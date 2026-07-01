Una delle decisioni più importanti che i team IT devono prendere è se puntare su un'infrastruttura on-premises o passare al cloud. Questa scelta influirà sui costi IT, sulla sicurezza dei dati, sulla crescita aziendale e altro ancora, ma non esiste un’unica risposta giusta per tutte le aziende, quindi devono valutare attentamente le proprie opzioni e necessità.
Se stai cercando di scegliere tra on-premise e cloud, può sembrare una decisione difficile. Tuttavia, comprendendo le differenze e valutandone vantaggi e svantaggi, i team IT possono determinare la scelta migliore per la loro attività.
Tenendo presente questo, esaminiamo l'infrastruttura on-premises rispetto al cloud, vediamo i pro e i contro e ti aiutiamo a capire quale soluzione funziona meglio per le esigenze della tua azienda.
Che cos'è l'informatica on-premise?
L’infrastruttura on-premises si riferisce ai server di proprietà privata e sotto il controllo di un’azienda, ospitati e gestiti nelle proprie strutture. Con l'elaborazione on-premises, l'azienda ha un controllo più diretto sulla propria infrastruttura, inclusi l'ubicazione dei dati, le applicazioni, la configurazione della sicurezza e la manutenzione.
L'infrastruttura on-premises è in genere utilizzata dalle aziende con dati altamente sensibili o rigidi requisiti di conformità IT, anche se richiede anche spazio fisico per conservare tutto l'hardware.
Che cos'è il cloud computing?
L'infrastruttura cloud si riferisce a un'infrastruttura ospitata da un fornitore di servizi terzo e resa disponibile in base alle necessità. Con il cloud computing, il provider fornisce software, archiviazione e così via tramite internet, eliminando la necessità per l’azienda di archiviare e gestire tutto in sede.
Il cloud computing è un'opzione conveniente e scalabile, il che lo rende una scelta popolare per le aziende. Il cloud computing è disponibile anche in diverse forme, tra cui i cloud pubblici, in cui le risorse gestite dal provider sono condivise tra i clienti ma separate logicamente e protette tramite controlli di sicurezza del cloud, e i cloud privati, in cui il sistema è dedicato a una singola organizzazione.
Quali sono le principali differenze tra on-premise e cloud?
Sia i modelli cloud sia quelli on-premise presentano vantaggi e svantaggi specifici, che aiutano a evidenziare le principali differenze tra i due, ma non si fermano qui. I due modelli differiscono sotto diversi aspetti, quindi le organizzazioni dovrebbero conoscere le principali differenze per determinare quale si adatta meglio alle loro esigenze.
Possiamo suddividere le loro differenze in questo modo:
Voce
cloud computing
Elaborazione on-premise
Costo
Costi iniziali più bassi, in genere su base di abbonamento o in base all'utilizzo. I costi aumenteranno in base al consumo.
Elevato investimento iniziale in hardware, software, strutture e configurazione, oltre ai costi di manutenzione continui.
Scalabilità
Altamente scalabile; le risorse possono essere aumentate o ridotte su richiesta.
Limitato dalla capacità hardware. La scalabilità richiede spesso l'acquisto e l'installazione di nuove apparecchiature.
Controlli di sicurezza
In genere si tratta di un modello di responsabilità condivisa, in cui il provider gestisce la sicurezza dell'infrastruttura mentre i clienti gestiscono i dati e i controlli di accesso.
L'organizzazione ha il pieno controllo su policy di sicurezza, infrastruttura e protezione dei dati.
Responsabilità della manutenzione
Il provider si occupa della manutenzione dell'hardware, degli aggiornamenti e della gestione dell'infrastruttura.
I team IT interni sono responsabili dell'hardware, degli aggiornamenti software, dei backup e della manutenzione dei sistemi.
Prestazioni
Dipende dalla connettività Internet e dall'infrastruttura del provider. Le prestazioni possono essere influenzate dalla latenza per alcuni carichi di lavoro.
In genere offre prestazioni prevedibili e bassa latenza per gli utenti e le applicazioni locali.
Preparazione all'accesso remoto
Progettato per l'accesso remoto da qualsiasi luogo con una connessione internet.
