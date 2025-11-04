Il lavoro remoto e ibrido sono diventati aspetti essenziali delle aziende e della cultura lavorativa, consentendo ai dipendenti di lavorare in modo efficiente ovunque e aiutando le organizzazioni ad espandere la loro forza lavoro su un'area geografica più ampia. Tuttavia, con l'aumento del lavoro remoto aumentano anche i rischi, poiché le crescenti minacce informatiche che affrontano i dipendenti remoti hanno reso necessaria una cultura orientata alla sicurezza per i team remoti.
Le aziende devono bilanciare la facilità e la comodità del lavoro remoto con le loro esigenze di sicurezza; la mobilità e la facilità di accesso non dovrebbero significare sacrificare la cybersecurity (o viceversa). Questo significa utilizzare software di accesso remoto sicuro che aiuti i dipendenti a lavorare da qualsiasi luogo mentre tiene lontani gli intrusi.
Con questo in mente, esaminiamo i rischi e le sfide che i team remoti affrontano, come si può costruire una cultura della sicurezza per i team remoti e cosa può fare Splashtop per consentire il lavoro remoto sicuro.
Comprendere i Rischi di Sicurezza nei Team Remoti: Sfide e Minacce
Prima di tutto, dobbiamo stabilire l'importanza della cybersicurezza per i team remoti. La necessità di una sicurezza forte è costante in tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore, poiché ogni azienda deve proteggere i propri dati proprietari, le informazioni sui clienti, le reti, gli utenti e i dispositivi, specialmente se devono rispettare le normative di sicurezza del settore o del governo.
I team remoti devono affrontare una serie di sfide di sicurezza, tra cui:
Phishing: Le truffe di phishing sono tra gli attacchi informatici più comuni, rappresentando una stima del 22-36% di tutte le violazioni dei dati. Sia i dipendenti in ufficio che quelli remoti dovrebbero essere addestrati su come prevenire il phishing, incluso cosa fare nel caso in cui cadano vittima di uno di essi. Allo stesso modo, le organizzazioni dovrebbero avere piani di contingenza nel caso in cui l'account di un dipendente remoto venga compromesso.
Reti non sicure: I dipendenti in movimento spesso si affidano a reti Wi-Fi pubbliche, ma queste possono essere insicure e vulnerabili agli attacchi. Sono essenziali funzionalità di sicurezza robuste per permettere ai dipendenti di connettersi senza mettere a rischio la loro sicurezza.
Malware: Negli ambienti BYOD e remoti, i dipendenti spesso utilizzano gli stessi dispositivi per lavoro e uso personale. In questi casi, se il dispositivo personale di un dipendente è infetto da malware, può mettere a rischio il suo account di lavoro e le credenziali.
Errore umano: A volte i dipendenti possono commettere piccoli errori con grandi conseguenze. Può trattarsi semplicemente di riutilizzare password o avere una password debole, facilmente indovinabile che gli hacker possono sfruttare. Altre volte, possono accidentalmente esporre informazioni sensibili o scaricare un file con un virus. Indipendentemente dalla causa, questi errori possono avere gravi conseguenze, quindi è importante formare i dipendenti per evitare questi errori e avere misure di sicurezza in atto per prevenirli.
5 Strategie Chiave per Costruire una Cultura di Lavoro Remoto Sicura
Costruire una cultura del lavoro remoto forte e sicura richiede più che dare a tutti un laptop e lasciarli lavorare da casa. Per supportare una forza lavoro remota sicura, efficiente e motivata, puoi seguire queste strategie chiave:
1. Stabilisci chiare aspettative e politiche per il lavoro a distanza
Prima di tutto, i dipendenti dovrebbero comprendere le politiche di lavoro remoto, inclusi gli strumenti di sicurezza e le migliori pratiche che dovranno utilizzare per garantire la sicurezza dei dati e dei dispositivi.
Questo richiede anche di stabilire aspettative per la disponibilità dei dipendenti (mantenendo un equilibrio tra lavoro e vita privata), gli strumenti e la tecnologia a loro disposizione, le politiche BYOD, e così via. Stabilire aspettative chiare mette tutti sulla stessa lunghezza d'onda quando si inizia il lavoro a distanza.
2. Scegli una Soluzione di Accesso Remoto Sicura
Avere il software giusto per un accesso remoto sicuro è essenziale. È necessario trovare una piattaforma che consenta ai dipendenti di accedere ai loro dispositivi di lavoro, software e strumenti specializzati da qualsiasi luogo, mantenendo alla larga gli intrusi e gli utenti non autorizzati.
