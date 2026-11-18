Splashtop sluit zich aan bij het Microsoft Virus Initiative en versterkt daarmee de bescherming voor Microsoft-omgevingen
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Splashtop Shield voegt onafhankelijk gecertificeerde, realtime antimalwarebescherming toe, met updates die worden geleverd volgens de Safe Deployment Practices van Splashtop.
SAN FRANCISCO, Calif., 18 nov. 2026 – Splashtop maakte vandaag bekend dat het lid is geworden van het Microsoft Virus Initiative (MVI), een Microsoft® -programma voor beveiligingsleveranciers waarvan de producten gecertificeerd zijn door goedgekeurde onafhankelijke testlabs en voldoen aan de Microsoft-vereisten voor betrouwbare integratie met Windows®. Het lidmaatschap versterkt Splashtop's afstemming op Microsoft en bevordert het werk aan sterkere bescherming en veerkracht voor organisaties die zich op Microsoft richten. Splashtop kwalificeerde zich voor MVI met Splashtop Shield, dat realtime antimalwarebescherming combineert met verdediging tegen social-engineeringaanvallen zoals phishing, scams en ongeautoriseerde externe toegang. Shield is gecertificeerd door het onafhankelijke testlab West Coast Labs en zal binnenkort integreren met Windows Security Center, waarbij het zich bij Windows registreert als de antivirusprovider van het apparaat zodat de beschermingsstatus in Windows Security wordt weergegeven. Updates van Shield volgen ook Splashtop’s Safe Deployment Practices, voldoen aan de betrouwbaarheidseisen en helpen organisaties verstoringen te voorkomen. "IT-beheerders hebben te maken met een constante stroom aanvallen en hebben geen tijd om te gokken op beveiligingstools die misschien niet passen binnen de omgeving die ze al hebben opgebouwd," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. “Shield is onafhankelijk gecertificeerd en gebouwd om met Windows te werken, zodat beheerders een extra beschermingslaag tegen phishing en scams kunnen toevoegen zonder te twijfelen over hoe het past.” Het portfolio van Splashtop breidt Microsoft-omgevingen uit van registratie en beleid naar continue endpointactiviteiten:
Voeg een tweede verdedigingslinie tegen phishing toe: Splashtop Shield controleert elke klik op phishing en scams, werkt samen met Microsoft Defender® Antivirus en wordt beheerd in dezelfde console als support en patchbeheer.
Los problemen op elk apparaat op: Splashtop Remote Support lost problemen op op bemande of onbeheerde, beheerde of BYOD-apparaten, ook tenantoverstijgend.
Dicht app-kwetsbaarheden sneller: Agentic Packr gebruikt AI om externe en aangepaste apps te verpakken, te testen en op malware te scannen, en publiceert ze daarna met één klik naar Microsoft Intune®.
Patch zonder te wachten op check-ins: Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) patcht Windows, macOS en apps van derden, geprioriteerd op basis van KEV- en CVE-risico, met logboeken die elke oplossing aantonen.
Maak een einde aan gedeelde Wi‑Fi-wachtwoorden: Foxpass levert wachtwoordloze, certificaatgebaseerde Wi‑Fi- en VPN-toegang via Intune, in combinatie met Microsoft Cloud PKI, en maakt on-prem RADIUS-servers overbodig.
Via MVI werkt Microsoft rechtstreeks samen met beveiligingsleveranciers waarvan de producten Windows-klanten beschermen. Ga voor meer informatie naar Splashtop, dat aanwezig is op Microsoft Ignite®, van 17 t/m 20 nov. in het Moscone Center in San Francisco, bij stand 6269L. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.
Microsoft, Microsoft Cloud PKI, Microsoft Defender, Microsoft Ignite, Microsoft Intune en Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven.
Samenvatting van het nieuws
Splashtop is toegelaten tot het Microsoft Virus Initiative (MVI), het programma van Microsoft voor organisaties die antimalwaretechnologie voor Windows ontwikkelen.
MVI-leden moeten onafhankelijk gecertificeerde, realtime bescherming bieden en voldoen aan de vereisten van Microsoft voor betrouwbare integratie met Windows.
Het lidmaatschap bouwt voort op de rol van Splashtop in de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en op producten die zijn ontworpen om uit te breiden wat IT-teams kunnen doen in Microsoft-omgevingen.