Splashtop per la post-produzione e la produzione in remoto

Splashtop Enterprise è ideale per gli studi di produzione e post-produzione di grandi dimensioni, in quanto offre single sign-on per un accesso semplice, permessi granulari per l'editing controllato dei contenuti, accesso programmato per ottimizzare i flussi di lavoro di produzione, accesso Android/IoT non supervisionato per la gestione delle apparecchiature in remoto e licenze consolidate che coprono il lavoro in remoto, la gestione degli endpoint IT e il supporto.