stijgen. Op basis van interviews met 13 Amerikaanse fraudeonderzoekers, analisten op het gebied van financiële criminaliteit, voormalige federale agenten en technologieoprichters, stelt het rapport dat AI scams heeft veranderd van langzaam, handmatig werk in geautomatiseerde operaties met hoge volumes. Het waarschuwt ook dat verdedigingsmaatregelen die zijn ontworpen voor scams die door mensen worden uitgevoerd, achterop raken.
Hieronder zetten we vier bevindingen uit het rapport op een rij, wat elk daarvan betekent voor bedrijven en individuen, en welke rol beveiliging op de computer zelf daarbij speelt.
Wat het rapport Deception in the AI Age aan het licht bracht
1. Oplichting slaagt omdat het slachtoffer ja zegt
Het rapport trekt een duidelijke grens tussen fraude en oplichting. Fraude is ongeautoriseerde activiteit, zoals wanneer een crimineel gestolen inloggegevens gebruikt om geld over te maken. Bij oplichting wordt het slachtoffer overgehaald om zelf de handeling uit te voeren, waardoor de betaling, inlogpoging of download legitiem lijkt. Elke controle wordt doorstaan omdat de juiste persoon die uitvoert.
Daardoor is oplichting moeilijk te stoppen met beveiliging die alleen identiteit bevestigt. Dat maakt ze ook duur: cybergestuurde fraude en oplichting waren verantwoordelijk voor 85% van de verliezen die in 2025 bij de FBI werden gemeld. Bescherming moet ingrijpen op het moment dat iemand op het punt staat te handelen op basis van een leugen, voordat die handeling is voltooid.
2. AI heeft oplichting veranderd in lopendebandwerk
Volgens het rapport stelt AI criminelen in staat om duizenden varianten van social engineering tegelijk te testen, de varianten te behouden die werken en de varianten die niet werken te laten vallen. Gepolijste phishingberichten, gekloonde stemmen en valse documenten vergen nu weinig vaardigheid om te maken. Het rapport beschrijft ook georganiseerde scamcomplexen, vaak bemand door verhandelde werknemers, die deze operaties op industriële schaal uitvoeren.
De gegevens van de FBI laten het vroege effect zien. IC3 ontving in 2025 22.364 meldingen waarin AI werd genoemd, gekoppeld aan ongeveer $893 miljoen aan gemelde verliezen.
Voor iedereen die een scam probeert te herkennen, vervagen de bekende waarschuwingssignalen. Typefouten, onhandige formuleringen en een toon die net niet helemaal klopt, zijn niet langer betrouwbare aanwijzingen. Bewustwordingstraining blijft belangrijk, maar kan niet langer het enige zijn dat tussen een overtuigend bericht en een kostbare fout in staat.
3. Agentische AI zou de menselijke oplichter kunnen vervangen
De meest vooruitblikkende waarschuwing in het rapport gaat over agentische AI: autonome systemen die contact kunnen opnemen met een slachtoffer, zich kunnen aanpassen aan hun reacties en een scam van begin tot eind kunnen uitvoeren zonder menselijke operator. Het Thomson Reuters Institute verwacht deze verschuiving binnenkort en zegt dat financiële instellingen ongeveer 12 maanden hebben om zich voor te bereiden.
Wanneer elke oplichtingspoging bijna niets kost om uit te voeren, neemt het volume toe en worden dezelfde mensen vaker als doelwit gekozen. Verdedigingsmaatregelen die ervan afhangen dat iemand een probleem opmerkt, hebben geautomatiseerde back-up nodig die dag en nacht werkt.
4. Tegen de tijd dat geld wordt overgemaakt, heeft de oplichting al plaatsgevonden
Banken zien de transactie. Ze zien zelden de weken van contact die eraan voorafgingen. Zoals Trace Fooshee van Datos Insights het in het rapport verwoordde, ziet de financiële instelling "alleen de laatste paar meter" van een scam. Het eerste contact en de manipulatie vinden plaats via sociale media, berichtenapps en telefoongesprekken.
De beste kans om een vorm van oplichting te stoppen ligt eerder, voordat iemand een betaling autoriseert. Bij veel vormen van oplichting doet zo’n eerder moment zich voor op de eigen computer van het slachtoffer.
Hoe scams de computer van het slachtoffer bereiken
Het rapport richt zich op de betaling, maar bij veel vormen van oplichting is eerst een stap nodig die plaatsvindt op de computer van het slachtoffer zelf. Drie routes komen steeds weer terug:
Valse websites en inlogpagina's. Een phishinglink leidt naar een overtuigende kopie van een inlogpagina van een bank, e-maildienst of softwareapplicatie, waarmee wachtwoorden of betaalgegevens worden buitgemaakt. Phishing en spoofing waren in 2025 het meest gemelde type criminaliteit bij IC3.
Kwaadaardige bestanden en nepdownloads. Een e-mailbijlage, nepfactuur of valse software-update installeert malware die gegevens steelt of aanvallers een ingang op de computer geeft.
