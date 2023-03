Le nuove funzionalità di Splashtop nel terzo trimestre del 2022

Migliorare la produttività delle sessioni da remoto, la gestione degli endpoint e le capacità di supporto del service desk.

Con il rilascio della versione v3.5.2.x nel terzo trimestre, stiamo introducendo funzionalità che rendono il lavoro e il supporto remoto ancora più efficienti e produttivi. Utilizza l'ultima versione delle app e degli streamer Splashtop Business per accedere alle nuove funzionalità applicabili al tuo abbonamento.

Scopriamo alcune delle funzionalità principali che introdurremo entro la fine di settembre:

Aumento della produttività e dell'usabilità

Supporto nativo per Apple Silicon

I prodotti Splashtop supporteranno in modo nativo sia i chip Apple Silicon (M1, M2) che quelli Intel. Il nuovo binario universale supporterà macOS 10.10+.

Qualità audio migliorata

Le sessioni remote di Splashtop supporteranno bitrate audio più elevati e offriranno una migliore fedeltà audio. Gli utenti potranno controllare i livelli di bitrate e disattivare l'audio durante la sessione utilizzando la comoda barra degli strumenti interna. Maggiori informazioni saranno presto disponibili.

Connettore Splashtop

Gli utenti di Splashtop Enterprise che dispongono del componente aggiuntivo Connector per accedere ai server tramite RDP potranno trasferire i file dai loro computer Mac ai server Windows tramite Connector. Inoltre, supporteranno più monitor durante la sessione RDP, proprio come nelle sessioni Splashtop standard.

Gestione degli endpoint più efficiente

Queste funzionalità sono rivolte ai tecnici che utilizzano Splashtop Enterprise e Splashtop Remote Support (Premium), e sono disponibili attraverso la console web di gestione.

Trasferimento di file 1-a-molti

I tecnici potranno trasferire un file (fino a 1 GB) a più computer Windows o Mac contemporaneamente utilizzando le azioni 1-a-molti.

Inventario per dispositivi Android

Gli utenti potranno visualizzare l'inventario di sistema, software e hardware dei dispositivi Android.

Nuova dashboard di inventario

Una nuova dashboard "Inventario" sarà disponibile per visualizzare i dati di inventario dei computer. Gli utenti potranno cercare attributi specifici e filtrarli per gruppi di computer diversi sui loro computer Windows e Mac. Come in precedenza, sarà ancora possibile scaricare i report di inventario. Le prestazioni della funzione di inventario sono state ottimizzate per gestire un numero più elevato di endpoint.

Supporto più semplice e veloce dal Service Desk

Queste funzionalità sono rivolte ai tecnici che utilizzano Splashtop Enterprise.

Utilizzo di un codice PIN a 6 cifre per fornire assistenza su richiesta.

In alternativa all'attuale link all'URL di supporto, il tecnico potrà creare un codice PIN a 6 cifre da fornire all'utente finale. L'utente inserirà il codice nell'app mobile SOS per inviare la richiesta di assistenza alla coda del tecnico.

L'utente finale potrà anche inserire il codice PIN a 6 cifre nella pagina web di Splashtop www.help123.app, che scaricherà automaticamente l'applicazione mobile e invierà la richiesta alla coda di assistenza. Il metodo del codice PIN a 6 cifre sarà previsto inizialmente solo per l'accesso remoto ai dispositivi mobili. Il supporto per i desktop è in arrivo prossimamente.

Assistenza service desk per i dispositivi mobili

I tecnici possono ora accedere da remoto ai dispositivi mobili iOS e Android dalla console del service desk utilizzando il codice PIN a 6 cifre.

Aggiungere commenti alle sessioni di supporto

I tecnici possono aggiungere commenti alle sessioni di supporto del service desk. Le informazioni importanti vengono registrate in modo efficiente e comunicate facilmente tra più tecnici che lavorano alla stessa sessione di assistenza. Le autorizzazioni di modifica dei commenti possono essere controllati in modo granulare.

Aggiornamenti in tempo reale sullo stato della sessione

Nella coda di assistenza, gli attributi della sessione, come stato della sessione, associazione con il computer, assegnazione del tecnico e altro, verranno aggiornati automaticamente in tempo reale. I tecnici visualizzeranno gli aggiornamenti non appena verranno effettuati.

Integrazione con Freshservice PSA

I tecnici possono avviare una sessione di assistenza dal loro ticket Freshservice.

Caricare le trascrizioni delle chat nel sistema di ticketing

Oltre ai registri delle sessioni e dei trasferimenti di file, anche le trascrizioni delle chat saranno disponibili nei commenti del ticket una volta chiusa la sessione di assistenza del service desk. Al momento, questa funzione è disponibile con i prodotti Splashtop SOS.

Migliore gestione di team e utenti

Report sulle nuove autorizzazioni degli utenti

I proprietari e gli amministratori dei team possono ora esportare un file .CSV delle autorizzazioni di accesso degli utenti nel team e controllare facilmente le autorizzazioni degli utenti. Questa funzione non è attualmente disponibile per Splashtop Business Access e per i prodotti precedenti.

Gestisci le impostazioni dello streamer dalla console web

I proprietari e gli amministratori dei team potranno configurare alcune impostazioni dello streamer e della sessione dal web, tra cui schermata vuota, schermata di bloccata, blocco della tastiera e del mouse e altro ancora. Potranno creare un criterio di preferenza nella console Web, scegliere le impostazioni predefinite e associare computer specifici al criterio. Maggiori informazioni saranno presto disponibili.

Continuiamo a fornire le migliori funzionalità sulla base dei preziosi feedback dei nostri clienti.Per qualsiasi domanda, contattaci e saremo lieti di aiutarti!