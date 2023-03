Splashtop Personal è gratuito* per uso personale e non commerciale sulla tua rete domestica locale. Accedi a un massimo di 5 computer non utilizzati per scopi professionali o commerciali comodamente dal tuo divano o dalla tua camera da letto utilizzando un iPhone, iPad o dispositivo Android per l'accesso remoto da mobile, oppure accedi al tuo computer remoto da un altro computer.

*Gratuito nella rete domestica locale. Per connettersi da una rete esterna è necessario un abbonamento.