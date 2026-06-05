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A screenshot from TeamViewer stating a feature is not included in the free version.

Problemi sulla privacy e sulla sicurezza della versione gratuita di TeamViewer

Splashtop Team
2 minuti di lettura
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La versione gratuita di TeamViewer manca di importanti funzioni di sicurezza e privacy. Invece di pagare per una licenza commerciale, ecco perché dovresti prendere in considerazione Splashtop.

TeamViewer offre una versione gratuita del proprio prodotto destinata esclusivamente all'uso personale. Tuttavia, a questa versione di TeamViewer mancano diverse funzionalità presenti nella versione commerciale.

Infatti, molte delle caratteristiche mancanti nella versione gratuita sono fondamentali per la sicurezza e la privacy degli utenti. Gli attuali utenti gratuiti di TeamViewer, o quelli che lo considerano, dovrebbero essere consapevoli di questi problemi e di come possono influenzarli.

Funzionalità mancanti nella versione gratuita di TeamViewer

TeamViewer ha disabilitato queste funzionalità nella sua versione gratuita (TeamViewer ha disabilitato sempre più funzionalità nel corso degli anni per spingere gli utenti ad acquistare piani commerciali):

  • Compatibilità con tutte le versioni di TeamViewer

  • Schermo nero per una privacy sicura quando si lavora in remoto

  • Assistenza telefonica e online

  • Aggiornamenti automatici delle funzionalità e della sicurezza

La mancanza di aggiornamenti di sicurezza automatici presenta rischi significativi per la sicurezza degli utenti che utilizzano TeamViewer gratuitamente. Infatti, recentemente (2020), TeamViewer ha confermato una vulnerabilità di sicurezza che riguardava tutte le versioni di TeamViewer dalla 8 alla 15 per la piattaforma Windows.

Ogni volta che si utilizza un'applicazione software, è fondamentale che si è in grado di ricevere tempestivamente tutti gli aggiornamenti di sicurezza.

E se la privacy è una preoccupazione per voi, la mancanza della funzione schermo nero può causare alcuni problemi. Questa funzione consente di diventare essenzialmente lo schermo del computer a cui si accede da remoto in nero in modo che altre persone non possano vedere ciò che si sta facendo sullo schermo.

Ci sono spesso momenti in cui gli utenti hanno bisogno di lavorare con informazioni proprietarie o riservate, quindi avere una funzione di schermo nero è fondamentale. In caso contrario, chiunque nel computer remoto o vicino al tuo computer remoto potrà vedere tutto ciò che stai facendo.

Inoltre, in caso di problemi, non potrai contattare il telefono o il supporto online di TeamViewer se utilizzi la versione gratuita.

Evita i costosi piani commerciali TeamViewer: ottieni sicurezza superiore a un prezzo migliore

I piani commerciali TeamViewer, anche per singoli utenti, possono essere molto costosi.

D'altra parte, Splashtop Remote Access è una soluzione di accesso remoto ad alte prestazioni che offre le stesse caratteristiche principali presenti nei piani commerciali di TeamViewer (inclusi aggiornamenti di sicurezza, assistenza clienti e schermo vuoto).

Leggi il nostro confronto completo per scoprire perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer.

Inoltre, Splashtop costa molto meno di TeamViewer, ti fa risparmiare potenzialmente il 50% o di più sul costo annuale dell'abbonamento rispetto a TeamViewer. Consulta il nostro confronto tra i prezzi di Splashtop e TeamViewer.

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Se stai cercando una soluzione per fornire supporto remoto ad altri utenti, consulta Splashtop Remote Support.

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