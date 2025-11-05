Man mano che le aziende e i dipendenti adottano modalità di lavoro remoto e ibrido, i team IT affrontano una preoccupazione persistente: come mantenere la sicurezza consentendo ai dipendenti di lavorare ovunque?
Fortunatamente, il lavoro remoto non richiede di sacrificare la sicurezza. Con gli strumenti, le tattiche e la tecnologia giusti, i team remoti e le aziende con politiche Bring Your Own Device (BYOD) possono lavorare da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo, mantenendo comunque la sicurezza e la conformità IT.
Per aiutarti in questo, abbiamo compilato una checklist di sicurezza per il lavoro da casa per aziende di tutte le dimensioni. Seguendo questi dieci semplici passaggi si garantirà un lavoro remoto sicuro su tutti i dispositivi.
Rischi informatici nel contesto del lavoro remoto: Tendenze chiave e approfondimenti
Prima di tutto, è importante capire le minacce che i team remoti e distribuiti affrontano. Mentre molte minacce informatiche possono colpire i dipendenti indipendentemente dal fatto che siano in ufficio o lavorino da remoto, alcune minacce sono uniche o costituiscono una minaccia maggiore per i lavoratori a distanza.
I rischi informatici comuni per i team remoti includono:
Vulnerabilità dei dispositivi personali: Le politiche BYOD (portare il dispositivo) danno ai dipendenti la libertà di utilizzare i dispositivi che preferiscono, ma ciò comporta una serie di rischi. I dispositivi personali potrebbero non avere gli strumenti e le protezioni di cybersicurezza necessari, o potrebbero aver tralasciato un importante aggiornamento della patch, rendendo i dispositivi più vulnerabili agli attacchi e mettendo a rischio i dati sensibili contenuti al loro interno.
Reti non protette: Le aziende utilizzano reti Wi-Fi sicure protette da firewall, autenticazione dei dispositivi e altro ancora. I dipendenti che lavorano a distanza, invece, si connettono spesso a reti Wi-Fi pubbliche non protette che rappresentano rischi per la sicurezza. Senza le dovute misure e strumenti di sicurezza, connettersi a queste reti può creare un rischio per la sicurezza.
Mancanza di crittografia: La crittografia end-to-end è fondamentale per la trasmissione dei dati e dei file, ma non tutti i dispositivi personali e le applicazioni di comunicazione utilizzano la crittografia. Le aziende devono garantire che i dipendenti utilizzino strumenti di comunicazione sicuri e crittografati che proteggano i dati in transito.
Attacchi di phishing: Sebbene gli attacchi di phishing siano comuni per tutte le aziende, possono rappresentare una minaccia maggiore per i lavoratori remoti. Se un dipendente remoto cade vittima di un attacco di phishing, può mettere a rischio i suoi account personali e di lavoro e la riparazione del dispositivo può risultare una sfida maggiore. Pertanto, è essenziale formare i dipendenti su come prevenire il phishing e cosa fare se sono presi di mira.
Lista di controllo in 10 passaggi: Sicurezza del lavoro da casa
Fortunatamente, nonostante tutti questi rischi, è possibile proteggere gli ambienti di lavoro remoto e aiutare i dipendenti a lavorare in sicurezza ovunque. Seguire questa lista di controllo per la sicurezza del lavoro da casa può aiutare a supportare un lavoro a distanza sicuro:
1. Mantieni al sicuro i dati: elimina l'archiviazione locale per ridurre il rischio
Considera dove sono archiviati i tuoi dati. Se i dipendenti conservano tutti i dati di lavoro sui loro dispositivi personali, i dati sono più vulnerabili a essere rubati o danneggiati. Tuttavia, se i dati sono archiviati sui server aziendali, ai quali i dipendenti remoti possono accedere in modo sicuro dai loro dispositivi senza scaricarli, allora possono essere mantenuti al sicuro nel caso in cui un dispositivo venga compromesso.
2. Crittografa le sessioni remote
La crittografia end-to-end è cruciale per garantire la comunicazione e il trasferimento sicuri dei dati. Le connessioni remote sono una parte fondamentale dell'accesso remoto e del supporto, poiché condividono schermi e controlli tra dispositivi in ufficio e remoti, ma questi dati devono essere crittografati per garantire che restino al sicuro da occhi indiscreti. Le sessioni remote crittografate aiutano a mantenere i dati sicuri durante il transito, quindi sono una parte fondamentale del lavoro remoto.
3. Abilita BYOD sicuro
Le politiche BYOD sono ottime per i dipendenti remoti, poiché consentono loro di lavorare sui dispositivi che preferiscono e con cui si sentono più a proprio agio (come chiunque con una posizione su "Mac vs PC" ti dirà, questo fa una grande differenza). Tuttavia, senza misure di sicurezza adeguate, il BYOD può creare nuovi rischi e vulnerabilità. Le aziende devono implementare politiche BYOD che includano forti misure di sicurezza e strumenti per mantenere al sicuro dati e dispositivi.
4. Applica politiche granulare
Gestire autorizzazioni e accessi è un altro aspetto importante del lavoro remoto sicuro. I controlli delle politiche granulari consentono alle aziende di gestire con cura chi ha accesso a quali sistemi, strumenti, segmenti di rete o dati. Questo garantisce che le informazioni importanti siano tenute al sicuro da intrusi o account compromessi.
