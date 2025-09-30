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Splashtop korting voor 501(c)(3) belastingvrije organisaties

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Splashtop biedt een korting aan Section 501(c)(3) Tax-Exempt Organizations.

Om deze korting te ontvangen stuur je een e-mail naar sales@splashtop.com met een kopie van je 501(c)(3) brief en laat je ons weten wat je wilt kopen en het e-mailadres van je Splashtop account.

Als u nog geen Splashtop-account heeft, kunt u er een maken door een gratis proefperiode te starten op https://www.splashtop.com (geen creditcard vereist) of door een gratis account aan te maken op https://redirect.splashtop.com/signup.

In aanmerking komende aanvragers zullen een e-mail ontvangen met een code die ze tijdens het afrekenen kunnen gebruiken om de korting te ontvangen en die alleen werkt als de aankoop wordt gedaan met het e-mailadres dat je in het verzoek hebt opgegeven.

Deze 501(c)(3) korting is niet beschikbaar voor organisaties die niet 501(c)(3) belastingvrij zijn, zoals andere scholen, overheidsinstellingen, bedrijven of particulieren.

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