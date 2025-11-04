I sistemi di infrastruttura critica, dalle centrali elettriche e strutture idriche alla produzione, trasporti e servizi pubblici, si basano sulla connettività remota per il monitoraggio, la manutenzione e il supporto dei fornitori. Tuttavia, ogni nuova connessione remota introduce potenziali esposizioni.
Man mano che questi ambienti di tecnologia operativa (OT) e tecnologia dell'informazione (IT) diventano più connessi, le organizzazioni affrontano una doppia sfida: mantenere il tempo di attività e l'efficienza che l'accesso remoto consente, garantendo al contempo che ogni connessione sia autenticata, autorizzata e tracciabile.
La domanda non è se le infrastrutture critiche debbano consentire l'accesso remoto, ma come abilitarlo in modo sicuro, con verifica dell'identità, controlli di minimo privilegio e piena visibilità su chi accede a cosa, quando e per quanto tempo.
Questo articolo esplora cosa significa accesso remoto sicuro nelle infrastrutture critiche, i rischi unici che comporta e come un approccio basato sull'identità e zero-trust aiuta a proteggere le operazioni senza compromettere la produttività.
Cosa è in gioco quando l'infrastruttura critica viene compromessa
Le infrastrutture critiche supportano servizi essenziali da cui milioni di persone dipendono ogni giorno. Reti elettriche, impianti di trattamento delle acque, sistemi di trasporto e impianti di produzione si basano tutti su tecnologie operative che devono rimanere disponibili e sicure. Quando questi sistemi sono esposti tramite accesso remoto debole o non controllato, le conseguenze possono essere gravi.
1. Interruzioni su larga scala
Un singolo sistema compromesso può creare effetti a catena su intere regioni. Un attacco a una rete elettrica può portare a blackout diffusi. Un'interruzione in un aeroporto può bloccare voli e logistica. Un incidente informatico che prende di mira un sistema idrico può mettere in pericolo la salute pubblica. Questi non sono semplici interruzioni aziendali isolate; sono interruzioni operative su larga scala che influenzano comunità ed economie.
2. Conseguenze Economiche
L'interruzione prolungata nelle infrastrutture critiche può rapidamente tradursi in perdite finanziarie. I costi di recupero, il ripristino dei sistemi e la perdita di produttività possono raggiungere miliardi. Per le organizzazioni che gestiscono servizi pubblici o essenziali, questi costi sono amplificati dall'impatto sui clienti e sulle industrie dipendenti.
3. Rischi per la Sicurezza Pubblica
Quando l'infrastruttura critica va offline, la sicurezza delle persone può essere messa a rischio. Le interruzioni dei trasporti possono portare a incidenti. Le interruzioni di corrente possono influire sugli ospedali e sui sistemi di risposta alle emergenze. Un rifornimento idrico contaminato può causare danni a lungo termine. La connessione tra la cybersicurezza e la sicurezza fisica è diretta e inevitabile.
4. Minacce alla sicurezza nazionale
Gli avversari spesso prendono di mira le infrastrutture critiche per creare instabilità o ottenere un vantaggio strategico. Un attacco riuscito può compromettere dati operativi sensibili, interrompere le comunicazioni e indebolire la fiducia nei servizi essenziali. Proteggere i percorsi di accesso remoto è una parte fondamentale della sicurezza nazionale.
5. Continuità Operativa
Le infrastrutture critiche non possono permettersi tempi di inattività. La disponibilità continua è essenziale per la fiducia e la sicurezza pubblica. Per mantenere tale continuità, le organizzazioni devono garantire che ogni connessione remota ai loro sistemi sia verificata, monitorata e protetta.
Principali ostacoli all'accesso remoto sicuro nelle infrastrutture critiche
Implementare un accesso remoto sicuro per l'infrastruttura critica non è semplice come abilitare la connettività remota. Questi ambienti sono complessi, spesso costruiti su decenni di sistemi legacy e rigidi requisiti operativi. I team OT devono garantire che la manutenzione, il monitoraggio e il supporto dei fornitori possano continuare senza esporre i loro sistemi a rischi inutili.
