Coworkers in a meeting at a conference table with their computers.

Come accelerare le implementazioni sicure di Agentic AI aziendale

Yanlin Wang
5 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Nell'ultimo anno, l'agentic AI (agenti AI capaci di eseguire autonomamente flussi di lavoro multi-step e interagire con diversi strumenti) è passata dalla R&D sperimentale alle implementazioni aziendali in fase iniziale. Il Model Context Protocol (MCP) è emerso come un livello chiave di interoperabilità, standardizzando il modo in cui i sistemi AI comunicano con servizi interni, API e dataset. Sebbene la sua flessibilità consenta l'innovazione, introduce anche considerazioni complesse di sicurezza e operative, in particolare quando i servizi MCP devono essere accessibili da ambienti remoti o ibridi.

In molte organizzazioni, l'adozione dell'AI sta accelerando più velocemente di quanto i modelli di governance possano tenere il passo. I leader IT sono incaricati di abilitare un accesso sicuro e performante agli strumenti basati su MCP, rispettando i requisiti normativi, prevenendo la perdita di dati e supportando una forza lavoro distribuita. Lo stack di sicurezza di rete tradizionale, costruito attorno a VPN, credenziali statiche e fiducia basata sul perimetro, è sempre più disallineato con queste realtà.

Sfide chiave nell'accesso sicuro a MCP oggi

I seguenti problemi sono emersi ripetutamente nelle prime implementazioni MCP, basate su analisi del settore ed esperienza sul campo:

  • Integrazione complessa dell'autenticazione: Molti strumenti MCP mancano di integrazione nativa con le piattaforme di gestione degli accessi alle identità aziendali (IAM), costringendo i team a costruire gateway API personalizzati o a modificare il codice backend, il che aumenta la complessità e introduce rischi di manutenzione.

  • Rischi di sicurezza con i VPN tradizionali: I VPN estendono la fiducia a livello di rete troppo ampiamente, permettendo movimenti laterali se le credenziali vengono compromesse e rendendo difficile la conformità ai requisiti di privilegio minimo.

  • Sicurezza limitata degli endpoint: La validazione dello stato del dispositivo (patching del sistema operativo, presenza EDR, stato di crittografia, ecc.) prima di concedere l'accesso richiede spesso strumenti separati, creando silos operativi.

  • Gestione dell'accesso difficile: Il controllo granulare dell'accesso per gli endpoint MCP, specialmente quando legato a condizioni dinamiche come la geolocalizzazione o il livello di fiducia della rete, è raramente raggiungibile senza un significativo investimento ingegneristico.

In pratica, le organizzazioni tentano di risolvere questi problemi con un patchwork di VPN, token API e strumenti autonomi per lo stato degli endpoint. Questi approcci diventano fragili e operativamente costosi su larga scala, specialmente man mano che i carichi di lavoro agentic AI proliferano tra team e geografie.

Splashtop Secure Workspace: affrontare le sfide MCP

Splashtop Secure Workspace (SSW) affronta queste sfide critiche fornendo un accesso sicuro, senza interruzioni e granulare Zero Trust Network Access (ZTNA) specificamente progettato per le implementazioni MCP.

Distribuzione Zero-Touch

Splashtop Secure Workspace può essere distribuito senza modificare il codice del server MCP o alterare le integrazioni backend. Basta distribuire un Connector all'interno della tua rete privata o ambiente cloud. Questo connettore espone in modo sicuro i tuoi strumenti AI interni e MCP agli utenti autorizzati senza aprire alcuna porta firewall in entrata. Inoltre, gli utenti non richiedono aggiornamenti di configurazione del server MCP lato agente quando passano tra ambienti d'ufficio e remoti, rendendo le transizioni senza soluzione di continuità.

