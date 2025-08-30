Nuove funzionalità di Splashtop nel primo trimestre del 2021

Migliorare la produttività, la gestione degli accessi e degli utenti, e la sicurezza.
Gli sviluppatori e gli ingegneri costituiscono il gruppo più numeroso all'interno di Splashtop. Ci impegniamo a migliorare continuamente le capacità delle soluzioni Splashtop. Con i rilasci effettuati da gennaio a marzo di quest'anno, abbiamo aumentato la produttività in sessione, soprattutto per i creativi, migliorato le funzionalità di accesso e gestione degli utenti e introdotto ulteriori impostazioni di sicurezza.
Diamo un'occhiata ad alcune delle caratteristiche principali:
Per una maggiore produttività in sessione
Reindirizzamento del dispositivo USB
Ora puoi reindirizzare dispositivi USB come lettori di smart card, chiavi di sicurezza, dispositivi stylus/HID come le tavolette Wacom o stampanti dal computer locale al computer remoto (solo Windows). Il dispositivo reindirizzato funziona sul computer remoto come se fosse collegato direttamente a quel computer. Questa funzione è disponibile solo con Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 o successiva.
Per saperne di più sul reindirizzamento dei dispositivi USB.
Passaggio del microfono
Puoi reindirizzare l'ingresso del microfono sul computer locale al computer remoto come se fossi seduto direttamente sul computer remoto (solo Windows). Questo ti permette di partecipare alle chiamate su Skype, Teams, Zoom, VoIP, ecc. e anche di utilizzare software di dettatura o registrazione vocale durante la sessione remota. Questa funzione è disponibile solo con Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 o successiva.
Altri miglioramenti sono il controllo dello zoom in/out basato sulla percentuale di visualizzazione, la mappatura e la compatibilità con la tastiera e l'indicatore visivo della qualità della sessione quando vengono rilevate prestazioni scadenti.
Per una migliore gestione degli accessi e degli utenti
Modalità esclusiva per l'accesso remoto programmato o per l'uso di persona
La modalità esclusiva si applica agli utenti presenti sul computer di persona o collegati in remoto tramite una sessione Splashtop. Questa funzione permette ai computer che fanno parte di uno specifico programma di accesso remoto di essere utilizzati solo se il computer si trova al momento nella schermata di login di Windows/Mac, rendendo così il computer esclusivo per l'utente che sta effettuando l'accesso al sistema operativo che sta utilizzando il computer. Questa funzione è disponibile solo con Splashtop Enterprise, v3.4.4.0 o successiva.
Per saperne di più sulla modalità esclusiva.
Opzioni di gestione massiva degli utenti
Ora gli amministratori possono attivare, disattivare, eliminare e assegnare gruppi per più utenti alla volta. Gli utenti di Splashtop Enterprise possono anche importare gli utenti SSO (fino a 10.000) tramite file CSV e saltare il processo di invito. Possono anche cambiare il metodo di autenticazione SSO per più utenti alla volta.
Controllo granulare
Ora puoi utilizzare la nostra funzione di controllo granulare per specificare quali utenti del team possono utilizzare l'accesso assistito (SOS), il trasferimento di file, il copia/incolla e la stampa remota. Questa funzione è disponibile solo con Splashtop Enterprise ed è accessibile attraverso la console web.
Scopri di più sul controllo granulare.
Per una maggiore sicurezza
Modalità di sola visualizzazione
La modalità di sola visualizzazione sospende l'input da tastiera, mouse e stilo e non consente il trasferimento degli appunti tra i computer. Puoi utilizzare questa funzione per evitare di interferire accidentalmente con l'utente che sta lavorando sul computer a cui ti stai collegando.
Supporto per logo/testo personalizzato per la schermata vuota
Ora puoi utilizzare un logo personalizzato per la schermata vuota del computer remoto, per visualizzare il tuo logo invece di quello predefinito di Splashtop, in modo che gli altri non possano vedere cosa succede quando ti connetti con Splashtop. Questa funzione è disponibile con tutti i prodotti Splashtop Business, v3.4.4.0 o successivi.
Per saperne di più sulla personalizzazione dello schermo bianco.
Impostazione del timeout della console web
Ora gli amministratori possono disconnettere automaticamente gli utenti dalla loro console my.Splashtop dopo un tempo predeterminato di inattività. L'impostazione ha effetto al prossimo accesso. Questa funzione è disponibile con tutti i prodotti Splashtop Business ed è accessibile attraverso la console web.