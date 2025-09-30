I Mac, venduti nell'ordine di 20 milioni di computer all'anno, sono sempre più popolari sia negli spazi informatici personali che in quelli professionali. Allo stesso modo, anche l'uso dei software di desktop remoto è aumentato perché le persone richiedono una maggiore flessibilità in termini di tempi e luoghi di accesso ai loro computer.
Ecco perché Apple Remote Desktop, un'applicazione nativa per Mac, è così popolare tra gli utenti dei prodotti Apple.
Tuttavia, i Mac non sono famosi per la loro compatibilità, quando si tratta di applicazioni multipiattaforma, come si nota anche osservando da vicino Apple Remote Desktop.
Quindi, Apple Remote Desktop è la soluzione migliore per te o per la tua azienda?
In questo articolo spiegheremo perché le soluzioni di accesso remoto Splashtop sono di gran lunga superiori all'alternativa Mac. Alla fine saprai perché conviene scegliere Splashtop piuttosto che Apple Remote Desktop.
6 validi motivi per passare da Apple Remote Desktop a Splashtop
Compatibilità oltre MacOS: a differenza di Apple Remote Desktop, che è limitato a MacOS, Splashtop supporta un'ampia gamma di sistemi operativi, tra cui Windows, iOS, Android e Linux. Questa versatilità multipiattaforma ti consente di accedere ai tuoi dispositivi praticamente da qualsiasi piattaforma, offrendoti una flessibilità senza pari.
Prestazioni migliori: Splashtop offre prestazioni di accesso remoto superiori con connessioni più veloci, streaming più fluido e bassa latenza. Che tu stia lavorando su attività complesse come l'editing video o semplicemente accedendo ai file, Splashtop garantisce un'esperienza senza interruzioni anche per le connessioni a bassa larghezza di banda.
Funzionalità complete per l'accesso remoto: Splashtop è dotato di funzionalità avanzate che Apple Remote Desktop non ha, come il supporto multi-monitor, la stampa da remoto, il trasferimento di file e altro ancora. Queste funzionalità migliorano la produttività, consentendo di eseguire più operazioni da remoto, senza dover passare da uno strumento all'altro o da una piattaforma all'altra.
Sicurezza superiore: con Splashtop, le tue sessioni remote sono protette da misure di sicurezza standard di settore, tra cui TLS e crittografia AES a 256 bit, per garantire che i tuoi dati e le tue connessioni rimangano al sicuro, offrendoti la massima tranquillità mentre lavori da remoto.
Soluzione conveniente: Splashtop offre piani tariffari più convenienti e flessibili rispetto a Apple Remote Desktop. Se sei un utente singolo o fai parte di una grande azienda, Splashtop ti offre un miglior rapporto qualità-prezzo senza rinunciare alle funzionalità o alle prestazioni.
Supporto robusto e facilità d'uso: Splashtop è noto per la sua interfaccia intuitiva, che lo rende facile da configurare e gestire anche per gli utenti con competenze tecniche limitate. Inoltre, Splashtop offre un'assistenza clienti eccezionale, garantendo che tutti i problemi riscontrati vengano risolti in modo rapido ed efficiente per farti concentrare solo sul tuo lavoro.
Il passaggio a Splashtop non solo migliora le funzionalità di accesso remoto, ma fornisce anche una soluzione più sicura, flessibile ed economica rispetto a Apple Remote Desktop.
1. Accedi da remoto a qualsiasi computer, e non solo ai Mac, con Splashtop
Se hai un'azienda di grandi dimensioni o più computer, è utile avere la possibilità di accedere a qualsiasi computer della rete senza utilizzare applicazioni diverse per ogni sistema operativo.
Splashtop non è solo compatibile e ideale per le connessioni Mac remote desktop. Può anche essere utilizzato per accedere da remoto ai computer Windows e Linux. Apple Remote Desktop, invece, supporta solo computer MacOS, come Mac e Macbook.
Una soluzione di desktop remoto deve supportare tutti i tuoi computer, indipendentemente dal loro sistema operativo. Splashtop può farti risparmiare tempo e denaro e aumentare la tua comodità, consentendoti di accedere a qualsiasi computer anziché solo ai computer MacOS con Apple Remote Desktop.
