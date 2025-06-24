Splashtop benoemd tot Grid® Leader in vijftien G2 Summer 2025-rapporten
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We kregen 65 badges voor Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring en Management (RMM), Remote Support, Service Desk en Remote Desktop.
CUPERTINO, Californië, 24 juni 2025 - Splashtop heeft de Grid® Leader status bereikt in vijftien G2 Summer Grid Rapporten, met in totaal 65 verdiende badges in meerdere grote software categorieën. Dit omvat 17 eerste erkenningen en een sterk momentum in de segmenten Endpoint Management en Patch Management, wat de stap van Splashtop naar de endpointmanagement markt eerder dit jaar valideert. Het bedrijf streeft ernaar de IT-modernisering te vereenvoudigen met oplossingen voor het beveiligen, bewaken en beheren van apparaten in een hybride werkomgeving.
G2 is een betrouwbare bron voor kopers die B2B-software vergelijken, en de Grid® Reports1 zijn gebaseerd op directe feedback van echte gebruikers, die leveranciers beoordelen op belangrijke factoren zoals gebruiksgemak, implementatietijd, rendement op investering en bruikbaarheid. G2 past een rigoureuze, gegevensgestuurde methodologie toe om zijn Grid Reports te bepalen, met behulp van klantbeoordelingen en geverifieerde bronnen van derden.
Grid Leaders zijn bedrijven met de hoogste marktaanwezigheid en klanttevredenheid, met producten die consequent resultaten moeten leveren in een breed scala aan gebruiksscenario's. Splashtop behaalde de status van Grid Leader in meerdere kerncategorieën, waaronder Endpoint Management, Remote Monitoring en Management (RMM), Remote Support, Service Desk en Remote Desktop. Op het gebied van patchbeheer werden we uitgeroepen tot High Performer en kregen we extra erkenning voor onze snelle installatie, gebruiksgemak en gebruikersacceptatie.
Aantoonbare waarde en efficiëntie voor IT-teams van elke omvang
Achter deze erkenningen gaan meetbare resultaten schuil die IT-leiders kunnen gebruiken om leveranciers te evalueren. In de Endpoint Management Grid had Splashtop de laagste implementatietijd van alle geëvalueerde leveranciers, met een gemiddelde van slechts 0,3 maanden. Uit de Mid-Market Return on Investment (ROI)-analyse van G2 bleek ook dat klanten hun investering in slechts vier maanden terugverdienen, een van de kortste terugverdienperioden op de Grid. Splashtop stond ook in de top 6 voor geschatte ROI, waarmee de uitzonderlijke waarde die Splashtop levert nog eens extra wordt aangetoond.
Ook in de categorie RMM kreeg Splashtop topscores voor implementatiesnelheid, gebruikersacceptatie en bruikbaarheid in de segmenten voor het midden- en kleinbedrijf. De categorie Patch Management benadrukte verder de toegankelijkheid en positieve klantervaring van Splashtop, met badges voor gemakkelijkste installatie, gemakkelijkst te gebruiken en gemakkelijkst om zaken mee te doen.
Uit de analyse van G2 bleek dat Splashtop een Net Promoter Score (NPS)2 verdiende van tussen de 91 en 94 voor zowel Endpoint Management als Remote Support, afhankelijk van de grootte van de organisatie, wat duidt op uitzonderlijke loyaliteit en waarde die wordt geleverd door IT-teams met beperkte middelen.
"We zijn vereerd om erkend te worden als koploper in zoveel belangrijke categorieën in G2's Summer 2025 Grid Reports", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. "Deze resultaten spreken over het vertrouwen dat IT-professionals in ons hebben om veilige, moderne tools te leveren die efficiënt, kosteneffectief en eenvoudig te beheren zijn. In een tijd waarin IT-teams worden gevraagd om meer te doen met minder, zijn we er trots op de leverancier te zijn die dat mogelijk maakt."
De Autonomous Endpoint Management-oplossing van Splashtop levert intelligente automatisering, waaronder realtime patching, scannen op kwetsbaarheden en ringbased beleidsbeheer, en helpt zo zero-day dreigingen te voorkomen en overhead te verminderen. Als krachtige aanvulling op Microsoft Intune verkort Splashtop AEM patchtijden en vergroot het de waarde van bestaande investeringen, terwijl het een betaalbaar, schaalbaar alternatief biedt voor complexere RMM-tools.
Splashtop's Autonomous Endpoint Management oplossing werd eerder deze maand benoemd tot Representative Vendor in de 2025 Gartner® Market Guide for Endpoint ManagementTools. Ga voor meer informatie over Splashtop's bekroonde remote support en endpointmanagement-oplossingen naar Splashtop.com, of lees de reviews van onze klanten op www.g2.com/sellers/splashtop-inc.
Referenties en disclosures
1 G2 Grid rapporten:
Grid® Report voor Remote Monitoring & Management (RMM) | Zomer 2025
Grid® Report voor Remote Support | Zomer 2025
Grid® Report voor Endpoint Management | Zomer 2025
Mid-Market Grid® Report voor Endpoint Management | Zomer 2025
Mid-Market Grid® Report voor Patch Management | Zomer 2025
2 De Net Promoter Score varieert van -100 tot +100. Net Promoter, Net Promoter System, Net Promoter Score, NPS en de NPS-gerelateerde emoticons zijn gedeponeerde handelsmerken van Bain & Company, Inc., Fred Reichheld en Satmetrix Systems, Inc.
3 Gartner, Market Guide for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, 13 januari 2025. GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal en wordt hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden. Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of service die in zijn onderzoekspublicaties wordt beschreven, en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die leveranciers te kiezen met de hoogste beoordelingen of andere aanduidingen. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
Over Splashtop
Splashtop is de best gewaardeerde wereldwijde leverancier van oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en beheer die de beveiliging en prestaties in de wereld van werken op afstand vereenvoudigen. Met het succes van de klant als hoogste prioriteit is de technologie van Splashtop eenvoudig te implementeren, te gebruiken en te beheren voor kleine en middelgrote bedrijven en ondernemingen, en biedt geavanceerde beveiligingsfuncties, hoge doorvoer, brede apparaatondersteuning en 24/5 klantensupport. Splashtop, de laagdrempelige oplossing die door meer dan 30 miljoen gebruikers is gekozen, is een partner die gebruikers in staat stelt te groeien en te schalen op hun eigen voorwaarden met zeer flexibele abonnementen. Splashtop is lid van de Microsoft Intelligent Security Association (MISA) en sluit zich aan bij de inspanningen van Microsoft om klanten te helpen de veranderende uitdagingen van het hedendaagse IT-landschap aan te pakken. Bezoek www.splashtop.com en volg ons op LinkedIn voor meer informatie.