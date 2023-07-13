Accesso remoto per sviluppatori di videogiochi: Potenzia il tuo processo
Splashtop offre agli sviluppatori di giochi l'accesso remoto alle loro postazioni di lavoro da qualsiasi dispositivo, consentendo creatività e produttività in movimento.
La soluzione perfetta per lo sviluppo di giochi da remoto
Supporto multipiattaforma
Sviluppa giochi sulle tue postazioni remote Windows, Mac o Linux da qualsiasi computer o dispositivo mobile.
Streaming ad alte prestazioni
Goditi flussi ad alta definizione e a bassa latenza con una sincronizzazione AV superiore per la creazione in tempo reale di grafica e animazioni.
Sicuro e conforme
Proteggi i tuoi contenuti e dati di gioco con la crittografia standard di settore e l'autenticazione a più fattori.
Assistenza 24/7
Assistenza clienti dedicata disponibile 24 ore su 24 per garantire uno sviluppo ininterrotto.
Trova la soluzione più adatta a te
Consigliato
Prestazioni di Splashtop accesso remoto
Splashtop Remote Access Performance è la soluzione perfetta per gli sviluppatori di videogiochi, in quanto offre una modalità colore 4:4:4 per immagini precise, audio ad alta fedeltà per un suono coinvolgente e supporto versatile per le periferiche, tra cui stilo remoto, mouse 3D, game pad e passthrough microfono.
Per i grandi team
Enterprise
Splashtop Enterprise è ideale per i team di sviluppo di videogiochi più grandi che hanno bisogno di maggiore sicurezza e di funzioni avanzate. Integra il single sign-on per facilitare l'accesso, controlla i permessi di accesso granulari, pianifica l'accesso per organizzare i flussi di lavoro, ottieni l'accesso Android/IoT non supervisionato e ottieni una piattaforma consolidata per l'accesso remoto, la gestione IT e il supporto.
Aumenta la collaborazione per un lavoro più efficiente
Collabora senza problemi con il tuo team, i clienti o i tester del gioco, ovunque si trovino. Condividi schermate, esegui dimostrazioni e ricevi feedback in tempo reale per iterare e migliorare più velocemente.
Le caratteristiche preferite dagli sviluppatori di giochi
Supporto multi-monitor
Vedi meglio e lavora su tutti i tuoi schermi. Seleziona quale schermo remoto visualizzare e visualizza tutti i monitor in una sola finestra. Con la funzione multi-to-multi (supportata da Splashtop Remote Access Pro), puoi disporre ogni monitor remoto in una finestra separata per organizzare la tua configurazione locale.
Tre utenti nello stesso computer
Tre utenti separati (con lo stesso account) potranno connettersi al computer remoto desiderato come normalmente farebbero dall'app Splashtop. Da lì, gli utenti potranno vedere lo schermo del computer remoto in tempo reale e controllarlo come se fossero seduti davanti ad esso.
Stilo e tavoletta da disegno remoti
Usa lo stilo sul tuo dispositivo locale per controllare il computer remoto in tempo reale.
Registrazione sessione
Acquisisci le tue sessioni remote per la revisione, la dimostrazione o la documentazione.
Wake-on-LAN
Riattiva la tua postazione di lavoro da remoto quando ne hai bisogno e risparmia energia e risorse.
Trasferimento di file solido
Effettua in tutta semplicità il trasferimento di file tra computer. Puoi trasferire i file senza avviare una sessione remota e puoi trascinarli o lavorare nella finestra di trasferimento dei file per spostarli tra il computer locale e quello remoto nel corso di una sessione.