Di seguito sono riportati i più comuni ostacoli che le organizzazioni affrontano nell'adottare un accesso remoto sicuro per le infrastrutture critiche:
1. Sistemi Legacy e Compatibilità
Molte reti di infrastrutture critiche si basano su sistemi legacy che non sono stati progettati pensando alla connettività remota. Aggiornarli è difficile perché qualsiasi modifica ai sistemi di produzione può interrompere operazioni essenziali. Di conseguenza, questi sistemi potrebbero non supportare protocolli di accesso remoto moderni o controlli di sicurezza, il che crea vulnerabilità che devono essere mitigate con una forte verifica dell'identità e segmentazione della rete.
2. Separazione tra OT e IT
Gli ambienti OT danno priorità alla disponibilità e alla sicurezza. Gli ambienti IT si concentrano sull'integrità e la riservatezza dei dati. Collegare i due in modo sicuro richiede un'attenta pianificazione. Le soluzioni di accesso remoto devono rispettare questa divisione fornendo un accesso intermediato e guidato da policy che non esponga i sistemi di controllo alla rete aziendale più ampia.
3. Siti e Risorse Distribuite
L'infrastruttura critica spesso si estende su più strutture e siti remoti. Questi ambienti distribuiti creano una vasta superficie di attacco sfruttabile dai cybercriminali. L'accesso remoto deve consentire agli utenti autorizzati di raggiungere i sistemi in molteplici località mantenendo il controllo centralizzato, il monitoraggio in tempo reale e una policy di sicurezza coerente.
4. Accesso di terze parti e fornitori
Fornitori esterni, appaltatori e prestatori di servizi necessitano frequentemente di accesso di terze parti per mantenere o risolvere problemi ai sistemi. Ogni nuova connessione aumenta il rischio se non adeguatamente controllata. Le organizzazioni devono avere la capacità di concedere accesso a tempo limitato, basato sui ruoli, che richiede autenticazione multifattoriale, controlli della postura del dispositivo e completa verifica delle sessioni per garantire la responsabilità.
5. L'evoluzione delle minacce informatiche
Le infrastrutture critiche sono diventate un bersaglio primario per minacce avanzate e persistenti. Gli attaccanti sono ben finanziati e spesso utilizzano metodi sofisticati per infiltrarsi nelle reti attraverso punti di accesso deboli o non gestiti. Difendersi da questi attacchi richiede l'adozione di un approccio zero-trust in cui ogni connessione è continuamente verificata, monitorata e registrata.
Garantire accesso remoto sicuro per le infrastrutture critiche dipende da più della sola connettività. Richiede un modello di accesso unificato che combini la verifica dell'identità, l'accesso con il minor privilegio possibile e la supervisione continua per mantenere i sistemi essenziali sicuri e operativi.
Come migliorare l'accesso sicuro per i sistemi di infrastruttura critica con Splashtop Secure Workspace
Gli ambienti di tecnologia operativa richiedono controlli di sicurezza rigorosi, tempi di attività affidabili e piena visibilità su ogni connessione remota. Splashtop Secure Workspace offre un approccio al accesso remoto basato sull'identità e a fiducia zero che aiuta i team delle infrastrutture critiche a mantenere sicurezza, conformità e continuità.
Ecco come Splashtop Secure Workspace supporta l'accesso remoto sicuro per le infrastrutture critiche:
Controllo di Accesso Basato sull'Identità: Ogni utente e dispositivo deve autenticarsi tramite autenticazione singola (SSO) e autenticazione multifattoriale (MFA). L'accesso è concesso solo agli utenti approvati con identità verificate, contribuendo a prevenire ingressi non autorizzati e abusi delle credenziali.
