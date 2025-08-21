Quando si gestiscono più dispositivi remoti, l'esecuzione di comandi remoti è cruciale. Inviare istruzioni shell e da riga di comando in un ambiente di lavoro distribuito facilita la riduzione dei tempi di inattività e accelera la risoluzione dei problemi sugli endpoint, motivo per cui è essenziale per la risoluzione dei problemi e l'automazione su larga scala. La parte più difficile, tuttavia, è trovare una soluzione con capacità di prompt dei comandi remoto.
Fortunatamente, Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) offre una soluzione: la funzione Prompt dei comandi remoto è progettata per semplificare l'esecuzione dei comandi in background, consentendo agli amministratori IT di eseguire comandi con facilità, anche senza avviare una sessione completa di accesso remoto.
Con questo in mente, esploriamo l'esecuzione di comandi remoti, cosa la rende preziosa e come la funzione di prompt dei comandi remoti di Splashtop AEM può aiutare a semplificare l'accesso alla riga di comando.
Cos'è la funzione di Esecuzione di Script in Background / Linea di Comando Remota?
Definizione
Il Prompt dei Comandi Remoto è uno strumento sicuro in Splashtop AEM che consente agli amministratori IT di eseguire istruzioni shell o da riga di comando su computer remoti. Funziona sia su Windows (PowerShell) che su macOS (Terminal), e può essere utilizzato senza avviare una sessione di desktop remoto, rendendolo uno strumento veloce e potente per l'esecuzione di comandi a distanza.
Il Prompt dei Comandi Remoti di Splashtop AEM supporta sia esecuzioni di comandi una tantum che 1-a-Molti, offrendo ai team IT la flessibilità di gestire con facilità pochi o molti dispositivi remoti. Questo offre una velocità e una comodità senza precedenti per la gestione di ambienti remoti e endpoint distribuiti.
Come funziona
Il Prompt dei Comandi Remoto di Splashtop AEM non è solo potente, ma anche facile da usare. Puoi programmare ed eseguire comandi in pochi semplici passaggi:
All'interno della console Splashtop, clicca sull'icona del Comando Remoto accanto al dispositivo a cui vuoi inviare il comando.
Accedi con le tue credenziali di amministratore Mac o Windows per autenticare il tuo account.
Usa PowerShell su Windows (versione 4.0 e successive) o Terminal su macOS per eseguire comandi; questi vengono eseguiti in background per evitare di interrompere il lavoro sui dispositivi connessi.
Dalla finestra dei comandi remoti, puoi anche avviare una sessione remota, salvare la cronologia dei comandi remoti e disconnetterti con un clic. Quando chiudi la sessione, può essere salvata come registro della cronologia dei comandi o chiusa senza salvare.
Perché il Prompt dei Comandi Remoto è importante per i team IT
Detto ciò, alcuni potrebbero ora chiedersi quali siano i vantaggi dell'uso dei Prompt dei Comandi Remoti e per cosa possano essere utilizzati che non si possa già fare con accesso remoto e supporto?
Uno dei maggiori vantaggi dei Prompt dei Comandi Remoti è la capacità di funzionare in background. Gli amministratori possono eseguire immediatamente comandi diagnostici, risolvere problemi e installare aggiornamenti senza interrompere l'utente finale, in modo che il lavoro possa continuare senza interruzioni.
Inoltre, l'uso di azioni 1-a-Molti consente agli amministratori di eseguire script su più endpoint contemporaneamente. Con l'automazione remota, puoi inviare comandi in un ambiente distribuito, rendendo facile gestire e supportare una forza lavoro remota.
Questo rende il Prompt dei Comandi Remoto ideale per una rapida risoluzione. I leader IT e gli amministratori possono inviare rapidamente comandi per riparare problemi o eseguire diagnosi senza bisogno di accesso remoto completo, permettendo loro di affrontare i problemi in modo efficiente senza interrompere il lavoro dell'utente finale.
Come bonus, l'uso del Prompt dei Comandi Remoti di Splashtop AEM registra ciò che è stato eseguito e da chi, il che è uno strumento importante per l'audit e la conformità IT, oltre a un modo per migliorare la risoluzione dei problemi e la responsabilità. Poiché gli utenti necessitano di credenziali di amministratore per accedere e le sessioni sono salvate nei registri della cronologia dei comandi, è facile mantenere e accedere ai record per tracciare le modifiche e individuare attività sospette.
Casi d'Uso Chiave e Scenari
Ovviamente, dire che il Prompt dei Comandi Remoto rende facile il supporto e la risoluzione dei problemi è una cosa, ma quali sono alcuni casi d'uso pratici per l'esecuzione di comandi remoti? Ci sono diversi scenari in cui eseguire comandi remoti può essere vantaggioso sia per i team IT che per gli utenti finali.
Ad esempio, cancellare file temporanei e cache è un compito di manutenzione comune ma necessario. Con il Prompt dei Comandi Remoti, gli amministratori, gli MSP e altri leader IT possono inviare un comando su dispositivi per cancellare quei file senza dover accedere a distanza a ciascun dispositivo. Allo stesso modo, il Prompt dei Comandi Remoti può essere utilizzato per automatizzare la pulizia del disco locale per mantenere i dispositivi funzionanti senza intoppi, oltre ad automatizzare modifiche come le impostazioni del registro.
