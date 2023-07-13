Splashtop per VFX remoti
Accesso remoto senza soluzione di continuità per i creativi che lavorano su effetti visivi ad alta definizione, animazione, motion graphics e molto altro.
Potenzia il tuo flusso di lavoro VFX con Splashtop
Sperimenta le prestazioni più elevate
Splashtop offre un accesso remoto ad alta definizione ai tuoi strumenti VFX con un livello di dettaglio e reattività senza pari. Non c'è praticamente latenza e potrai creare e manipolare gli effetti visivi come se fossi sulla tua postazione di lavoro in ufficio, ovunque tu stia lavorando.
Dare priorità alla sicurezza
Splashtop conosce bene l'importanza delle tue risorse creative nel lavoro di VFX. Le nostre solide funzioni di sicurezza, tra cui la crittografia AES a 256 bit, la verifica in due passaggi e l'autenticazione del dispositivo, garantiscono la massima protezione dei tuoi progetti e dei tuoi dati.
Approfitta di un'assistenza clienti eccezionale
Il nostro team di assistenza clienti di Splashtop è pronto ad assisterti in ogni fase del tuo percorso VFX. Ci impegniamo a fornire un aiuto immediato ed efficiente per garantire che la tua esperienza di accesso remoto sia fluida e produttiva.
Goditi la facilità d'uso
L'interfaccia intuitiva di Splashtop rende l'accesso remoto ai tuoi strumenti VFX un gioco da ragazzi. Grazie ai nostri strumenti di condivisione dello schermo e di collaborazione in tempo reale, puoi lavorare facilmente con il tuo team, rivedere i contenuti all'istante e prendere decisioni collettive, ovunque tu sia.
Perché scegliere Splashtop per i VFX?
Splashtop è la soluzione ideale per un settore che vive di dettagli, precisione e qualità visiva. Accedi in modo sicuro agli strumenti VFX e collabora con il tuo team da qualsiasi luogo, garantendo un processo creativo ininterrotto.
Trova la soluzione più adatta a te
Consigliato
Prestazioni dell'accesso remoto
Splashtop Remote Access Performance, la soluzione di accesso remoto più avanzata per i professionisti dei VFX, offre la modalità colore 4:4:4 per una resa cromatica accurata, l'audio ad alta fedeltà per effetti sonori perfetti e un ampio supporto periferico per stilo e tavolette da disegno remote, perfette per le creazioni VFX dettagliate.
Enterprise
Ideale per i grandi studi VFX, Splashtop Enterprise offre il single sign-on per un accesso semplificato, permessi granulari per la creazione controllata dei contenuti, accesso programmato per semplificare i flussi di lavoro VFX, accesso Android/IoT non supervisionato per la gestione delle apparecchiature remote e un piano di licenze consolidato che copre il lavoro da remoto, la gestione dell'IT e il supporto.
Caratteristiche che ti faranno innamorare
Colore 4:4:4
Con la modalità colore 4:4:4 tutti i componenti del colore hanno la stessa frequenza di campionamento, per una maggiore precisione dei colori e una nitidezza dell'immagine ottimale.
Stilo e tavoletta da disegno remoti
Usa lo stilo sul tuo dispositivo locale per controllare il computer remoto in tempo reale.
Supporto multi-monitor
Vedi meglio e lavora su tutti i tuoi schermi. Seleziona quale schermo remoto visualizzare e visualizza tutti i monitor in una sola finestra. Con la funzione multi-to-multi (supportata da Splashtop Remote Access Pro), puoi disporre ogni monitor remoto in una finestra separata per organizzare la tua configurazione locale.
Trasferimento file
Effettua in tutta semplicità il trasferimento di file tra computer. Puoi trasferire i file senza avviare una sessione remota e puoi trascinarli o lavorare nella finestra di trasferimento dei file per spostarli tra il computer locale e quello remoto nel corso di una sessione.
Streaming in 4k
Streaming con risoluzione 4K per lavorare con precisione sui dettagli.
Frame rate elevati
Sperimenta animazioni fluide durante le sessioni remote con frame rate elevati.
Dai nostri clienti soddisfatti
Lavoriamo spesso con personale a tempo determinato, quindi la possibilità di gestire gli utenti ci ha fatto particolarmente apprezzare Splashtop. Dobbiamo gestire in modo sicuro tutti gli account del nostro personale per evitare fughe di informazioni.
Inoltre, era anche poter creare contenuti di alta qualità da qualsiasi luogo, senza essere limitati dalla posizione fisica.
Shin'nosuke Suzuki, Executive Officer and General Manager of Technical Management at Khara, Inc.
Dai nostri clienti soddisfatti
Dopo aver provato diverse soluzioni per consentire la realizzazione di filmati in remoto, abbiamo scelto Splashtop. La connessione veloce, la qualità HD, lo streaming in 4K e le funzioni di sicurezza avanzate ci hanno davvero impressionato.
Light Chaser Animation Studios