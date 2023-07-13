Splashtop per l'animazione remota
Accesso ininterrotto agli strumenti di animazione ad alta definizione, praticamente senza latenza
Potenzia il tuo flusso di lavoro di animazione con Splashtop
Sperimenta le prestazioni più elevate
Con Splashtop potrai godere di un accesso remoto ad alta definizione e senza interruzioni ai tuoi strumenti di animazione, ovunque tu sia. Questo ti permette di creare, renderizzare e completare la post-produzione con le stesse prestazioni video e audio di alta qualità che avresti alla postazione del tuo ufficio.
Priorità alla sicurezza
Splashtop prende sul serio la sicurezza dei tuoi dati di animazione. Offriamo solide funzioni di sicurezza, tra cui la crittografia AES a 256 bit, la verifica in due passaggi e l'autenticazione dei dispositivi, per garantire che i tuoi progetti e le tue risorse creative siano sempre protetti.
Goditi un'assistenza clienti eccezionale
Quando scegli Splashtop, non ottieni solo un servizio, ma un partner. Il nostro team di assistenza clienti dedicato è sempre pronto ad assisterti, per garantirti che la tua esperienza di accesso remoto sia il più fluida e produttiva possibile.
Beneficia della facilità d'uso
L'interfaccia intuitiva di Splashtop assicura che l'accesso agli strumenti di animazione da remoto sia il più semplice possibile. Grazie a funzioni come la condivisione dello schermo e a strumenti di comunicazione chiari, collaborare con il tuo team e interagire con i clienti è un gioco da ragazzi, ovunque si trovino.
Perché scegliere Splashtop per l'animazione?
In un settore che si sulla creatività, la precisione e la qualità visiva, Splashtop è la soluzione ideale per molti professionisti dell'animazione. Con Splashtop puoi accedere in modo sicuro ai tuoi strumenti di animazione e collaborare con il tuo team da qualsiasi luogo, assicurandoti che il tuo processo creativo non venga mai interrotto.
Trova la soluzione più adatta a te
Consigliato
Business Access Performance
Splashtop Business Access Performance, la soluzione di accesso remoto più avanzata per i professionisti dell'animazione, offre la modalità colore 4:4:4 per una resa cromatica accurata, l'audio ad alta fedeltà per effetti sonori perfetti e un ampio supporto periferico per stilo e tavolette da disegno remote, perfette per le creazioni di animazione più dettagliate.
Enterprise
Ideale per i grandi studi di animazione, Splashtop Enterprise offre il single sign-on per un accesso semplice, permessi granulari per un maggiore controllo, accessi programmati per flussi di lavoro di trasmissione semplificati, accesso Android/IoT non supervisionato per la gestione delle apparecchiature da remoto e una piattaforma consolidata che copre il lavoro in remoto, la gestione IT e il supporto.
Dai nostri clienti soddisfatti
Poiché utilizziamo spesso tavolette grafiche, l'alta sensibilità alla pressione è un requisito fondamentale per i nostri animatori. Questo è uno dei tanti motivi per cui abbiamo scelto Splashtop.
Hiroto Nishitani, Director and Technical Supervisor of Visual Production at Dandelion Animation Studio
Dai nostri clienti soddisfatti
Siamo molto soddisfatti delle prestazioni di Splashtop. Quando lavoriamo a un film, è fondamentale avere display dai colori accurati, con sfumature omogenee e rumore minimo, proprio come sui PC dell'azienda. Inoltre, la latenza tra video e audio deve essere minima.
Saki Kawaguchi, Look-Dev Compositing Artist at Dandelion Animation Studio