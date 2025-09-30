Come Splashtop assicura connessioni remote veloci & Latenza minima

Il software di accesso remoto funziona bene per chi lavora quotidianamente con la conoscenza, ma per i membri del team che hanno bisogno di un software preciso e ad alta intensità di risorse, questo aggiunge un livello di complessità al processo. Il software di accesso remoto si basa molto sulla velocità della rete e su una latenza minima, quindi quando si verificano dei ritardi, il lavoro può diventare più difficile.
Per le aziende che desiderano fornire un software di accesso remoto ai membri del proprio team, è importante trovare la soluzione giusta che permetta loro di accedere al proprio dispositivo a elevata necessità di risorse con una latenza e un'interruzione del lavoro minime.
Che cos'è la latenza?
La latenza è il tempo necessario a un pacchetto di informazioni digitali per viaggiare da un dispositivo di origine a un altro dispositivo di destinazione. La latenza viene spesso utilizzata come indicatore della velocità delle prestazioni delle connessioni Internet o di rete. Minore è la latenza, maggiore è la velocità del processo tra i dispositivi.
Facciamo un esempio più pratico e di vita quotidiana. Supponiamo che tu stia ordinando una pizza. Chiami la pizzeria e ordini una pizza a domicilio, poi l'autista ti porta la pizza pronta entro un certo arco di tempo. In questo esempio, la latenza è il tempo che impiega la pizza a raggiungere la destinazione desiderata una volta effettuato l'ordine. Riducendo i tempi, la pizza arriverà più velocemente a casa tua.
Per i software di accesso remoto, vuoi che la latenza sia la più bassa possibile per aumentare la reattività. In questo modo si emula il comportamento di chi utilizza un computer remoto come se fosse seduto di persona davanti al computer sorgente.
Come Splashtop garantisce connessioni veloci e latenza minima
Nei software per l'accesso remoto, la latenza può compromettere la produttività. Il team di Splashtop ha tenuto conto di questo aspetto durante lo sviluppo e ha garantito diverse forme di connettività per ridurre al minimo la latenza e migliorare le prestazioni.
Configurazione predefinita delle connessioni punto a punto
Uno dei modi in cui Splashtop garantisce connessioni veloci con una latenza minima è quello di adottare la connettività punto-punto quando i dispositivi sono connessi alla stessa rete. Ciò significa che i dispositivi non devono connettersi a una rete di relay separata, ma si connettono direttamente a ogni dispositivo per ottenere la connettività più veloce possibile.
La connettività punto-punto è il modo più veloce per connettersi quando si è sulla stessa rete, ma questa strategia non funziona necessariamente quando i dispositivi si trovano su due reti separate. La connettività punto-punto da reti separate richiede che le informazioni passino attraverso i firewall, il che potrebbe causare complicazioni importanti come l'introduzione di vulnerabilità di sicurezza e latenza aggiuntiva.
Utilizzo di reti relay per lunghe distanze
Quando la connettività punto-punto non è possibile, Splashtop utilizza dei server relay per connettere rapidamente i dispositivi su lunghe distanze. I server relay sono un tipo di rete utilizzata nella connettività wireless, che consente di collegare in modo specifico i dispositivi su lunghe distanze.
Pensa a questa gara come a una vera e propria staffetta: l'obiettivo è far sì che le squadre arrivino per prime al traguardo con un testimone. Si passano il testimone da un corridore all'altro per assicurarsi che arrivi alla meta finale. Lo stesso vale per i server relay: un dispositivo locale può inviare informazioni attraverso dei relay per farle arrivare alla destinazione di partenza su una lunga distanza. Pensiamo a questo rispetto a un sistema punto-punto: non ci sono altri punti di connettività tra i dispositivi, quindi potrebbe esserci un ritardo nel passaggio delle informazioni.
Ottimizzare l'accelerazione hardware
L'hardware dei dispositivi è una delle principali limitazioni di alcuni software di accesso remoto e questo potrebbe causare problemi di prestazioni e latenza aggiuntiva. Uno dei modi in cui Splashtop aggira le limitazioni hardware è fornire opzioni per l'accelerazione hardware.
Il sistema Splashtop consente di regolare impostazioni specifiche come il frame rate, le opzioni di qualità e l'utilizzo della GPU per ottenere le massime prestazioni possibili. Anche se la connettività di rete è l'indicatore principale della velocità delle prestazioni, gli utenti possono comunque ottimizzare la propria larghezza di banda quando utilizzano il sistema Splashtop per garantire la velocità di connessione.
