Video: Utilizzo di Desktop remoto per il software di editing video

Hai bisogno di lavorare su un video, ma non hai accesso al computer con il tuo software di editing video installato?

Splashtop è la soluzione di accesso remoto per te.

Remote Desktop for Video Editing Software

Che tu stia lavorando da casa o in viaggio, Splashtop Business Access ti permette di accedere facilmente e prendere il controllo del tuo computer remoto dal tuo dispositivo personale, in modo da poter utilizzare in remoto qualsiasi software di editing video (come Premier, Final Cut Pro o iMovie).

Usa Splashtop per accedere facilmente al tuo editor video avviando una sessione di desktop remoto Splashtop sul tuo computer remoto dal tuo laptop, tablet o smartphone. Splashtop Business Access ti consente di utilizzare il tuo editor video e di accedere ai tuoi file in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo, sia che si trovino sul tuo computer dell'ufficio o su un altro desktop. Una volta che accedi al computer remoto dal tuo dispositivo personale, potrai vedere lo schermo del computer remoto, interagire con esso e utilizzare il tuo editor video in tempo reale come se fossi seduto davanti al desktop remoto.

Splashtop Business Access assicura che il software di editing video sia sempre accessibile. Usa senza problemi il tuo editor video e produci progetti di alta qualità con facilità da qualsiasi parte del mondo. Una volta entrato in remoto nel computer, puoi aprire il tuo editor video e lavorare in modo efficiente con l'alta definizione di Splashtop, le connessioni remote veloci e la qualità dello streaming 4K.

Oltre a essere in grado di visualizzare lo schermo remoto in tempo reale e interagire con esso, Splashtop trasmette anche il suono dal computer remoto al dispositivo locale (anche audio remoto del computer Mac). La velocità eccezionale di Splashtop garantisce che l'audio e il video vengano sincronizzati con precisione durante l'editing. Uno dei motivi per cui i clienti di editing video amano Splashtop è perché sono in grado di sincronizzare le labbra mentre sono in remoto e eseguono il loro editing in remoto.

Grazie all'accesso a tutti gli strumenti, le transizioni e i file, è possibile modificare con la stessa facilità e qualità che si trovava davanti al computer remoto. Splashtop ti offre anche più strumenti per aiutarti a essere più produttivo mentre lavori in remoto, come il trasferimento di file e il supporto multi-monitor.

Accedi a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Scopri di persona quanto è facile modificare da remoto con Splashtop e inizia la tua versione di prova gratuita oggi stesso!