Produzione e pianificazione di video remoti tramite Splashtop

Dopo molti mesi trascorsi nel tentativo di trovare un modo efficiente e produttivo per lavorare a distanza, e dopo aver provato diverse soluzioni, khara, Inc. ha optato per Splashtop. Il personale dell'azienda ricorre a Splashtop per accedere a un computer aziendale da casa o da un altro luogo di lavoro e svolgere attività consuete come il montaggio di video, la creazione di animazioni, la progettazione grafica, la sincronizzazione di audio e video e altro ancora. Il loro dipartimento di sistemi informativi utilizza Splashtop anche per fornire supporto remoto ai dipendenti.

Il signor Shinnosuke Suzuki, un funzionario esecutivo del dipartimento dei sistemi informativi di Khara, Inc. condivide la storia.

La sfida: trovare una soluzione di accesso remoto sicura e ad alte prestazioni con gestione multiutente

Negli ultimi anni, khara, Inc. ha cercato di realizzare un "nuovo stile di lavoro" che offrisse ai creatori la flessibilità di lavorare da qualsiasi luogo. Suzuki ha dichiarato: "Già prima della pandemia, volevamo creare un ambiente sicuro per il lavoro a distanza. Proprio mentre stavamo valutando come procedere, si è reso necessario migliorare l'ambiente remoto a causa del COVID19".

Tuttavia, nel fare ciò, hanno dovuto affrontare problemi come la conservazione delle informazioni riservate al sicuro e il mantenimento dell'efficienza lavorativa. Il signor Suzuki ha dichiarato: "È difficile lavorare da remoto a causa della natura del nostro lavoro. Dato che lavoriamo sui video prima che vengano pubblicati, non consentiamo di portare fuori dall'azienda informazioni riservate. Pertanto, non era un ambiente in cui potevamo lavorare da remoto, dovevamo venire in ufficio".

Un'altra sfida che stavano affrontando era trovare una soluzione che consentisse loro di gestire in remoto gli utenti in una struttura organizzativa. Il personale coinvolto in un progetto varia a seconda del lavoro nel sito di produzione. Ci sono molti casi in cui partecipano temporaneamente a un progetto e se ne vanno una volta completato. Per l'azienda era importante poter gestire i conti di tutti i membri del personale per evitare la fuga di informazioni mentre si lavora da casa.

Prima dell'avvento del COVID19, khara, Inc. utilizzava la VPN per alcune situazioni in cui aveva bisogno di accedere da remoto. Tuttavia, quando è sorta l'esigenza di un accesso remoto su larga scala, l'azienda si è resa conto che il sistema non era stato concepito per il lavoro a distanza. L'azienda non aveva la capacità di creare e utilizzare un account VPN per ogni dipendente, perché avrebbe sovraccaricato l'infrastruttura principale. Ha quindi deciso che aveva bisogno di una soluzione di accesso remoto per lavorare da casa. Suzuki ha poi commentato: "Ci sono situazioni in cui abbiamo bisogno anche di una VPN, quindi usiamo sia VPN che Splashtop".

khara, Inc. Trova Splashtop: accesso remoto ad alta velocità, sicurezza robusta, autenticazione singola e ottime funzionalità

Quando khara, Inc. ha provato Splashtop, ha trovato la soluzione di accesso remoto che stava cercando. Aveva tutte le qualità che stavano cercando:

Prestazioni elevate

khara, Inc. ha trovato molto interessante il trasferimento dello schermo ad alta velocità durante le sessioni remote. "Le elevate prestazioni di Splashtop ci consentono di lavorare senza stress. È come se fossimo seduti al computer in ufficio", ha dichiarato Suzuki.

Gestione utenti

Nel modo convenzionale di lavorare in ufficio, era possibile gestire gli account e i privilegi di accesso internamente, ma non è così quando si trattava di lavoro remoto. Con la pandemia, è diventato difficile e dispendioso in termini di tempo andare al posto di lavoro del personale o a casa per rimuovere i permessi di accesso. Le funzionalità di gestione di Splashtop hanno consentito al team di gestire in remoto gli account degli utenti e le autorizzazioni di accesso.

Autenticazione centralizzata con integrazione Single Sign-On (SSO)

khara, Inc. ha inoltre deciso di integrarsi con il proprio provider di identità SSO per l'autenticazione centralizzata. Suzuki ha dichiarato: "È molto noioso e costoso concedere un account e fare l'inventario di ciascuno di essi ogni volta che viene introdotto uno strumento. Unificando l'autenticazione, riduciamo i costi operativi del sistema". Splashtop era compatibile con il sistema di autenticazione SAML che utilizziamo e questo ci è piaciuto molto!"

Possibilità di fornire supporto remoto

Il professionista si collega al computer dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal personale. Offre anche supporto via chat. Suzuki ha dichiarato, "Da quando Splashtop è stato implementato in tutti i reparti, è diventato possibile risolvere i problemi in tempo reale tramite il controllo remoto, anche se non ci si trova in presenza".

Facilità di implementazione e utilizzo

Il team ha potuto distribuire facilmente Splashtop su tutti i computer utilizzando la funzionalità di distribuzione su larga scala. Quando gli è stato chiesto come il personale si stesse adattando all'uso di Splashtop, Suzuki ha commentato: "La maggior parte dei dipendenti si è abituata al nuovo processo e Splashtop sta guadagnando popolarità".

Il futuro del lavoro remoto per khara, Inc.

Alla domanda sul futuro del 5G e sulle sue applicazioni pratiche dal punto di vista di un'azienda di produzione video, Suzuki ha risposto: "Le aziende di produzione video necessitano di trasferire ingenti quantità di dati senza dover affrontare problemi di latenza. Trovo incredibilmente interessante poterli trasferire utilizzando la tecnologia 5G. In questo modo, mi aspetto che si crei un ambiente in cui potremo fare cose belle ovunque ci troviamo".

Con Splashtop, khara, Inc. è stato in grado di introdurre il lavoro a distanza, e rispondere alle varie preferenze di lavoro dei membri del personale. Tuttavia, non vogliono passare completamente al lavoro da remoto.

Suzuki ha spiegato: "Finché le persone si concentrano e consegnano un lavoro di qualità, non importa da dove lo eseguono. Vorremmo offrire un ambiente di lavoro remoto come opzione, in modo che i creatori possano scegliere un metodo che vada bene per loro.

"Tuttavia, ritengo anche che per i creatori sia più facile riunirsi nello stesso ambiente e riversare la propria energia collaborativa in un progetto. A volte, le buone idee nascono dalla comunicazione faccia a faccia e dalle chiacchierate casuali. Un ambiente di lavoro ibrido è il futuro. Anche dopo il COVID19, continueremo a utilizzare Splashtop per offrire ai membri dello staff la possibilità di lavorare da casa."

