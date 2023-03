Nuove funzionalità Splashtop Giugno 2019

Le nuove versioni dell'app Splashtop Business e dello Streamer per Windows e della console web my.splashtop.com sono disponibili a partire da giugno 2019.

Le nuove funzionalità di 3.3.2.x includono:

Aggiornato Splashtop Business App e streamer per Windows e Mac Gestire il raggruppamento di computer dall'app Splashtop Business Vedere l'account utente attualmente connesso in un computer Localizzazione francese e italiana della Splashtop Business App Modalità FIPS per l'app Splashtop Streamer e Business Abilita/disabilita l'opzione di connessione diretta per Splashtop Streamer

Aggiornamenti pianificati di Windows (in Remote Support Premium)

Distribuisci e gestisci Bitdefender Antivirus su piattaforme aggiuntive (in Assistenza remota, SOS+10, SOS Unlimited)

Centro messaggi in my.splashtop.com

Se non diversamente specificato, queste nuove funzionalità sono disponibili negli abbonamenti correnti alla versione più recente di: Splashtop Business Access (Solo, Pro), Splashtop Remote Support (Basic, Plus, Premium), Splashtop SOS (SOS, SOS+10, SOS Unlimited). Non sono inclusi nelle edizioni precedenti.

Aggiorna le app e gli streamer Splashtop Business all'ultima versione

Puoi aggiornare subito aprendo l'App Splashtop Business e selezionando "Controlla gli aggiornamenti". In caso contrario, ti verrà richiesto di aggiornare entro poche settimane. Gli streamer si aggiorneranno automaticamente nelle prossime settimane. Puoi anche aggiornare manualmente gli streamer remoti tramite la tua console my.splashtop.com o tramite il controllo degli aggiornamenti nello streamer stesso (maggiori dettagli).

Splashtop App e Streamer Nuove funzionalità

Gestire il raggruppamento di computer dall'app Splashtop Business

Assegna il computer a un gruppo e crea/rinomina/elimina gruppi direttamente dall'app.

Rinominare o eliminare un gruppo di computer

Per rinominare o eliminare un gruppo, clicca con il tasto destro del mouse sul nome di un gruppo (eccetto il Gruppo predefinito) e seleziona l'opzione da rinominare o eliminare.

Creare un gruppo



Assegnare un computer a un gruppo diverso

Per assegnare un computer a un gruppo diverso, clicca con il tasto destro del mouse sul nome del computer per visualizzare l'opzione "Assegna gruppo" e seleziona il gruppo a cui desideri assegnarlo. Il suo gruppo attuale sarà oscurato.

Guarda l'account utente attualmente connesso in un computer

Verifica se un utente è attualmente connesso al computer (indicato tramite un badge icona sul computer).

Clicca sull'icona a forma di ingranaggio per visualizzare il nome utente connesso.

Localizzazione francese e italiana per l'app Splashtop Business

Ora l'App Splashtop Business è disponibile in inglese, francese, tedesco, giapponese, cinese e italiano.

Modalità FIPS per Streamer e Splashtop Business App

Se hai bisogno di utilizzare il tuo computer in modalità FIPS per motivi di conformità governativa, lo Splashtop Streamer e la Business App hanno nuove opzioni che aiutano a supportare la conformità FIPS. Sui computer Windows, dovrai seguire le istruzioni del sistema operativo Windows per attivare la modalità di crittografia FIPS nelle impostazioni di rete. Vedi questo articolo di supporto per ulteriori informazioni su FIPS.

Abilita/disabilita l'opzione di connessione diretta per Streamer

Una nuova opzione è stata aggiunta quando crei uno Streamer personalizzato con il tuo account Splashtop. In è meglio lasciare questa opzione selezionata in modo che lo Streamer possa supportare sia Internet che l'accesso locale per offrire le prestazioni più veloci. È possibile deselezionare questa casella quando si creano streamer in situazioni in cui è richiesta la conformità PCI.

Aggiornamenti pianificati di Windows

Questa funzione è disponibile in: Splashtop Remote Support Premium

Ora è possibile pianificare gli aggiornamenti di Windows (oltre all'opzione precedentemente disponibile per pianificare i riavvii). Accedi alla funzionalità in Gestione | Azioni pianificate.

Clicca su +Crea azione pianificata e selezionare Aggiornamento pianificato

È possibile impostare diverse opzioni durante la creazione di un'azione Pianificata di Windows Update:

Seleziona Frequenza mensile, Quotidiana/Settimanale o Una tantum e imposta i dettagli

Scegliere di installare Tutti gli aggiornamenti, Consigliati o Importanti

Escludi alcuni aggiornamenti per numero KB Microsoft

Imposta le opzioni di riavvio

Applica le regole di aggiornamento a gruppi di computer o computer specifici

Distribuisci e gestisci Bitdefender Antivirus su piattaforme aggiuntive

Questa funzione è disponibile in: Splashtop Remote Support, SOS+10 e SOS Unlimited

Ora è possibile distribuire e gestire Bitdefender su computer Windows Server 2019, 2012, 2008, 2003, Windows XP e Windows Vista. Questo è in aggiunta al supporto precedente per Windows 7 tramite Windows 10. Se il computer esegue Windows XP, Vista, Windows Server 2003 o Windows Server 2008, deve essere aggiornato con il Service Pack più recente di Windows per tale versione di Windows.

La possibilità di distribuire Bitdefender su computer Mac è prevista entro due settimane.

Ulteriori informazioni sulla distribuzione di Bitdefender

Centro messaggi in my.splashtop.com

Abbiamo aggiunto una nuova funzione del Centro Messaggi a my.Splashtop.com. Cerca l'icona della busta nell'angolo in alto a destra dello schermo quando sei connesso al sito. Troverai informazioni sulle nuove uscite, informazioni sulle caratteristiche e molto altro ancora.

Opzione di distribuzione MSI Streamer Splashtop

Abbiamo aggiunto una nuova opzione in Gestione | Distribuzione per permetterti di generare un pacchetto di installazione MSI per Splashtop Streamer con il tuo codice di distribuzione incorporato. Questa è una nuova opzione utile se vuoi distribuire lo Splashtop Streamer tramite uno script o un GPO di Group Policy. Puoi generare facilmente il file MSI direttamente dalla tua console my.Splashtop. Il processo di creazione dello Streamer personalizzato di solito si completa in meno di 30 secondi.

