Splashtop per la post-produzione e la produzione in remoto

Splashtop per la post-produzione e la produzione da remoto
Accesso continuo a software di editing video, CGI e post-produzione ad alta risoluzione da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo
Potenzia la tua post-produzione con Splashtop
Sperimenta le prestazioni più elevate
Splashtop offre accesso remoto continuo e ad alta definizione ai tuoi strumenti di produzione e post-produzione. Lavora con le suite di editing video, i software di CGI e gli strumenti di editing audio leader di settore con lo stesso livello di dettaglio e reattività che avresti se fossi seduto alla tua postazione di lavoro.
Priorità alla sicurezza
Nel mondo della produzione e della post-produzione, le tue risorse creative sono preziose. Splashtop offre solide misure di sicurezza, tra cui crittografia AES a 256 bit, verifica in due passaggi e autenticazione dei dispositivi, garantendo la protezione dei tuoi dati e dei tuoi progetti.
Assistenza clienti dedicata
Splashtop è al tuo fianco in ogni fase del tuo percorso di produzione. Il nostro team di assistenza clienti è sempre pronto ad assisterti, per garantire che la tua esperienza di accesso remoto sia fluida, efficiente e produttiva.
Goditi la facilità d'uso
Il design intuitivo di Splashtop semplifica l'accesso remoto alle tue postazioni di lavoro ad alte prestazioni. Grazie a funzionalità come la condivisione dello schermo e gli strumenti di collaborazione in tempo reale, puoi dirigere le modifiche del tuo team, rivedere i contenuti all'istante e prendere decisioni collettive senza problemi, ovunque tu sia.
Perché scegliere Splashtop per la post-produzione e la produzione?
L'efficienza, la collaborazione e l'economicità sono fondamentali per il successo dei processi di post-produzione. Ecco perché Splashtop è la scelta migliore per molti professionisti del cinema, della televisione e della produzione commerciale. Il software di accesso remoto ad alte prestazioni di Splashtop permette di accedere in modo sicuro alle tue postazioni di lavoro e di utilizzare software di produzione di alto livello da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Trova la soluzione più adatta a te
Consigliato
Prestazioni di Splashtop accesso remoto
Splashtop Remote Access Performance è la soluzione di accesso remoto più avanzata per i professionisti della produzione e della post-produzione, in grado di offrire una sincronizzazione AV superiore, una modalità colore 4:4:4 per una gradazione cromatica impeccabile, un audio ad alta fedeltà per un editing sonoro dettagliato e un ampio supporto per periferiche come stilo e tavolette da disegno remoti, ideali per modifiche video e progetti grafici precisi.
Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise è ideale per gli studi di produzione e post-produzione di grandi dimensioni, in quanto offre single sign-on per un accesso semplice, permessi granulari per l'editing controllato dei contenuti, accesso programmato per ottimizzare i flussi di lavoro di produzione, accesso Android/IoT non supervisionato per la gestione delle apparecchiature da remoto e licenze consolidate che coprono il lavoro a distanza, la gestione degli endpoint IT e il supporto.
Caratteristiche che ti faranno innamorare
Trasferimento di file solido
Effettua in tutta semplicità il trasferimento di file tra computer. Puoi trasferire i file senza avviare una sessione remota e puoi trascinarli o lavorare nella finestra di trasferimento dei file per spostarli tra il computer locale e quello remoto nel corso di una sessione.
Colore 4:4:4
Prova la vera precisione dei colori con la modalità colore 4:4:4, fondamentale per l'editing video e la post-produzione di alta qualità.
Impostazioni di alta fedeltà audio
Assicurati una qualità audio ottimale durante le sessioni di editing da remoto con le nostre impostazioni di altissima fedeltà audio.
Supporto multi-monitor
Vedi meglio e lavora su tutti i tuoi schermi. Seleziona quale schermo remoto visualizzare e visualizza tutti i monitor in una sola finestra. Con la funzione multi-to-multi (supportata da Splashtop Remote Access Pro), puoi disporre ogni monitor remoto in una finestra separata per organizzare la tua configurazione locale.
Stilo e tavoletta da disegno remoti
Lavora in modo naturale ai tuoi progetti utilizzando il tuo stilo e la tua tavoletta da disegno con l'esclusivo supporto remoto di Splashtop.
Passthrough microfono
Garantisci una comunicazione chiara e l'acquisizione dell'audio durante le sessioni remote con la funzione Microphone Passthrough.
Dai nostri clienti soddisfatti
Ora i creativi possono spingersi oltre i confini della creatività e della collaborazione, eseguendo attività come il montaggio video e la sincronizzazione AV e accedendo allo storage condiviso e agli altri componenti hardware necessari, da remoto (con Splashtop)
Head of Partner Relations, Adobe Video
Dai nostri clienti soddisfatti
"Gli artisti che utilizzano i dispositivi Wacom nei flussi di lavoro di post-produzione possono utilizzare Splashtop per lavorare in modo fluido e produttivo anche quando sono lontani dall'ufficio: un grande vantaggio per i luoghi di lavoro remoti di oggi.
Director of Business Alliance and Partnership, Wacom
Dai nostri clienti soddisfatti
Non finirò mai di ribadire quanto sia sicuro Splashtop! Stiamo lavorando con un contenuto intangibile, digitale e di enorme valore che verrà distribuito nelle sale cinematografiche, nelle trasmissioni tradizionali, via cavo o nei servizi OTT (over-the-top) come Netflix. Se questi contenuti venissero diffusi prima del lancio commerciale, sarebbe un problema enorme.
Chief Technology Officer, Boxel Studio