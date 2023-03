Come gli sviluppatori di videogiochi possono lavorare in remoto con Splashtop

Non è necessario essere incollati sul desktop per ottenere il lavoro svolto. Accedi in remoto al tuo computer e software di sviluppo di giochi da qualsiasi dispositivo con Splashtop.

Lo sviluppo di videogiochi è un affascinante mix di creatività e abilità tecnica. Ogni giorno, gli sviluppatori stanno spingendo i loro limiti per creare giochi che troveranno un pubblico di giocatori desiderosi.

Gli sviluppatori si affidano ai loro strumenti software per computer per dare vita alla loro visione. Così, quando COVID-19 ha colpito e costretto le organizzazioni a implementare il lavoro dalle politiche domestiche, gli sviluppatori di videogiochi avevano bisogno di trovare un modo per rimanere efficaci mentre lavorava in remoto.

Può essere difficile per gli sviluppatori svolgere il loro lavoro quando non possono accedere ai loro desktop ad alta potenza in ufficio. Dati i requisiti tecnici per eseguire i programmi comunemente utilizzati dagli sviluppatori di videogiochi, molti sviluppatori non possono eseguirli sui loro dispositivi personali.

Fortunatamente, c'è un modo per gli sviluppatori di lavorare da casa e avere ancora pieno accesso al loro computer desktop ufficio e a tutti i suoi software e risorse.

Lavorare in remoto con Splashtop Business Access

Con Splashtop Business Access, gli sviluppatori di videogiochi possono controllare in remoto il proprio computer da ufficio da qualsiasi luogo, utilizzando qualsiasi dispositivo. Ciò significa che puoi accedere al computer dell'ufficio dal tuo personal computer Windows o Mac, un iPad, iPhone, dispositivo Android o anche Chromebook e sentirti come se fossi seduto davanti al tuo computer di lavoro.

Sarai in grado di accedere e controllare in remoto i tuoi desktop Windows, Mac e Linux e vedere lo schermo del computer remoto in tempo reale mentre sei connesso. È possibile accedere a tutti i file e utilizzare software come Unity, Unreal, Photoshop, Maya, e altri strumenti di sviluppo software.

Splashtop offre molte funzioni di miglioramento della produttività, tra cui il supporto multi-monitor, il trasferimento di file drag-and-drop, la stampa remota, la registrazione di sessioni e altro ancora.

Il software desktop remoto di Splashtop è multipiattaforma. Ciò significa che è possibile lavorare su tutti i sistemi operativi da qualsiasi dispositivo personale quando si lavora in remoto.

Gli sviluppatori che lavorano alla prossima grande cosa nel gioco vorranno garantire che le loro connessioni siano sicure. Con Splashtop, tutte le sessioni remote sono crittografate con TLS e AES a 256 bit abbinati all'autenticazione del dispositivo. Per questo motivo, oltre 30 milioni di utenti e decine di migliaia di aziende sono già fidati.

Una connessione veloce e affidabile è fondamentale anche per gli sviluppatori. Grazie al pluripremiato motore ad alte prestazioni e all'infrastruttura globale di Splashtop, gli utenti possono contare su connessioni remote ad alta definizione. Durante le connessioni remote potrai godere di uno streaming 4K a 40 fotogrammi al secondo (fps) a bassa latenza. La sincronizzazione labiale è possibile grazie alle veloci connessioni di accesso remoto di Splashtop.