Il Prompt dei Comandi Remoti è anche uno strumento potente per la diagnostica remota. Gli amministratori IT possono usarlo per raccogliere informazioni di sistema utilizzando comandi come "ipconfig" o "whoami", rendendo facile raccogliere informazioni preziose ed eseguire diagnosi senza interrompere gli utenti finali.
Naturalmente, il Prompt dei Comandi Remoto è anche uno strumento potente per il supporto e la manutenzione IT. Gli amministratori IT possono utilizzare i prompt dei comandi per una rapida risoluzione durante incidenti di sicurezza o interruzioni, inviando comandi di sicurezza vitali e aggiornamenti ai dispositivi remoti. I prompt possono essere utilizzati anche per riavviare i servizi o riavviare dispositivi remoti dopo gli aggiornamenti, garantendo che anche i dispositivi non supervisionata siano adeguatamente mantenuti e aggiornati.
Come Splashtop AEM Esegue Comandi Remoti in Modo Sicuro
La sicurezza informatica è una preoccupazione importante per le aziende di tutti i settori, specialmente quando si utilizzano strumenti che consentono di accedere e gestire a distanza i dispositivi attraverso la loro rete. I team IT preoccupati per la sicurezza dell'invio di comandi remoti su endpoint saranno sollevati nel sapere che Splashtop AEM è costruito con la sicurezza in mente e utilizza diversi protocolli di sicurezza per proteggere endpoint e reti.
Innanzitutto, il Prompt dei Comandi Remoti funziona all'interno del framework di connessione crittografato AES-256 di Splashtop, fornendo crittografia end-to-end, insieme a funzionalità di sicurezza progettate per soddisfare una vasta gamma di standard e regolamenti industriali e governativi.
Inoltre, il Prompt dei Comandi Remoto richiede credenziali di amministratore per accedere ai dispositivi, quindi solo gli amministratori sono autorizzati ad accedere. Una volta convalidati, gli amministratori possono registrare azioni, salvare script e controllare l'uso per monitorare l'attività e osservare comportamenti sospetti.
Il Prompt dei Comandi Remoto supporta anche PowerShell con autenticazione sicura, garantendo che solo utenti autorizzati e autenticati possano accedere e inviare comandi.
Come Usare il Prompt dei Comandi Remoto in Splashtop AEM
Se il Prompt dei Comandi Remoto di Splashtop AEM sembra qualcosa di cui la tua azienda può beneficiare, è facile da eseguire. Basta seguire questi semplici passaggi:
Vai alla console di Splashtop e clicca sull'icona "C:\” accanto all'endpoint che desideri
Autentica il tuo accesso con le credenziali dell'amministratore.
Inserisci il comando o lo script (sia in sintassi PowerShell che terminale, a seconda del dispositivo)
Con il comando o lo script inserito, puoi dire al Prompt dei Comandi Remoto di eseguire il comando, monitorare l'output e (se lo desideri) salvare log/storia.
Chiudi la sessione, o se vuoi connetterti al dispositivo remoto, puoi avviare una sessione di accesso remoto dalla stessa interfaccia.
Se hai bisogno di eseguire comandi su più dispositivi, la funzione di comando programmato 1-a-Molti può essere utilizzata per il deployment di attività in massa. Questa funzione ti consente di inviare comandi su quanti più endpoint necessario per il deployment di attività in massa, aggiornamenti e altro.
Puoi eseguire comandi 1-a-Molti in pochi semplici passaggi:
Dalla console di Splashtop, vai a Gestione → Azioni 1-a-Molti.
Seleziona Crea Azione e seleziona il tipo di azione che desideri eseguire.
Imposta il Nome Azione e le Impostazioni Azione.
Clicca Salva ed Esegui per eseguire l'azione immediatamente, o Salva e Pianifica per programmarla per un orario stabilito.
Seleziona i computer su cui vuoi eseguire l'azione, quindi inserisci le tue credenziali e clicca su Esegui.
Una volta fatto ciò, sei a posto. Inviare comandi a distanza non è mai stato così facile, indipendentemente da quanti endpoint gestisci.
Inizia con Splashtop AEM
Che tu sia un amministratore IT che gestisce un ambiente remoto o un Fornitore di Servizi Gestiti che supporta più clienti, il Prompt dei Comandi Remoti di Splashtop AEM può aiutarti a colmare il divario tra visibilità e azione. Ora è veloce, conveniente e facile inviare prompt dei comandi attraverso la tua rete senza dover interrompere l'utente finale o avviare una sessione di accesso remoto, così puoi gestire i dispositivi da qualsiasi luogo con facilità.
Il Prompt dei Comandi Remoti porta velocità, sicurezza e scalabilità senza precedenti alle operazioni IT, consentendo ai team IT e agli MSP di gestire qualsiasi numero di endpoint da un unico luogo. Puoi vedere tu stesso come l'esecuzione dei comandi in background renda più facile la manutenzione degli endpoint quando inizi con una prova gratuita di Splashtop AEM.
Prova Splashtop AEM e il Prompt dei Comandi Remoto oggi stesso: