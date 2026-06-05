Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Splashtop News

Notizie e aggiornamenti su Splashtop maggio 2019

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Scopri le novità di Splashtop di questo mese, tra cui gli aggiornamenti delle nuove funzionalità, le ultime notizie e i consigli per le aziende, i professionisti IT, i privati e l'istruzione. Gli argomenti includono gli ultimi eventi Splashtop e l'aggiornamento dell'app Splashtop Business per Android.

Notizie su Splashtop & Aggiornamenti - Maggio 2019

Scopri le novità di Splashtop di questo mese, inclusi gli aggiornamenti delle nuove funzionalità, le ultime notizie e suggerimenti per aziende, professionisti IT, privati e formazione.

Incontra il team Splashtop in occasione dei prossimi eventi e fiere

  • SITS - Il Salone del Service Desk e del Supporto IT, 1-2 maggio a Londra

  • ServiceNow Knowledge 2019, dal 5 all'8 maggio a Las Vegas, NV

  • DattoCon, dal 17 al 19 giugno a San Diego, CA

  • ChannelPro SMB Forum, dal 5 all'8 settembre a San Jose, CA

  • GlueX 2019, 16-17 settembre a Phoenix, AZ

Ulteriori informazioni su questi eventi e altri eventi sono disponibili sul sito www.splashtop.com/events.

Business Remote Access Icon

Accesso remoto Splashtop

Splashtop Remote Support

Splashtop Classroom Icon

Aula e istruzione

Splashtop Personal Icon

Splashtop Personal

Mirroring360 Pro Icon

Mirroring360 - Screen Mirroring + Condivisione dello schermo

Se vuoi iscriverti a questa newsletter, consulta il modulo di iscrizione in fondo a tutte le nostre pagine web su www.splashtop.com.

Prova subito!
Inizia la tua prova gratuita di Splashtop
Prova gratuita


Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Comunicazioni

Fatturazione mensile per Splashtop AEM

Ulteriori informazioni
Comunicazioni

Aggiornamenti di prodotto Splashtop 2026: riepilogo del primo semestre

Ulteriori informazioni
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Comunicazioni

Riepilogo dei Prodotti 2025: Avanzamenti nella Gestione degli Endpoint e nella Sicurezza

Ulteriori informazioni
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Comunicazioni

Piattaforma Unificata di Splashtop per le Operazioni IT Moderne

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog