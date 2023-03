Perché supportare i dispositivi Apple è più importante che mai

di Mark Lee, CEO e cofondatore di Splashtop

Splashtop ha recentemente annunciato a che il nostro software viene fornito in bundle come soluzione esclusiva di assistenza remota predefinita all'interno di Addigy, la principale piattaforma di gestione dei dispositivi Apple basata sul cloud.

Si tratta di uno sviluppo entusiasmante perché significa che gli utenti Addigy avranno accesso remoto istantaneo, facile e ottimizzato per Apple ai dispositivi Apple che gestiscono come parte del proprio abbonamento Addigy. È anche un traguardo importante perché i prodotti Apple, inclusi i computer Mac, gli smartphone iPhone e i tablet iPad, stanno facendo un deciso passo verso le imprese e gli istituti scolastici statunitensi.

Ad esempio, il crescente slancio dei dispositivi Apple è stato menzionato in un post del blog di Scalefusion dell'aprile 2021: "Gli ultimi anni hanno mostrato qualcosa che era inimmaginabile per il mondo solo un decennio fa: Il Mac nel mondo degli affari. Secondo un sondaggio [condotto dalla società di ricerche di mercato Vanson Bourne], il 71% degli studenti delle scuole superiori preferisce usare il Mac al PC. Inoltre, circa l'81% delle persone ha ammesso di voler continuare a utilizzare i propri computer Mac nelle postazioni di lavoro. E quasi otto dipendenti su dieci ritengono che le loro aziende dovrebbero offrire loro macchine Mac su cui lavorare.

Non solo: un articolo di Forbes dell'aprile 2021 sostiene che il successo iniziale di Apple nel mercato mobile aziendale, insieme alla sua sempre maggiore attenzione alla sicurezza della piattaforma, alle partnership e agli sforzi mirati di vendita aziendali, posiziona bene questo brand perché le aziende continuano a utilizzare le soluzioni di mobilità a cui si sono affidate durante la pandemia.

Infine, nel luglio 2020 un articolo di Computerworld ha presentato "oltre 30 fatti fondamentali su Apple nelle aziende", tra cui:

Se potessero scegliere, il 59% dei dipendenti aziendali utilizzerebbe un Mac.

Nella ricerca di un lavoro, il 66% dei lavoratori sceglierebbe un'azienda che offre una scelta di dispositivi informatici rispetto a una che non la offre.

Tutte le aziende Fortune 500 ora utilizzano i prodotti Apple.

Il 79% degli utenti afferma che non sarebbe altrettanto efficiente se utilizzasse un Mac.

Il 79% di tutte le attività aziendali su un dispositivo mobile avviene su iOS.

La maggiore presenza di Apple nell'azienda può essere attribuita a molti fattori, ma un elemento fondamentale è sicuramente il risultato delle restrizioni causate dalla pandemia di COVID-19. I dipendenti che utilizzavano laptop Mac, iPad e iPhone nella loro vita privata hanno continuato a utilizzare questi strumenti quando si sono trovati a lavorare da casa.

Di conseguenza i reparti IT, abituati a concentrare la propria assistenza sui dispositivi lavorativi dei dipendenti, si sono trovati ad affrontare un afflusso di dispositivi BYOD (bring your own device) Apple che dovevano supportare e gestire per conto dei dipendenti che lavoravano da casa, insieme a computer Windows e dispositivi mobili Android.

Come ha menzionato Annie Chen, VP Product di Splashtop, in un recente podcast Command-Control-Power, Splashtop ha sempre assegnato tanta priorità e competenza agli utenti Mac e iOS quanta agli utenti aziendali più tradizionali su piattaforme Windows e Android.

Il conduttore del podcast, Jerry Zigmont di MacWorks, ha spiegato che i suoi colleghi e co-conduttori avevano precedentemente utilizzato una soluzione di supporto remoto legacy. Quando si trattava di miglioramenti o aggiornamenti, Jerry notava che, presso questo fornitore, «I Mac venivano trattati un po' come i figli di un dio minore».

«Non sembrava mai esserci particolare attenzione verso la piattaforma Mac [da quel fornitore legacy]. Voglio veramente fare i miei complimenti a Splashtop per la parità di funzionalità che attribuisce sia alla piattaforma PC che a quella Mac. È stato fantastico per noi. Come imprenditore indipendente, preferisco di gran lunga allinearmi a qualcuno che presta attenzione ai prodotti che supportiamo».

Oltre a portare i dispositivi Apple ad assimilare una quota maggiore di ambienti IT aziendali, la pandemia ha anche evidenziato la necessità di accesso remoto e di strumenti di teleassistenza indipendenti dai dispositivi come quelli di Splashtop. Infatti, il tipo di assistenza cross-platform fornito da Splashtop sta diventando un must per le aziende moderne.

Navigare nelle nuove realtà del lavoro

Quando la pandemia ha obbligato le persone a lavorare da remoto, le aziende si sono ovviamente inventate qualcosa, qualsiasi cosa, per fornire ai dipendenti e al personale di supporto IT l'accesso o il supporto remoto di cui avevano bisogno.

Ora invece le imprese medie e piccole e le altre organizzazioni tornano a navigare nel mondo del lavoro post-pandemia, e la maggior parte deve adottare un approccio ibrido di modalità in presenza e da remoto. La stessa tendenza si osserva nell'istruzione, un altro mercato in cui i computer Mac e i dispositivi mobili iOS sono frequentemente adottati, poiché le scuole e le università devono predisporre ambienti di apprendimento ibridi.

Per le imprese, è tempo di adottare un approccio strategico che garantisca a tutti i lavoratori di rimanere in contatto tra loro e con le risorse informatiche di cui hanno bisogno per lavorare in maniera fruttuosa. Dato che questo nuovo mondo del lavoro ibrido includerà quasi certamente un mix di dispositivi Mac, Windows, iOS e Android, le aziende devono valutare quanto i loro strumenti di collaborazione, comunicazione e accesso remoto per tutti questi tipi di dispositivi siano funzionali.

L'impegno di Splashtop per il supporto multipiattaforma, e in particolare la nostra consolidata esperienza nel servire gli utenti Mac e iOS, saranno sempre più preziosi in questo nuovo mondo del lavoro.

Per saperne di più su come Splashtop può aiutare i tuoi team a lavorare al meglio, indipendentemente da quando o dove lavorano o da che tipo di dispositivi utilizzano, contattaci. Ci piacerebbe saperne di più sui tuoi obiettivi e su come Splashtop potrebbe aiutarti a raggiungerli.