Sicurezza completa con Zero Trust

Splashtop Secure Workspace agisce come un gateway intelligente che applica i principi Zero Trust, garantendo che solo utenti e agenti AI esplicitamente autorizzati possano accedere a risorse MCP specifiche. Questo assicura che solo utenti e agenti AI esplicitamente autorizzati possano raggiungere gli endpoint MCP designati, anche se quegli strumenti mancano di autenticazione nativa.

Protezione avanzata dei dati

Le funzionalità di sicurezza integrate come la prevenzione della perdita di dati (DLP), il filtraggio degli URL e l'ispezione SSL migliorano ulteriormente la protezione. Gli amministratori possono applicare politiche di sicurezza dei dati dettagliate, bloccando l'esfiltrazione di dati sensibili, prevenendo l'accesso a destinazioni non conformi e ispezionando il traffico criptato senza interrompere i flussi di lavoro.

Miglioramento della postura degli endpoint e accesso condizionale

Prima di concedere l'accesso, Splashtop Secure Workspace valuta la conformità degli endpoint, inclusa l'integrità del sistema operativo, i livelli di patch, la presenza di agenti di sicurezza e lo stato di crittografia. L'amministratore potrebbe applicare regole di accesso condizionale come:

  • Richiedere l'autenticazione multi-fattore (MFA) e controlli di conformità del dispositivo per gli utenti remoti.

  • Limitare l'accesso agli strumenti AI sensibili strettamente durante le ore di lavoro definite.

  • Limitare l'accesso agli strumenti MCP in base alla posizione geografica o a zone di rete specifiche, garantendo la conformità con le politiche di residenza dei dati e di sicurezza interna.

Esperienza utente perfetta

Per gli utenti finali, il livello di sicurezza è trasparente. L'accesso viene avviato tramite l'app desktop o l'integrazione API, con autenticazione e controlli di policy che avvengono in background, mantenendo sia la sicurezza che la produttività.

Benefici nel mondo reale

  • Distribuzione rapida: Vai in diretta rapidamente senza modificare i servizi MCP esistenti.

  • Sicurezza migliorata: implementare una vera sicurezza Zero Trust con una complessità minima.

  • Autorizzazione flessibile: definire e gestire facilmente chi accede a ciascun strumento MCP, fino ai percorsi URL specifici.

  • Riduzione dei costi operativi: elimina la complessità del VPN, riduci le chiamate all'Helpdesk e migliora la produttività complessiva.

  • Esperienza unificata: mantenere un accesso coerente e sicuro senza modifiche alla configurazione lato agente, sia che gli utenti siano in ufficio o in remoto.

Come Splashtop Secure Workspace si confronta con altri fornitori

Aspetto del deployment

Altri fornitori

Splashtop Secure Workspace

Modifiche al codice lato server MCP

Spesso richiesto

Non richiesto

Controlli della postura degli endpoint

Limitato o richiede soluzioni aggiuntive

Integrato

Accesso condizionale

Parziale o complesso

Completo

DLP e filtraggio URL

Di solito richiede soluzioni extra

Integrato

Esperienza utente perfetta

Misto

Costantemente semplice

Sovraccarico operativo

Alto (agenti, VPN, autenticazione complessa)

Minimo

A differenza dei prodotti ZTNA generici, l'architettura di Splashtop Secure Workspace si allinea specificamente ai flussi di lavoro basati su MCP, consentendo alle organizzazioni di operazionalizzare l'AI in modo sicuro senza reingegnerizzare i servizi principali.

Inizia con Splashtop Secure Workspace

Poiché MCP diventa uno standard de facto per l'orchestrazione degli strumenti AI aziendali, la superficie di attacco crescerà in complessità. Le organizzazioni che adottano un approccio unificato per l'accesso sicuro a MCP integrando Zero Trust, postura degli endpoint e protezione dei dati saranno meglio posizionate per scalare le iniziative AI in modo sicuro. Splashtop Secure Workspace fornisce una base per questa prontezza, allineando le implementazioni di oggi con le esigenze operative e di conformità di domani.

