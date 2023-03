TeamViewer è di nuovo fuori uso? Torna a funzionare con Splashtop

Se il servizio di TeamViewer ti crea problemi, puoi iniziare subito a utilizzare Splashtop. Inizia una prova gratuita o acquista ora e sarai operativo in pochi minuti.

Splashtop Business Access: Per i singoli e i piccoli gruppi di lavoro che desiderano accedere da remoto ai propri computer

Splashtop SOS: per i team IT e Help Desk che possono accedere da remoto e supportare i computer e i dispositivi mobili dei loro clienti.

Hai già una licenza TeamViewer?

Risparmio garantito TeamViewer & Early Start Program: Quando passi a Splashtop, riceverai un risparmio garantito del 50% sul costo dell'abbonamento annuale. Inoltre, non c'è bisogno di aspettare la scadenza del tuo attuale abbonamento a TeamViewer. Il nostro team ti aiuterà a iniziare subito a lavorare con Splashtop, senza alcun costo aggiuntivo. Clicca sul pulsante qui sotto per attivare il risparmio garantito e la partenza anticipata del tuo account Splashtop:

Inizia

TeamViewer non funziona? Le interruzioni del servizio costringono gli utenti a passare a Splashtop

Ultimamente abbiamo ricevuto molte richieste da parte di clienti di TeamViewer che volevano provare Splashtop dopo le interruzioni del servizio di TeamViewer. Abbiamo anche visto post su siti web come Twitter e Reddit in cui gli utenti hanno segnalato i loro problemi con il servizio di TeamViewer:

È fuori uso in tutto il mondo... https://t.co/ftr6VqPFrF pic.twitter.com/bYwIEDF2Bq - Thiago Reis ¯\_(ツ)_/¯ (@thibireis) 8 novembre 2018

Nessuna connessione al server TeamViewer da r/teamviewer

Se hai problemi con TeamViewer, non c'è momento migliore per provare Splashtop. Splashtop offre connessioni di accesso remoto veloci, sicure e affidabili. Splashtop ha tutte le stesse funzioni principali che si trovano nei piani commerciali di TeamViewer e costa almeno il 50% in meno. Risparmia e ottieni la migliore soluzione di accesso remoto con Splashtop. Dai un'occhiata al nostro confronto completo per scoprire perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer.

