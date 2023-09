Man mano che le industrie si adattano alle tecnologie emergenti, cresce l'attenzione per l'efficienza, la reattività e la soddisfazione dei clienti.

Un tempo armati solo dei loro strumenti e della loro esperienza, i tecnici sul campo hanno ora a disposizione un arsenale di soluzioni tecnologiche. In prima linea in questa rivoluzione c'è il supporto remoto. Questo strumento migliora le capacità dei tecnici sul campo e colma il divario tra le sfide in loco e l'esperienza fuori sede.

Con le sue funzioni all'avanguardia di Realtà Aumentata (AR), Splashtop è all'avanguardia e dimostra come il supporto remoto potenziato dall'AR possa ridefinire l'essenza della gestione dell'assistenza sul campo. In questo blog elencheremo i vantaggi offerti da Splashtop AR.

La crescente necessità di supporto remoto nella gestione dell'assistenza sul campo

Nel vasto panorama delle operazioni di assistenza sul campo, la giornata di un tecnico è piena di sfide diverse. Dalle riparazioni di macchinari complicati in luoghi remoti alla risoluzione dei problemi legati ai dispositivi digitali di ultima generazione, ogni incarico richiede una serie di competenze specifiche.

Le sfide dell'assistenza sul campo includono:

Crescente complessità tecnologica : con la rapida evoluzione della tecnologia, i tecnici sul campo incontrano spesso macchine e sistemi per i quali non hanno ricevuto una formazione specifica. Anche se i metodi di formazione tradizionali possono essere utili, non sempre sono tempestivi o adattabili alle sfide specifiche, spesso urgenti, che si presentano.

Considerazioni economiche : nel competitivo mercato odierno, le organizzazioni cercano continuamente di ridurre al minimo i costi operativi. L'invio di tecnici per problemi minori o per riparazioni incomplete può far lievitare rapidamente i costi in termini di denaro e di tempo perso. Questo ha spinto la domanda di capacità di diagnosi e risoluzione dei problemi da remoto.

Globalizzazione ed espansione dei territori di servizio : le aziende ora offrono servizi in regioni più ampie, persino a livello globale. Talvolta, questa espansione implica la necessità da parte dei tecnici di effettuare interventi di assistenza in luoghi che non conoscono o di affrontare sfide logistiche per raggiungere tempestivamente una determinata località.

Le aspettative dei clienti sono aumentate: nell'era della gratificazione istantanea, i clienti esigono risoluzioni rapide. L'attesa per l'arrivo di un tecnico, soprattutto per problemi minori, può portare all'insoddisfazione e incidere sulla fedeltà al marchio.

Comprendere il supporto remoto basato sull'AR di Splashtop

La realtà aumentata (AR) ha conquistato il mondo della tecnologia, offrendo esperienze immersive che fondono elementi digitali con il mondo fisico. Splashtop, pioniere nelle soluzioni di accesso remoto, ha sfruttato il potenziale dell'AR per ridefinire le dinamiche del supporto remoto.

Splashtop AR consente la collaborazione in tempo reale tra tecnici in loco ed esperti remoti; Splashtop non sta semplicemente rispondendo alle esigenze del settore, ma sta plasmando il futuro della gestione dell'assistenza sul campo:

Splashtop AR offre ai tecnici uno strumento unico e potente: la collaborazione visiva dal vivo. Immagina uno scenario in cui un tecnico sul campo possa condividere le riprese video in tempo reale con un esperto in remoto mentre si occupa di un macchinario sofisticato. Questo esperto, a sua volta, può guidare il tecnico utilizzando annotazioni AR bidirezionali, garantendo una risoluzione dei problemi precisa e accurata.

Una delle principali funzioni di Splashtop per l'assistenza AR è la possibilità di condividere la fotocamera del cellulare. Questo permette all'esperto remoto di avere una visione diretta del problema come se fosse sul posto. Questa funzione elimina la necessità di lunghe spiegazioni o descrizioni testuali: vedere il problema in prima persona è già una mezza soluzione.

Oltre alla semplice possibilità di visualizzare il problema, gli esperti a distanza possono bloccare i fotogrammi per avere una visione dettagliata, avviare conversazioni vocali per ricevere istruzioni in tempo reale o persino attivare la torcia del dispositivo mobile per avere una visione più chiara in condizioni di scarsa illuminazione. Questa suite di strumenti interattivi garantisce che nessun dettaglio venga tralasciato durante il processo di risoluzione dei problemi.