Accesso con il Minimo Privilegio e Just-in-Time: Gli amministratori possono creare politiche di accesso granulari che concedono permessi specifici per compiti a tempo limitato. Questi permessi scadono automaticamente, garantendo che utenti e appaltatori abbiano accesso solo quando necessario.
Connessioni intermedie e crittografate: Le sessioni remote sono gestite tramite gateway sicuri, il che significa che i sistemi di controllo non sono mai direttamente esposti a internet. Tutte le connessioni sono crittografate, riducendo il rischio attraverso gli ambienti OT e IT.
Monitoraggio e registrazione delle sessioni: La supervisione in tempo reale delle sessioni permette agli amministratori di visualizzare le sessioni attive, registrare l'attività degli utenti e ricevere avvisi su comportamenti insoliti. Le sessioni registrate possono essere utilizzate per audit, formazione e segnalazione di conformità.
Log di Audit Completi: I log dettagliati catturano ogni tentativo di accesso, evento di connessione e azione intrapresa all'interno di una sessione. Questo garantisce piena responsabilità e supporta la conformità con framework di sicurezza come ISO/IEC 27001, SOC 2, RGPD, HIPAA, PCI e IEC 62443.
Gestione dell'Accesso di Terze Parti: Ai fornitori e ai contrattisti può essere concesso un accesso sicuro e temporaneo a sistemi specifici senza credenziali permanenti. I workflow di approvazione, le restrizioni IP e i controlli della postura dei dispositivi assicurano che solo gli utenti autorizzati su dispositivi fidati siano ammessi.
Implementazione Rapida e Minimi Tempi di Inattività: Splashtop Secure Workspace può essere implementato rapidamente, senza complesse modifiche all'infrastruttura. Le organizzazioni possono iniziare a proteggere l'accesso in siti e risorse in pochi minuti mantenendo la continuità operativa.
Combinando verifica dell'identità, accesso con il privilegio minimo e visibilità completa, Splashtop Secure Workspace aiuta gli operatori di infrastrutture critiche a proteggere i punti di accesso remoto, ridurre il rischio informatico e garantire operazioni continue e sicure.
Quando Armexa, un'azienda di tecnologia operativa, aveva bisogno di accesso remoto per la sua infrastruttura distribuita e sistemi critici, ha scelto Splashtop. Utilizzando Splashtop per un accesso remoto efficiente e sicuro ai sistemi OT, Armexa ha migliorato la sua sicurezza, semplificato l'accesso e supportato i suoi sforzi di conformità IT per garantire una continuità operativa efficiente.
Rafforza la sicurezza dell'accesso alle infrastrutture critiche con Splashtop Secure Workspace
Garantire accesso remoto sicuro per le infrastrutture critiche è una sfida complessa. Richiede di proteggere i sistemi operativi dalle minacce esterne garantendo allo stesso tempo che dipendenti, appaltatori e fornitori possano svolgere il loro lavoro in modo efficiente e sicuro. Splashtop Secure Workspace offre alle organizzazioni una piattaforma unica per ottenere entrambi.
Con Splashtop Secure Workspace, puoi:
Abilita l'accesso minimo necessario basato sull'identità attraverso i sistemi OT e IT.
Concedere l'accesso Just-in-Time e basato su approvazione a specifici asset e sessioni.
Monitora tutta l'attività remota con visibilità in tempo reale e registri di controllo dettagliati.
Mantenere l'allineamento con i quadri comuni del settore e del governo.
Riduci il tempo di inattività implementando in modo rapido e semplice un livello di accesso sicuro a zero fiducia.
Splashtop Secure Workspace aiuta gli operatori delle infrastrutture critiche a rimanere resilienti contro le minacce in evoluzione mantenendo le operazioni continue e sicure.
Scopri come Splashtop Secure Workspace semplifica l'accesso remoto sicuro per le infrastrutture critiche. Inizia oggi la tua prova gratuita.