Richiede VPN, soluzioni di desktop remoto o altre infrastrutture per abilitare l'accesso remoto.
Conformità
Molti fornitori offrono certificazioni e strumenti di conformità, ma le organizzazioni devono garantire una configurazione corretta e una governance dei dati adeguata.
Offre un controllo più diretto sulla posizione dei dati, sulla configurazione dell'infrastruttura e sui processi di audit, ma l'organizzazione resta responsabile dell'implementazione e della documentazione dei controlli richiesti.
Casi d’uso ideali
Crescita rapida, carichi di lavoro variabili, startup, collaborazione globale, disaster recovery e ambienti di lavoro da remoto.
Settori altamente regolamentati, applicazioni legacy, carichi di lavoro prevedibili, requisiti di sovranità dei dati e organizzazioni che necessitano del massimo controllo.
Vantaggi e sfide dell'informatica on-premise
Definite queste definizioni, possiamo iniziare ad analizzare i pro e i contro di ciascun tipo di infrastruttura. Quindi, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'informatica on-premise?
Principali vantaggi dell’informatica on-premise
L'informatica on-premises offre diversi vantaggi alle organizzazioni che richiedono la sicurezza e il controllo che garantisce, tra cui:
Controllo completo dei dati: L'utilizzo di un'infrastruttura on-premise significa avere il pieno controllo su dati, sistemi e hardware.
Costi prevedibili: poiché l'infrastruttura on-premises non si basa su un abbonamento, è più facile prevedere e gestire i costi.
Controllo della conformità: l'infrastruttura on-premises può offrire alle organizzazioni un controllo più diretto sulla posizione dei dati, sulla configurazione del sistema e sui processi di audit.
Prestazioni a bassa latenza: Poiché l'infrastruttura è interamente in sede, la latenza è minima quando lavori dall'ufficio.
Nessuna dipendenza dalla connettività: l'informatica on-premises si basa su dispositivi locali, quindi può funzionare senza bisogno di una connessione a Internet.
Sfide comuni dell'informatica on-premise
Le sfide dell'informatica on-premises includono:
Costo iniziale elevato: Sebbene l'informatica on-premises possa avere costi ricorrenti prevedibili, richiede un investimento iniziale elevato per configurare l'infrastruttura fisica e altre apparecchiature.
Manutenzione continua: Mentre le soluzioni ospitate vengono mantenute e gestite dal provider, l'infrastruttura on-premise resta nelle mani dell'azienda. Ciò significa che devono dedicare risorse IT alla manutenzione e alla risoluzione dei problemi, il che può essere costoso.
Scalabilità limitata: Sebbene le soluzioni ospitate siano facili da scalare, l'infrastruttura on-premise è notevolmente più difficile da scalare e richiede investimenti significativi in apparecchiature e spazio aggiuntivi.
Rischio di guasto: Affidarsi all'hardware significa accettare il rischio di guasti hardware, che possono causare interruzioni prolungate e perdita di dati.
Distribuzione più lenta: La configurazione e l'implementazione dell'infrastruttura on-premise possono richiedere molto tempo, e anche l'onboarding e il provisioning di nuovi utenti possono richiedere tempi significativi.
Vantaggi e sfide del cloud computing
Vediamo i pro e i contro del cloud computing, così possiamo capire cosa offre che le soluzioni on-premises non offrono (e viceversa).
Principali vantaggi del cloud computing
Il cloud computing offre l'accessibilità, la scalabilità e l'affidabilità di cui le aziende hanno bisogno, rendendolo una scelta popolare per aziende di tutte le dimensioni. Questi vantaggi includono:
Scalabilità rapida: Poiché il cloud computing è un servizio ospitato, è facile aumentare la capacità man mano che un'azienda cresce. Il provider può aggiungere nuove postazioni con facilità, senza che l'organizzazione debba investire in infrastrutture aggiuntive.
Investimento iniziale più contenuto: il cloud computing non richiede hardware né spazio fisico, quindi i costi iniziali sono notevolmente inferiori.