Splashtop ha progettato il suo supporto remoto basato sull'AR per integrarsi facilmente con i sistemi di gestione dell'assistenza sul campo esistenti. Questo garantisce una transizione agevole per le organizzazioni che desiderano implementare o migliorare il supporto remoto senza dover rivedere l'intera struttura operativa.

L'adozione della tecnologia AR da parte di Splashtop testimonia il suo impegno a superare i limiti del supporto remoto. In un settore che richiede soluzioni rapide e precise, l'assistenza basata sull'AR si sta dimostrando più di una semplice innovazione: è una vera e propria innovazione che stabilisce nuovi parametri di riferimento per la qualità e l'efficienza dell'assistenza.

I vantaggi di Splashtop AR per la gestione dei servizi sul campo

La gestione dell'assistenza sul campo (FSM) è sempre stata incentrata sulla risoluzione dei problemi del mondo reale in tempo reale. Il supporto remoto di Splashtop, basato sull'AR, apporta benefici tangibili alla FSM, elevando i livelli di servizio, ottimizzando le risorse e migliorando l'esperienza del cliente. Ecco un'analisi più approfondita di questi vantaggi trasformativi:

Riduzione delle visite in loco: con il supporto remoto basato sull'AR, molti problemi che prima richiedevano una visita di persona ora possono essere risolti da remoto. Ciò comporta un minor numero di visite in loco, con conseguente riduzione dei costi di viaggio e risparmio di tempo, consentendo ai tecnici di rispondere a un maggior numero di richieste di assistenza nell'arco di una giornata. Risoluzione accelerata dei problemi: Splashtop AR consente una diagnosi visiva immediata e soluzioni guidate. Grazie al feedback in tempo reale e alle annotazioni visive, i problemi vengono identificati e affrontati più rapidamente, garantendo risoluzioni più rapide e tempi di inattività minimi per i clienti. Miglioramento del tasso di risoluzione dei problemi: una delle metriche cruciali della FSM è il tasso di correzione al primo tentativo. Con la guida basata sull'AR, i tecnici ricevono una consulenza esperta sul posto, aumentando la probabilità di risolvere i problemi durante la prima visita e migliorando così questo tasso fondamentale. Miglioramento della formazione e delle attività iniziali: la curva di apprendimento può essere molto ripida per i nuovi tecnici. Splashtop AR è uno strumento di formazione dinamico che consente ai neofiti di imparare in scenari reali con la guida di esperti in tempo reale, riducendo il processo di apprendimento e creando fiducia. Elevata soddisfazione dei clienti: quando i problemi vengono risolti in modo rapido ed efficiente, la soddisfazione dei clienti aumenta inevitabilmente, dato che apprezzano l'attenzione immediata e l'approccio innovativo alla risoluzione dei problemi, che spesso porta a recensioni positive e a una maggiore fidelizzazione. Ottimizzazione delle risorse: con un minor numero di visite in loco, le organizzazioni possono allocare meglio le proprie risorse umane e logistiche. I tecnici possono dare priorità alle attività più complesse che richiedono davvero la presenza fisica, mentre gli esperti remoti possono condurre più visite in loco contemporaneamente, massimizzando la produttività. Maggiore sicurezza: particolarmente importante in ambienti difficili o durante eventi globali come le pandemie, l'assistenza basata sull'AR riduce al minimo le interazioni fisiche, garantendo la sicurezza dei tecnici e dei clienti senza compromettere la qualità del servizio. Documentazione migliorata e reportistica: grazie alla possibilità di registrare le sessioni di AR, è disponibile un ricco archivio di scenari di risoluzione di problemi reali, che può essere prezioso per la formazione, l'audit o il perfezionamento delle procedure ottimali da adottare in futuro.

Prova subito Splashtop AR

Nel panorama dei servizi di assistenza sul campo, la richiesta di soluzioni più efficienti, economiche e tecnologicamente avanzate è in rapida evoluzione. I vantaggi tangibili di Splashtop AR sono evidenti: una risoluzione più rapida dei problemi e una maggiore soddisfazione dei clienti.

Se la prospettiva di rivoluzionare il tuo approccio alla FSM ti incuriosisce e vuoi toccare con mano il potenziale di trasformazione delle funzionalità AR di Splashtop, possiamo offrirti il nostro aiuto. Approfondisci, poni domande e visualizza il futuro delle tue operazioni FSM.

Contattaci per saperne di più e per programmare una demo personalizzata. Scopri il futuro della gestione dei servizi sul campo con Splashtop. Il tuo viaggio verso un'efficienza e una soddisfazione del cliente senza pari inizia qui.

