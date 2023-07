Accesso remoto per sviluppatori di videogiochi: Potenzia il tuo processo

Per i grandi team

Splashtop Enterprise è ideale per i team di sviluppo di videogiochi più grandi che hanno bisogno di maggiore sicurezza e di funzioni avanzate. Integra il single sign-on per facilitare l'accesso, controlla i permessi di accesso granulari, pianifica l'accesso per organizzare i flussi di lavoro, ottieni l'accesso Android/IoT non supervisionato e ottieni una piattaforma consolidata per l'accesso remoto, la gestione IT e il supporto.