Come minimizzare la latenza su una connessione di rete più lenta
Il team di Splashtop ha creato il prodotto con la consapevolezza che non tutti hanno una velocità Internet elevatissima, ma ha voluto rendere il software di accesso remoto accessibile a tutti. Uno dei modi in cui Splashtop riesce a raggiungere questo obiettivo è quello di creare diverse opzioni per quanto riguarda la velocità di trasmissione, la qualità e la velocità.
Opzioni di frequenza dei fotogrammi
Il frame rate è la velocità con cui il numero di fotogrammi viene visualizzato in un secondo sullo schermo. Più alto è il numero di fotogrammi, più veloce e reattiva sarà la visualizzazione. Tuttavia, una frequenza di fotogrammi più elevata potrebbe anche comportare una certa latenza, poiché una frequenza di fotogrammi più elevata richiede una maggiore larghezza di banda da parte della rete. Splashtop offre quattro diverse opzioni in termini di frame rate:
Ultra-alto: 60 FPS
Alto: 30 FPS
Medio: 15 FPS
Basso: 8 FPS
L'idea è trovare il frame rate giusto che si bilanci con la velocità della connessione di rete per ottenere prestazioni ottimali.
Opzioni di qualità
Splashtop offre tre diverse opzioni in termini di qualità dell'immagine per offrire agli utenti l'esperienza migliore per le loro esigenze. Le opzioni di qualità di Splashtop includono:
Originale: questa è l'impostazione predefinita e gli utenti possono ottimizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
Qualità migliore: questa impostazione ottimizza le impostazioni per offrire agli individui la migliore qualità visiva, ma potrebbe non essere il più reattiva possibile.
Velocità migliore: questa impostazione ottimizza le impostazioni per fornire agli individui la velocità più elevata in termini di reattività, ma potrebbe non essere il massimo in termini di nitidezza.
Finestra dello stato delle prestazioni
Splashtop offre agli utenti la possibilità di visualizzare lo stato delle prestazioni, come framerate, opzioni di rendering e impostazioni di accelerazione hardware. In questo modo, quando gli utenti trovano le impostazioni ottimali, possono salvarle e consultarle.
Perché la latenza è importante per gli utenti dell'accesso remoto
Affinché l'accesso remoto funzioni come ci si aspetta, gli utenti devono percepire una latenza il più possibile ridotta, sia per l'esperienza dell'utente che per motivi di prestazioni generali. La latenza è frustrante e difficile da gestire. Durante le chiamate VoIP o le videochiamate, l'audio desincronizzato può causare errori di comunicazione e frustrazioni.
Questo tipo di latenza non è tollerabile per i settori che richiedono una qualità d'immagine precisa e una connettività veloce. I leader del settore dei media e dell'intrattenimento si rivolgono a Splashtop per il supporto all'accesso remoto.
"Le elevate prestazioni di Splashtop ci permettono di lavorare senza stress. È come se fossimo seduti al computer in ufficio", afferma Shinnosuke Suzuki, dirigente del dipartimento di sistemi informativi di khara, Inc, uno studio di animazione giapponese.
Per i settori ad alta intensità di risorse come l'animazione, lo sviluppo di videogiochi e l'editing video, la latenza può rendere difficile la produttività. I dispositivi locali devono fungere da computer sorgente per garantire la produttività individuale: senza di essi, il lavoro diventa più difficile che se si lavorasse di persona.
"È difficile lavorare da remoto a causa della natura del nostro lavoro", afferma Suzuki. "Dato che gestiamo i video prima che vengano diffusi, vietiamo di portare informazioni riservate al di fuori dell'azienda."
Il software di accesso remoto può aiutare a mantenere un livello di sicurezza per le aziende del settore dei media e dell'intrattenimento, conservando il materiale sorgente su un dispositivo personale. I lavoratori possono accedere in remoto dai loro computer e tutto il lavoro in corso può rimanere all'interno dell'organizzazione. Senza questa funzionalità, il potenziale di fuga di informazioni e dati aumenta. In questo scenario, l'accesso remoto è necessario per mantenere la sicurezza mentre i dipendenti lavorano da remoto.
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In un mare di concorrenti e di altre opzioni di accesso remoto, Splashtop Enterprise offre ai clienti un'interfaccia utente semplice e una velocità di connettività elevata che consente di lavorare proprio come se si lavorasse di persona. Per chi lavora in settori ad alta intensità di risorse come quello dei media e dell'intrattenimento, Splashtop offre agli utenti tempi di risposta rapidi con una latenza minima per evitare ritardi e rendere il lavoro da remoto il più semplice possibile.
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