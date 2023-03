Mentre Omicron imperversa, come può la tua azienda passare facilmente al lavoro flessibile?

Il mondo sembra essere in costante mutamento, ma la tua azienda non deve esserlo. Scopri come puoi passare al lavoro flessibile con facilità adottando una soluzione di accesso remoto di ultima generazione.

Se la tua azienda è come tante altre in quasi tutti i settori e le aree geografiche, sei stato costretto a scrivere - e riscrivere - i tuoi piani di rientro in ufficio nell'era COVID.

Proprio di recente, Apple, DocuSign, Goldman Sachs, Morgan Stanley e numerosi altri colossi del settore hanno dovuto ammettere la perplessità sull'evoluzione dei ceppi COVID e posticipare ancora una volta le date di rientro in ufficio. Per alcuni è la quarta volta che lo fanno. In risposta a Omicron, BlackRock e American Express hanno annunciato piani per estendere il lavoro ibrido ai loro dipendenti.

Molte aziende, tra cui DocuSign, prevedono di dover rimanere flessibili per quanto riguarda le date di rientro, dato che il COVID rimane imprevedibile. Secondo il New York Times, DocuSign ha deciso di non fornire una data di ritorno prevista per questa volta, dichiarando solo che "rivaluterà i piani man mano che il 2022 si svilupperà".

Per finire, Business Insider riporta che "aziende come Zillow, Twitter, Microsoft e Dropbox hanno eliminato il rientro obbligatorio a favore della possibilità per i dipendenti di lavorare da remoto per sempre". Quindi, come può la tua azienda passare con successo al lavoro flessibile?

Mantieni la produttività dei dipendenti con l'accesso remoto di livello aziendale

Solo perché il mondo intorno a te è in continua evoluzione, non significa che anche la tua azienda debba esserlo. Infatti, fornendo prestazioni costantemente elevate ai lavoratori remoti, la tua azienda può guadagnare prestigio agli occhi dei dipendenti. Puoi superare le altre aziende in termini di soddisfazione dei dipendenti, produttività e, in ultima analisi, fidelizzazione.

I clienti di Splashtop stanno sfruttando gli impressionanti miglioramenti delle prestazioni di che ha apportato ai prodotti Splashtop nel corso del 2021. Oltre alle connessioni ad alta velocità in tempo reale e alle sessioni multiple contemporanee, i creativi (sviluppatori di videogiochi, editor video, designer 3D e animatori) possono ora godere di uno streaming di qualità 4k a velocità fino a 60 fotogrammi al secondo. Questo tipo di affidabilità e scalabilità di livello aziendale contribuisce notevolmente alla produttività e alla soddisfazione dei lavoratori remoti.

Offri ai tuoi dipendenti un'esperienza personale da qualsiasi luogo

Assicurati che i tuoi lavoratori remoti abbiano accesso alle risorse informatiche dell'ufficio ovunque lavorino. Molti lavoratori a distanza non sono in grado di accedere a tutte le applicazioni software e ai file di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro da remoto. I loro dispositivi personali non sono in grado di eseguire le applicazioni che i loro computer in ufficio possono eseguire (ad es. Programmi CAD, software di editing video e di progettazione grafica). La concessione di licenze per le applicazioni da eseguire sui dispositivi personali dei dipendenti o la replica della stessa configurazione in ufficio per tutti i dipendenti può essere proibitiva.

Con l'accesso remoto sicuro di Splashtop, puoi dare ai tuoi dipendenti il controllo dei computer dell'ufficio da qualsiasi dispositivo e ovunque. In questo modo hanno la massima libertà di utilizzo del dispositivo e della posizione. Splashtop offre un'esperienza di persona così veloce, semplice e sicura che i clienti si sentiranno come davanti al computer del loro ufficio.