Ripristino di emergenza: Molti provider cloud offrono funzionalità di ridondanza, backup e ripristino di emergenza, ma le organizzazioni devono comunque configurarle e gestirle correttamente.
Accessibilità globale: poiché l'infrastruttura cloud è accessibile tramite internet, gli utenti non sono limitati a un'unica posizione fisica; possono accedere a tutto da qualsiasi luogo con una connessione internet.
Riduzione del carico IT: il provider gestisce la piattaforma cloud sottostante, il che può ridurre il tempo che l'IT dedica alla manutenzione di server fisici, storage e strutture.
Sfide comuni del cloud computing
Ci sono diversi aspetti che possono renderlo meno interessante rispetto alle opzioni on-premises, tra cui:
Dipendenza dal fornitore: L’uso dell’infrastruttura cloud significa affidarsi al provider, il che comporta la rinuncia a una parte del controllo.
Dubbi sulla privacy: Sebbene l'infrastruttura cloud includa in genere solide misure di sicurezza e crittografia, queste possono variare da provider a provider e non tutte le aziende si sentiranno sicure nel conservare i propri dati fuori sede.
Conformità: Sebbene i provider cloud aderiscano generalmente alle normative, il fatto che si tratti di un servizio di terze parti può sollevare alcune preoccupazioni e potenziali problemi, anche con una crittografia avanzata.
Costi di abbonamento: I servizi cloud sono forniti in abbonamento e, a seconda del provider, i costi possono aumentare nel tempo.
Dipendenza da internet: poiché l'infrastruttura cloud viene fornita tramite internet, gli utenti dipendono da una connessione internet affidabile per accedere a tutto.
Personalizzazione limitata: mentre le soluzioni on-premise (e alcuni cloud privati) possono essere personalizzate in base alle esigenze e preferenze di un'organizzazione, la maggior parte dei servizi cloud offre opzioni di personalizzazione e flessibilità limitate.
Come scegliere tra on-premise e cloud
Ci sono alcuni fattori da considerare quando scegli tra un'infrastruttura on-premise e una nel cloud.
Per prima cosa, ci sono la privacy e la cybersecurity da considerare. Se operi in un settore altamente regolamentato con rigorosi requisiti di sicurezza, come la conformità HIPAA nel settore sanitario, la sicurezza e il controllo delle opzioni on-premise potrebbero essere preferibili. Tuttavia, è ancora possibile trovare un’opzione cloud con i solidi controlli di sicurezza di cui hai bisogno.
C’è anche la questione delle tue esigenze di flessibilità e scalabilità. Se la tua azienda è in crescita, l’on-premises potrebbe essere troppo poco flessibile per scalare insieme a te. Allo stesso modo, se non hai lo spazio fisico per un’infrastruttura on-premises o vuoi delegarne la gestione, il cloud è la scelta giusta.
La pianificazione del budget è un altro aspetto da considerare. Dovrai confrontare i costi complessivi di un abbonamento cloud continuativo con i costi iniziali e di manutenzione di un'opzione on-premise per determinare quale sia la soluzione più adatta al tuo budget.
In breve, anche se non esiste una soluzione unica adatta a tutti, puoi determinare quale sia quella giusta per te valutando quale si allinea meglio alle esigenze della tua azienda, del tuo budget e della tua sicurezza.
Perché l'IT ibrido sta diventando sempre più comune
Tuttavia, è opportuno considerare le esigenze future insieme a quelle attuali. Di conseguenza, dobbiamo considerare anche le tendenze di crescita e, in questo caso, ciò include una terza opzione: l'infrastruttura ibrida.
L'infrastruttura ibrida è una tendenza in crescita in cui le organizzazioni utilizzano una combinazione di infrastruttura on-premise e cloud computing. Questo consente loro di mantenere i dati più sensibili archiviati in modo sicuro in sede, continuando al contempo a utilizzare il cloud per una maggiore scalabilità e supporto.
Gartner ha definito il computing ibrido la principale tendenza nelle infrastrutture e nelle operations per il 2026, evidenziando la necessità per le organizzazioni di combinare diversi modelli di elaborazione, archiviazione e rete man mano che gli ambienti IT diventano più distribuiti
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