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Splashtop New Features

Le 10 nuove funzionalità di Splashtop del 2018

Splashtop Team
4 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Ecco 10 delle principali e più popolari funzionalità che abbiamo introdotto nel 2018.

Assicurati di utilizzare l'ultima versione delle app e degli streamer Splashtop per accedere alle funzioni più recenti.

Monitor molti-a-molti

  • Una delle nuove funzionalità più interessanti è la possibilità di visualizzare e controllare da remoto i computer con più monitor, facendo apparire il contenuto dei monitor remoti su più monitor locali. In questo modo l'utente può lavorare in remoto con un sistema multi-monitor come se fosse seduto di fronte ad esso.

  • Per saperne di più, consulta il post del blog (con video) o l'articolo di supporto .

  • Questa funzione è disponibile in Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

Splashtop interface showing monitor selection options: 1 - SyncMaster, 2 - Wide viewing angle
Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access
Demo Video: Mac-to-Mac Multi-Monitor Remote Access

"Incolla una password nella schermata di accesso di Windows

  • Windows richiede che le password vengano digitate, quindi copiare e incollare una password nella schermata di login di Windows quando si accede a un computer da remoto non era possibile.

  • Ora c'è una nuova opzione di menu chiamata "Incolla gli appunti come sequenze di tasti" che la fa funzionare.

  • Questa funzione è disponibile in Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

Paste Clipboard as Keystrokes

Avvisi configurabili

  • Imposta avvisi per monitorare lo stato del computer, l'installazione del software, l'utilizzo della memoria e altro ancora. Crea combinazioni personalizzate di avvisi e impostazioni e applicale a gruppi di computer. Ricevi avvisi tramite la console web Splashtop e/o via e-mail. Imposta lo stato (riconosciuto, risolto), aggiungi commenti e visualizza o scarica i registri della cronologia degli avvisi. Disponibile per computer Windows e Mac.

  • I tipi di avviso includono: Utilizzo della CPU, Utilizzo della memoria, Spazio su disco, Computer online, Computer offline, Software installato, Software disinstallato, Stato dei criteri di aggiornamento di Windows e Aggiornamenti di Windows disponibili.

  • Questa funzione è disponibile in Remote Support Premium.

Splashtop alert settings interface showing configurations for CPU Utilization and Disk Space alerts
How to Set Up Alerts - Splashtop Remote Support Premium
How to Set Up Alerts - Splashtop Remote Support Premium

Gestione Windows Update

  • Mantenere Windows aggiornato è essenziale per la sicurezza, ma non sempre accade come dovrebbe, soprattutto su sistemi meno recenti. Utilizza le funzionalità di gestione di Windows Update in Supporto remoto Premium per assicurarti di essere sempre aggiornato.

  • Seleziona «Verifica aggiornamenti» nel menu dell'icona a forma di ingranaggio accanto al nome del computer per visualizzare i dettagli dei criteri di aggiornamento, visualizza la cronologia degli aggiornamenti, verifica la disponibilità di aggiornamenti di Windows e pianifica le installazioni degli aggiornamenti. È inoltre possibile impostare avvisi per ricevere notifiche se sono disponibili aggiornamenti o se un utente modifica le impostazioni di Windows Update.

  • Questa funzione è disponibile in Remote Support Premium.

Splashtop interface showing properties for a Lenovo T530
How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium
How to Set Up Windows Updates - Splashtop Remote Support Premium

Comando remoto

  • Invia comandi al prompt dei comandi di un computer Windows o Mac remoto in background. Clicca sull'icona del comando remoto "C:\" accanto al nome del computer per aprire la finestra dell'interfaccia di comando remoto.

  • Esegui comandi da riga di comando o da terminale, a seconda del computer a cui ti stai collegando e salva un file di log della cronologia dei comandi remoti.

  • Questa funzione è disponibile in Remote Support Premium.

Splashtop interface displaying a command prompt session for a ThinkPad Yoga 260
Remote Command Prompt - Splashtop Remote Support Premium
Remote Command Prompt - Splashtop Remote Support Premium

Inventario di sistema

  • Usa Check Inventory per fare un'istantanea delle informazioni sull'inventario del sistema. Puoi quindi visualizzare un'istantanea, confrontare le istantanee e visualizzare un registro delle modifiche tra le istantanee per identificare i cambiamenti.

  • Informazioni sull'inventario del sistema: Ti permette di visualizzare l'ora dell'ultimo avvio, l'ultimo utente connesso, il sistema operativo, il fuso orario, le informazioni sull'utente e altro ancora. Disponibile per Windows e Mac

  • Informazioni sull'inventario hardware: Mostra le informazioni su driver del display, unità, produttore, memoria, modello, scheda madre, rete e processore.

  • Informazioni sull'inventario del software: Visualizza il nome del software, il fornitore, la data di installazione e l'utente.

  • Questa funzione è disponibile in Remote Support Premium.

Snapshots from different dates and a comparison of computer details and last boot times between
System Inventory - Splashtop Remote Support Premium
System Inventory - Splashtop Remote Support Premium

Visualizza i registri eventi

  • Accedi rapidamente ai registri eventi del computer facendo clic sull'icona a forma di ingranaggio accanto a un computer nella console Web e selezionando «Visualizza registri eventi».

  • Filtra per livello di evento, tipo di evento, data e ID evento.

  • Questa funzione è disponibile in Remote Support Premium.

View Event Logs
View Event Logs - Splashtop Remote Support Premium
View Event Logs - Splashtop Remote Support Premium

Due tecnici possono eseguire il telecomando in un'unica macchina

  • Ora due tecnici possono accedere e controllare in remoto lo stesso computer, contemporaneamente! Risolvi i problemi del computer del tuo cliente insieme a un altro tecnico. Due di voi si collegano semplicemente come farebbero normalmente dalle rispettive applicazioni Splashtop Business.

  • Questa funzione è disponibile in Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

Illustration of three business people, two in front of computer screens and one in front of server racks

Chatta prima di connetterti a una macchina

  • Vuoi verificare con il tuo utente se è il momento giusto per collegarti in remoto? Ora puoi! Avviare una sessione di chat con un computer online in qualsiasi momento, senza essere in una sessione remota. Cerca il piccolo pulsante "chat" accanto al computer nell'app Splashtop Business.

  • Questa funzione è disponibile in Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

Out of Session Chat

Riavvia e riconnetti automaticamente

  • Durante una sessione di assistenza remota, puoi riavviare il computer ed essere ricollegato automaticamente al termine del riavvio. Dopo il riavvio, potrai vedere la schermata di login del computer e proseguire da lì. (Puoi scegliere tra riavvio normale o riavvio in modalità sicura).

  • Questa funzione è disponibile in Remote Access Pro, Remote Support Plus/Premium.

A remote desktop interface shows a dropdown menu with options: Blank Screen, Lock Keyboard and Mouse, Normal Reboot (selected), Safe-mode Reboot (grayed out), and Paste Clipboard as Keystrokes.

Queste sono solo alcune delle tante novità aggiunte nel 2018.

Clicca qui per vedere cosa abbiamo in programma per il 2019!

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