Valse supportwaarschuwingen. Een pop-up of onverwacht telefoontje beweert dat er een probleem is met de computer en zet het slachtoffer onder druk om een nep-hulplijn te bellen, waar gevraagd wordt te betalen voor een oplossing of de beller controle over de computer te geven. De richtlijn over techsupportscams van de FTC merkt op dat echte beveiligingswaarschuwingen je nooit vragen een telefoonnummer te bellen. Volgens IC3 waren tech- en customer support-scams in 2025 goed voor $2,13 miljard aan gemelde verliezen.
In elk geval zet het slachtoffer zelf die stap door op de link te klikken, het bestand te openen of te bellen. Daarom moeten deze momenten op de computer worden onderbroken, ruim voordat er iets de bank bereikt.
Hoe bescherming tegen oplichting er nu uit moet zien
De boodschap van het rapport voor verdedigers is dat preventie eerder in de oplichting moet beginnen. Voor bedrijven en huishoudens komt dat neer op vier gewoonten:
Bouw een pauze in. De eenvoudigste verdediging uit het rapport is wachten voordat je handelt, al is het maar een paar minuten. De FBI geeft hetzelfde advies en roept mensen op om eerst even te pauzeren ("Neem even de tijd") voordat ze geld of persoonlijke informatie versturen.
Verifieer dit via een apart kanaal. Bevestig elk betalingsverzoek, elke accountwijziging of elk supportgesprek door contact op te nemen met de persoon of het bedrijf via een telefoonnummer of adres dat je al vertrouwt.
Bescherm niet alleen het account, maar ook de computer. Blokkeer scamsites en ongeautoriseerde remote access-tools voordat ze laden of worden geïnstalleerd, zodat een overtuigende lokpoging minder plekken heeft om voet aan de grond te krijgen.
Maak het makkelijk om je uit te spreken. Medewerkers en gezinsleden moeten precies weten aan wie ze iets kunnen melden als iets niet klopt, zonder bang te zijn om de schuld te krijgen.
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Hoe Splashtop Shield helpt oplichting op Windows en Mac te stoppen
Splashtop Shield is endpointbescherming voor Windows- en Mac-computers die boven op standaard antivirus anti-oplichtingsbescherming en bescherming tegen overname via remote access toevoegt. Het is ontwikkeld voor momenten waarop een scam de computer bereikt, bijvoorbeeld wanneer iemand op een nepwebsite klikt of reageert op een verzoek om remote access-software te installeren.
In onafhankelijke tests door West Coast Labs in april 2026 behaalde Splashtop Shield een beschermingspercentage van 100% tegen geteste bedreigingen. In november 2026 trad Splashtop toe tot het Microsoft Virus Initiative met Splashtop Shield. Het initiatief is het programma van Microsoft voor beveiligingsleveranciers waarvan de producten zijn gecertificeerd door goedgekeurde onafhankelijke testlabs en voldoen aan de vereisten van Microsoft voor betrouwbare integratie met Windows.
Zo helpt Splashtop Shield om oplichting te stoppen:
1. Blokkeert scam- en phishingsites
Splashtop Shield blokkeert onveilige en bekende phishingsites en gebruikt AI-ondersteunde detectie om nieuwe en opkomende scams te onderscheppen. Wanneer een door AI geschreven bericht iemand naar een overtuigende valse inlogpagina leidt, kan Splashtop Shield de pagina blokkeren voordat diegene iets invoert.
2. Stopt kwaadaardige bestanden
Splashtop Shield biedt realtime antimalwarebescherming en on-access scans die zijn ontworpen om schadelijke bestanden en onveilige applicaties te stoppen voordat ze worden uitgevoerd. Als een valse factuur of valse software-update toch op de computer terechtkomt, kan Splashtop Shield die stoppen voordat die schade aanricht.
3. Stopt remote access-overname
Splashtop Shield detecteert en blokkeert pogingen om de remote access-tools te installeren waar oplichters op vertrouwen, en stuurt een waarschuwing wanneer dat gebeurt. Dat dekt precies het moment waarop een nepmedewerker van de supportafdeling om toegang vraagt, zelfs als de persoon aan de telefoon al is overtuigd.
Bescherming voor werk en thuis
Splashtop Shield for Business is beschikbaar als add-on bij elk actief abonnement op een zakelijk product van Splashtop, waaronder Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop Enterprise en Splashtop AEM. Waarschuwingen verschijnen naast de endpointgegevens die IT-teams toch al controleren, en IT kan vanuit een waarschuwing direct een remote sessie starten om onderzoek te doen.
Splashtop Shield voor thuis en het gezin beschermt persoonlijke computers, met abonnementen voor 2, 5 of 10 computers. Gezinsabonnementen voegen waarschuwingen toe voor een vertrouwd familielid en Remote Help voor praktische ondersteuning wanneer iemand die nodig heeft.
Bescherm de computers die oplichters als eerste bereiken
Het rapport Deception in the AI Age maakt overtuigend duidelijk dat oplichting alleen maar sneller, goedkoper en overtuigender zal worden. Wanneer de eigen goedkeuring van het slachtoffer de aanval is, moet bescherming ingrijpen voordat die goedkeuring tot verlies leidt.
Voor bedrijven is Splashtop Shield for Business beschikbaar als aanvulling op Splashtop-bedrijfsproducten. Voeg Splashtop Shield toe aan je abonnement om de Windows- en Mac-endpoints van je team te beschermen.
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