Splashtop, per esempio, è progettato pensando alla sicurezza e offre una vasta gamma di funzionalità di sicurezza, tra cui autenticazione multi-fattore, notifiche di connessione remota, logging, crittografia end-to-end e altro. Questo rende Splashtop conforme a molte regolamentazioni di sicurezza dell'industria e del governo, tra cui RGPD, ISO/IEC 27001 e SOC 2.
3. Favorire la Comunicazione e la Collaborazione
L'isolamento dei dipendenti è una delle sfide più grandi del lavoro a distanza. Senza strumenti per la comunicazione e la collaborazione remota, i dipendenti possono avere difficoltà a restare connessi con i loro colleghi e a tenere il passo con il loro lavoro. Pertanto, è importante incoraggiare la comunicazione, inclusa la trasparenza nelle decisioni, attività di team building virtuale, e strumenti che permettano ai dipendenti di collaborare su progetti quando lavorano a distanza.
4. Riconosci e Premia i Dipendenti
Allo stesso modo, può essere facile per i dipendenti sentirsi trascurati e disconnessi quando lavorano da remoto. Riconoscere i contributi di tutti e premiare i dipendenti per i loro successi aiuta la soddisfazione dei dipendenti e un senso di realizzazione, mantenendo alta la morale quando i dipendenti sono in movimento e prevenendo la crescita del disaffezione.
5. Investi nell'assistenza remota
I dipendenti remoti hanno bisogno tanto supporto IT quanto quelli in sede, e anche gli agenti IT dovrebbero essere in grado di lavorare ovunque. Abilitare capacità di supporto remoto aiuta a garantire un ambiente di lavoro remoto sicuro ed efficiente, poiché consente ai team IT di supportare e assistere gli utenti finali ovunque si trovino, su qualsiasi dispositivo.
Di conseguenza, gli agenti IT possono assistere rapidamente i dipendenti senza dover viaggiare per incontrarli di persona, e possono lavorare a distanza con la stessa facilità di chiunque altro.
Come i Team Remoti Possono Gestire Efficacemente le Violazioni della Sicurezza
Cosa fai quando accade il peggio e una violazione della sicurezza mette a rischio i tuoi dati e la tua rete? Avere strategie in atto può aiutare a mitigare i danni e garantire un recupero rapido, incluso:
Implementazione di protocolli di risposta immediata e contenimento delle violazioni aiuta a garantire che le violazioni siano affrontate immediatamente, piuttosto che dare loro il tempo di causare ulteriori danni. Questo riduce sia il tempo a disposizione degli attaccanti che l'area colpita, mantenendo l'impatto al minimo.
Formazione regolare sulla sicurezza aiuta a garantire che tutti i dipendenti siano non solo formati sulle migliori pratiche di cybersecurity, ma sappiano anche cosa fare in caso di violazione dei dati per poter reagire rapidamente.
Stabilire un piano di risposta agli incidenti aiuta a fornire istruzioni chiare su come rispondere alle violazioni, in modo che tutti conoscano le proprie responsabilità e possano rapidamente proteggere i propri dati, mitigare i danni e iniziare le riparazioni.
Creare regolarmente dei backup aiuta a garantire che i dati importanti e sensibili possano essere recuperati in caso di violazione o altro disastro.
Metti al sicuro il tuo ambiente di lavoro remoto con Splashtop: inizia la tua prova gratuita oggi stesso!
Il lavoro remoto sicuro richiede gli strumenti giusti, tra cui soluzioni di accesso remoto e supporto che possano soddisfare i tuoi requisiti di conformità IT e permettere ai dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo senza compromettere la sicurezza. Fortunatamente, Splashtop offre tutto questo e molto di più.
Splashtop consente lavoro remoto sicuro permettendo agli utenti di connettersi ai loro dispositivi di lavoro da qualsiasi dispositivo, ovunque, con funzionalità di sicurezza avanzate per mantenere al sicuro account e dati. Questo offre ai lavoratori remoti pieno accesso a tutti i loro progetti, strumenti e programmi ovunque vadano, in modo che possano continuare a lavorare, collaborare su progetti e comunicare senza interruzioni.
Questo si estende anche ai team IT, in quanto gli strumenti di supporto remoto di Splashtop consentono agli agenti IT di accedere da remoto ai dispositivi degli utenti finali quando sono in movimento e su diversi dispositivi. Questo consente il supporto remoto e la risoluzione dei problemi, in modo che possano assistere i dipendenti secondo necessità, con la stessa facilità come se il dispositivo remoto fosse di fronte a loro.
Splashtop è progettato per soddisfare una vasta gamma di regolamentazioni di sicurezza, fornendo accesso remoto sicuro da qualsiasi luogo. Tutte le sessioni sono protette con crittografia TLS e AES a 256 bit.
Pronti per un lavoro remoto veramente sicuro? Inizia subito con una prova gratuita di Splashtop e scopri quanto è facile.