5. Garantire una Visibilità Completa degli Endpoint
Quando i dipendenti lavorano a distanza, i team IT e i manager devono avere piena visibilità e controllo sugli endpoint remoti. La piena visibilità degli endpoint aiuta a garantire che i team IT possano identificare comportamenti sospetti e segnali di avviso di violazioni dei dati o altri attacchi informatici, in modo da poter affrontare i problemi non appena emergono e prima che altri dispositivi o reti possano essere infettati.
6. Centralizzare la Gestione
Anche se i tuoi endpoint sono distribuiti, la gestione non dovrebbe esserlo. La gestione centralizzata consente ai team IT e ai manager di monitorare e supportare tutti gli endpoint da un'unica posizione, rendendo facile gestire tutto.
7. Automatizzare la Conformità
La conformità IT è obbligatoria, specialmente in settori con requisiti normativi rigorosi, come il RGPD o la conformità HIPAA. La conformità normativa dovrebbe essere integrata nei tuoi strumenti di accesso remoto e gestione remota, assicurando che tu soddisfi tutti i tuoi requisiti e mantieni la sicurezza lavorando a distanza.
8. Imponi l'autenticazione a più fattori (MFA) per tutti gli accessi
L'autenticazione a più fattori (MFA) è uno dei modi più semplici per migliorare la sicurezza informatica e verificare gli utenti. Con MFA, gli utenti che tentano di accedere confermano la propria identità e accedono utilizzando una fonte secondaria, come un'app di autenticazione o un'email. Questo assicura che anche se le credenziali di accesso di un utente vengono rubate, ci sia un ulteriore livello di protezione che garantisce che solo loro possano accedere al proprio account.
9. Esegui regolarmente patch e aggiorna tutti i sistemi
Mantenere gli endpoint aggiornati è essenziale per la sicurezza. Ogni volta che viene scoperta una nuova vulnerabilità, una correzione tempestiva può aiutare a garantirne la rapida riparazione, necessaria per la cybersicurezza e la conformità IT. Controllare regolarmente aggiornamenti e patch o utilizzare una soluzione con gestione delle patch automatizzata può garantire che i dispositivi rimangano aggiornati e sicuri ogni volta che vengono rilasciati nuovi aggiornamenti.
10. Condurre un Regolare Addestramento alla Consapevolezza della Sicurezza
La sicurezza informatica è una responsabilità condivisa. I dipendenti devono essere formati sulle politiche di sicurezza dell'azienda, sulle migliori pratiche, su come rispondere agli incidenti di sicurezza e così via. Questo può spesso includere test per assicurarsi che i dipendenti sappiano come riconoscere ed evitare le email di phishing, il che aiuta a dimostrare la loro consapevolezza e preparazione.
Strategie per costruire un ambiente di lavoro remoto scalabile e sicuro
Se vuoi costruire un ambiente di lavoro remoto sicuro e scalabile, ci sono alcune strategie chiave che puoi adottare. Questi includono:
Utilizza soluzioni flessibili e adattabili che possano soddisfare le tue diverse esigenze di lavoro remoto.
Trova una piattaforma che bilanci sicurezza, scalabilità e facilità d'uso.
Mantieni uno spazio di lavoro sicuro con caratteristiche e strumenti di sicurezza solidi.
Mantieni i dati crittografati e archiviati sul server aziendale, non sui singoli dispositivi.
Usa una soluzione che supporti e possa funzionare su una vasta gamma di dispositivi e sistemi operativi.
Sebbene le forme specifiche che assumono varieranno tra le aziende e le loro necessità individuali, sono comunque vitali per qualsiasi organizzazione che desideri costruire un ambiente di lavoro remoto sicuro ed efficiente.
Potenzia i flussi di lavoro remoto sicuri con le soluzioni di lavoro remoto sicuro di Splashtop
L'accesso remoto e il supporto sono fondamentali per il lavoro remoto sicuro, e se vuoi una soluzione potente e scalabile con sicurezza avanzata, Splashtop ha quello che ti serve.
Splashtop Remote Access semplifica il lavoro remoto consentendo ai dipendenti di accedere ai loro dispositivi di lavoro, inclusi file, progetti e strumenti specializzati, senza archiviare nulla sui loro dispositivi personali. Questo permette agli utenti di lavorare ovunque, su qualsiasi dispositivo e in qualsiasi momento, con la stessa facilità di quando sono alla loro scrivania.
Inoltre, Splashtop è costruito per la sicurezza. Le sue caratteristiche di sicurezza avanzate includono autenticazione multifattoriale, sicurezza della password a più livelli, notifiche di connessione remota, registri delle sessioni e altro ancora. Splashtop non accede né memorizza informazioni, ma trasmette lo schermo tra dispositivi utilizzando la crittografia end-to-end.
Per i team IT che desiderano patching in tempo reale, visibilità automatizzata sulla conformità e pieno controllo sugli endpoint, Splashtop AEM (gestione autonoma degli endpoint) estende questi stessi principi di sicurezza su tutti i dispositivi, garantendo che ogni endpoint nella tua flotta remota resti aggiornato e protetto.
Grazie alle sue caratteristiche di sicurezza, Splashtop soddisfa un'ampia gamma di standard del settore e del governo, inclusi ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, PCI, HIPAA e altri. Questo ha reso Splashtop una scelta sicura per aziende di vari settori.
Pronto a lavorare da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo, senza compromettere la cybersecurity? Prova una prova gratuita di Splashtop e scopri perché le aziende si affidano a esso per un lavoro remoto sicuro: