Nuove funzionalità di Splashtop nel primo trimestre del 2021

La modalità di sola visualizzazione sospende l'input da tastiera, mouse e stilo e non consente il trasferimento degli appunti tra i computer. Puoi utilizzare questa funzione per evitare di interferire accidentalmente con l'utente che sta lavorando sul computer a cui ti stai collegando. Questa funzione è disponibile con Splashtop Remote Support , Splashtop SOS , e Splashtop Enterprise , v3.4.4.0 o successive.

Supporto per logo/testo personalizzato per la schermata vuota

Ora puoi utilizzare un logo personalizzato per la schermata vuota del computer remoto, per visualizzare il tuo logo invece di quello predefinito di Splashtop, in modo che gli altri non possano vedere cosa succede quando ti connetti con Splashtop. Questa funzione è disponibile con tutti i prodotti Splashtop Business, v3.4.4.0 o successivi.

Per saperne di più sulla personalizzazione dello schermo bianco.