Assistenza remota semplice per la tua strategia di lavoro flessibile BYOD

Le aziende che hanno adottato una strategia BYOD (Bring Your Own Device) vogliono adottare un approccio a piattaforma unica. Che permetta agli utenti di passare senza problemi da dispositivi mobili, desktop e portatili. La tua soluzione di lavoro flessibile dovrebbe includere il supporto remoto completo per il BYOD. In questo caso, il tuo help desk avrà a disposizione un unico pannello di vetro per qualsiasi sistema operativo (incluso Linux) in esecuzione su qualsiasi dispositivo.

Noi di Splashtop chiamiamo questa funzione "supporto assistito" e i nostri clienti la adorano. I loro help desk lo usano per supportare i lavoratori remoti che possono avere problemi tecnici sia sui dispositivi aziendali che su quelli personali.

Il supporto remoto funziona in modo elegantemente semplice in Splashtop. È sufficiente generare un link di supporto e inviarlo all'utente finale per scaricare ed eseguire l'app SOS. Non è più necessario che l'utente finale trasmetta il codice di sessione. Inoltre, i tecnici possono vedere e lavorare su una coda di assistenza che mostra le richieste di assistenza a loro assegnate e il loro stato.

La sicurezza di cui puoi fidarti

Splashtop offre solide funzioni di sicurezza per aiutare i professionisti IT ad affrontare la sfida più grande del 2020: la cybersecurity. Per garantire la sicurezza del tuo ambiente di lavoro flessibile, il software Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza integrate come SSO (Single Sign-On), MFA (Multi-Factor Authentication), autenticazione dei dispositivi e aggiornamenti automatici dell'infrastruttura per rimanere in linea con i moderni standard di sicurezza.

Splashtop segue un approccio Zero Trust. Quando i dipendenti accedono da remoto al computer o alla postazione di lavoro dell'ufficio, entrano attraverso una speciale connessione Splashtop. Questa connessione non fa parte della rete aziendale. Ciò significa che possono visualizzare e lavorare con i dati (ad esempio, i documenti Word) solo sul loro desktop remoto. Questi dati non viaggiano mai al di fuori della rete aziendale. I responsabili della sicurezza informatica hanno anche la possibilità di attivare o disattivare le funzioni di trasferimento e di stampa dei file: una tattica altamente consigliata per garantire la conformità alle normative.

Quando gli utenti accedono al computer dell'ufficio, ai dati e alle applicazioni, Splashtop offre funzioni aggiuntive per limitare l'accesso e ottimizzare la sicurezza dei dati. L'accesso elettronico ai dati e ai sistemi si basa su livelli di autorità, parametri di necessità di sapere e una chiara separazione delle mansioni per le persone che accedono al sistema. Questo accesso basato sui ruoli è supportato dal monitoraggio e dalla registrazione degli accessi.

Conclusione: Rendi facile il passaggio al lavoro flessibile con Splashtop

Si tratta di una sfida in continua evoluzione, poiché Omicron costringe i team esecutivi a modificare continuamente i piani di lavoro remoti e ibridi delle loro aziende. Johnny Taylor Jr., presidente e CEO della Society for Human Resource Management, ha riassunto in modo sintetico la necessità di essere preparati: "Questa non sarà l'ultima variante e sarà meglio che, come dirigenti, impariamo a non spaventarci ogni volta che c'è un nuovo annuncio".

Puoi essere pronto per qualsiasi evenienza utilizzando una soluzione di accesso remoto flessibile e moderna. Un'esperienza coerente, sia che i tuoi dipendenti lavorino in ufficio, a casa o da qualsiasi altra postazione.

Con Splashtop, tutti i tuoi dipendenti accedono alla stessa postazione fisica, sia di persona che da remoto. La tua azienda non ha nemmeno bisogno di investire in un'infrastruttura aggiuntiva per consentire il lavoro da remoto (come nel caso di VDI o DaaS). È un ambiente ideale per un posto di lavoro flessibile.

Passa al lavoro flessibile con facilità

Prova oggi stesso Splashtop Enterprise

Richiedi una dimostrazione