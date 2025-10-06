TeamViewer è di nuovo fuori uso? Torna a funzionare con Splashtop

A volte, TeamViewer o qualsiasi altra soluzione di accesso remoto può andare in tilt per la manutenzione periodica programmata o per altri motivi, quindi è sempre una buona idea sapere quali altre soluzioni di accesso remoto sono disponibili. Splashtop è un modo economico per assicurarsi di avere sempre a disposizione le funzionalità di accesso remoto.
L'impatto dei tempi di inattività di TeamViewer sulle operazioni aziendali
I tempi di inattività di TeamViewer possono interrompere gravemente le operazioni aziendali, in particolare per le aziende che fanno affidamento all'accesso remoto senza interruzioni per le loro attività quotidiane. Se TeamViewer non è attivo, i dipendenti non sono in grado di accedere ai sistemi e ai dati critici, con conseguente perdita di produttività. I progetti possono essere ritardati, le scadenze non rispettate e il servizio clienti potrebbe risentirne, poiché i team di assistenza perderebbero la capacità di risolvere i problemi da remoto.
Anche l'impatto finanziario può essere sostanziale. I tempi di inattività possono comportare notevoli perdite di entrate, soprattutto per le aziende che operano con orari stringenti o che dipendono da interazioni tempestive con i clienti. Inoltre, i team IT spesso si trovano ad affrontare una maggiore pressione durante queste interruzioni, poiché devono affrettarsi a trovare soluzioni alternative o a rispondere a un'ondata di ticket di supporto. Questo lavoro aggiuntivo può portare al burnout e alla diminuzione dell'efficienza complessiva.
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Splashtop offre un'alternativa robusta e affidabile per l'accesso remoto. Splashtop è progettato per fornire connessioni remote ad alte prestazioni costanti, assicurando che tu possa accedere a workstation, server e file senza interruzioni. Con caratteristiche di sicurezza di prim'ordine, tra cui crittografia e autenticazione a più fattori, Splashtop garantisce che le tue sessioni remote siano non solo affidabili ma anche sicure. Inoltre, l'interfaccia user-friendly di Splashtop e i suoi prezzi competitivi lo rendono una scelta eccellente per aziende di tutte le dimensioni.
Passare a Splashtop significa che potrai concentrarti sulla tua attività senza preoccuparti di tempi di inattività imprevisti, garantendo una produttività continua e la soddisfazione dei clienti. Se sei un utente singolo, una piccola impresa o una grande impresa, Splashtop offre soluzioni su misura per soddisfare le tue esigenze di accesso remoto, garantendoti tranquillità e stabilità operativa.
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Come passare senza problemi da TeamViewer a Splashtop
Valuta le tue esigenze: Identifica le funzionalità specifiche di cui hai bisogno da uno strumento di accesso remoto. Splashtop offre una varietà di soluzioni su misura per diversi bisogni, da utenti individuali a imprese.
Iscriviti a Splashtop: visita il sito web di Splashtop e scegli il piano più adatto alle tue esigenze. Splashtop offre una prova gratuita che ti consente di testare il software prima di impegnarti in un acquisto.
Installa gli agenti Splashtop: scarica e installa Splashtop Streamer sui computer a cui desideri accedere da remoto. Il processo di installazione è semplice e veloce.
Configura le impostazioni di sicurezza: configura l'autenticazione a più fattori, password complesse e altre misure di sicurezza per garantire la sicurezza delle tue sessioni remote.
Passare a Splashtop non solo riduce al minimo i tempi di inattività, ma offre anche un'esperienza di accesso remoto più affidabile e sicura, su misura per le tue esigenze aziendali.
Frequente inattività di TeamViewer? Scopri perché gli utenti stanno passando a Splashtop
Ultimamente abbiamo ricevuto molte richieste da parte di clienti di TeamViewer che volevano provare Splashtop dopo le interruzioni del servizio di TeamViewer. Abbiamo anche visto post su siti web come Twitter e Reddit in cui gli utenti hanno segnalato i loro problemi con il servizio di TeamViewer:
È fuori uso in tutto il mondo... https://t.co/ftr6VqPFrF
- Thiago Reis ¯\_(ツ)_/¯ (@thibireis) 8 novembre 2018
Nessuna connessione al server TeamViewer da r/teamviewer
Se hai problemi con TeamViewer, non c'è momento migliore per provare Splashtop. Splashtop offre connessioni di accesso remoto veloci, sicure e affidabili. Splashtop ha tutte le stesse caratteristiche principali (trasferimento di file, stampa remota, supporto per più monitor, ecc.) che si trovano nei piani commerciali di TeamViewer e costa almeno il 50% in meno! Risparmia e ottieni la migliore soluzione di accesso remoto con Splashtop. Scopri il nostro confronto completo sul perché Splashtop è la migliore alternativa a TeamViewer.