2. Supporto multipiattaforma: usa Splashtop su telefoni e tablet
Potresti aver bisogno di accedere al computer da remoto, ovunque ti trovi. Per rendere il tutto il più comodo possibile, un buon strumento di desktop remoto ti permetterà di connetterti al computer da qualsiasi dispositivo, compresi tablet o smartphone.
Apple Remote Desktop è disponibile solo nell'App Store dei Mac, non su Android, Windows o nel sistema iOS. Quindi, se ti trovi ad avere bisogno quando hai a disposizione solo il telefono o il tablet, per non parlare di un computer Windows, sei spacciato.
Splashtop, invece, può essere installato su tutti i dispositivi.Puoi utilizzare Splashtop per accedere da remoto ai tuoi computer da dispositivi Windows, Mac, iPad, iPhone, Android e Chromebook, riuscendo a utilizzare qualsiasi dispositivo personale per lavorare sul tuo desktop da remoto.
Splashtop supera Apple Remote Desktop in termini di velocità ed efficienza
Apple Remote Desktop utilizza una connessione Virtual Network Computing, o VNC, un protocollo che aiuta a potenziare il sistema di condivisione e controllo dello schermo.
Tuttavia, il VNC è un sistema vecchio e non è un protocollo sicuro. Oltre a questo problema, il VNC è lento rispetto ad altre opzioni.
Splashtop, invece, è il miglior software esistente per quanto riguarda la velocità del desktop remoto. Questo ti aiuta a lavorare senza problemi mentre controlli un computer remoto dal tuo dispositivo locale.
Ecco un confronto diretto tra la velocità di Apple Remote Desktop e Splashtop. Capisci che differenza può fare un software di accesso remoto di alta qualità come Splashtop?
Aumenta la produttività con le funzionalità avanzate di desktop remoto di Splashtop
Per quanto riguarda i software da remoto, Splashtop è il top quando si tratta di funzioni extra che ti aiutano a lavorare in modo più produttivo quando accedi a un computer remoto. Ecco alcuni esempi di ciò che Splashtop può fare per te:
Trasferimento di file - Ti basterà trascinare il file nella finestra del desktop remoto o fuori da essa, e sarà come averlo trascinato tra le cartelle del tuo computer locale. Di' addio alle applicazioni per la condivisione di file o alle e-mail ingombranti di trasferimento dei file.
Chat - Se hai bisogno di comunicare con la persona che utilizza il dispositivo remoto, puoi farlo tramite un popup di chat. In questo modo, l'utente finale potrà leggere ciò che dici e risponderti, se necessario.
Stampa da remoto - La stampa da remoto ti permette di inviare stampe alla tua stampante locale dal PC remoto. In questo modo, risparmierai spostamenti di corsa verso le altre sedi per ottenere le tue stampe.
Trasferimento audio - A volte potresti aver bisogno di sentire l'audio del PC remoto, una funzionalità fondamentale soprattutto per l'editing video.Splashtop trasferisce l'audio dal computer remoto al dispositivo locale e supporta l'audio da desktop remoto su Mac.
Supporto multi-monitor - Se hai più monitor collegati al tuo PC remoto, Splashtop può aiutarti a gestirli. Puoi passare da un monitor all'altro con una semplice interfaccia su schermo, oppure visualizzare i monitor multipli del computer remoto sul tuo display multi-monitor locale.
Supporto remoto senza interruzioni per Windows, Mac e altro ancora
Splashtop è perfetto per i team di assistenza IT, che potrebbero aver bisogno di accedere da remoto ai dispositivi gestiti o personali per fornire assistenza.
Con Splashtop puoi fornire assistenza remota a qualsiasi PC Windows, Mac o altro dispositivo.
Sperimenta una sicurezza senza pari con Splashtop
Se hai dubbi sulla sicurezza, Splashtop è la risposta che cerchi. Splashtop è conforme alle normative GDPR e SOC 2 ed è estremamente sicuro grazie alle connessioni remote crittografate e a un'infrastruttura sicura leader del settore.
Scopri i vantaggi di Splashtop rispetto Apple Remote Desktop: inizia oggi la tua prova gratuita
Speriamo di aver chiarito i motivi per cui Splashtop è un'opzione di gran lunga superiore a Apple Remote Desktop. E se vuoi provarlo di persona e gratuitamente, abbiamo pensato a te! Inizia subito una prova gratuita per scoprire in che modo Splashtop può migliorare la tua esperienza di accesso remoto.
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