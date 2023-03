La migliore applicazione software di telelavoro

Scopri perché il software di accesso remoto al computer Splashtop è lo strumento migliore per gli individui e i team che vogliono fare il telelavoro. Provalo gratuitamente.

Non è passato molto tempo da quando il telelavoro era riservato ai guerrieri della strada o ai pochi che avevano il lusso di lavorare da casa. Ma oggi, in tutte le posizioni e professioni, è necessario lavorare in un luogo diverso dall'ufficio.

Grazie alla disponibilità di Internet a banda larga in più luoghi e a prezzi accessibili per laptop, tablet e dispositivi mobili, il telelavoro è pratico per quasi tutti coloro che lavorano su un computer.

Tuttavia, c'è ancora un ostacolo significativo al telelavoro per molte professioni. Molti professionisti utilizzano software proprietario a cui possono accedere solo sui computer dell'ufficio. Applicazioni come strumenti di editing video, modellazione 3D e progettazione grafica sono anche un uso intensivo di risorse, il che significa che la maggior parte delle persone non può eseguirli sui propri dispositivi personali.

Per questi professionisti che lavorano, hanno bisogno di un modo per accedere alle risorse dell'ufficio da remoto.

In passato, le VPN (Virtual Private Networks) erano l'unica opzione per accedere a questi sistemi. Ma le VPN sono notoriamente inaffidabili, difficili da configurare e spesso non sicure.

Con il software di accesso remoto al computer Splashtop, il telelavoro è più veloce, più semplice, affidabile e più sicuro che mai.

Splashtop per telelavoro

Invece di dover fare i conti con le limitazioni di una VPN, puoi configurare Splashtop per poter accedere da remoto ai tuoi PC Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo e in qualsiasi momento. E poiché Splashtop è multipiattaforma, puoi telelavorare da un altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

L'installazione è un gioco da ragazzi. Una volta pronto, potrai aprire l'App Splashtop Business su qualsiasi dispositivo personale, vedere l'elenco dei computer remoti a cui hai accesso e avviare la connessione remota con un semplice clic!

Infine, il telelavoro è facile e senza problemi. Puoi usare Splashtop per sentirti di fronte al tuo computer di lavoro.

Inoltre, non c'è bisogno di preoccuparsi della sicurezza. Splashtop ti offre diversi livelli di protezione, tra cui l'autenticazione del dispositivo, la verifica a due fattori e la crittografia AES a 256 bit.

Scopri perché Splashtop Business Access è il miglior software di telelavoro disponibile per accedere e controllare i computer di lavoro da qualsiasi altro dispositivo ovunque.

