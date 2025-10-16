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two people using a computer that migrated from TeamViewer to Splashtop

Migrazione da TeamViewer a Splashtop

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Passare da TeamViewer a Splashtop è facile, sia che tu voglia accedere in remoto ai tuoi computer oppure per offrire assistenza ai computer di altri. Ecco come eseguire la migrazione da TeamViewer a Splashtop in pochi semplici passaggi.

La massima differenza da tenere a mente

La differenza più grande da ricordare durante la migrazione è che TeamViewer ha una singola app mentre Splashtop ha due app diverse:

  1. Il sito "Splashtop Streamer" deve essere installato sui computer a cui si desidera accedere/controllare da remoto

  2. Utilizza l'applicazione "Splashtop Business" sul tuo computer o sui tuoi dispositivi mobili per accedere da remoto ai computer su cui hai installato lo Streamer.

Installare Splashtop Streamer sui computer a cui si desidera accedere e controllare in remoto

Per iniziare, avrai bisogno di una prova gratuita o di una licenza a pagamento per Splashtop.

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Accedi alla tua console my.splashtop.com e fai clic su +Aggiungi computer.

È possibile installare lo Streamer nel computer in cui si è attualmente o installarlo in altri computer a cui si desidera accedere. Se si sceglie di installare su altri computer, verranno visualizzate diverse opzioni (di seguito).

Se di solito distribuisci app tramite TeamViewer, oppure un RMM o un altro strumento di distribuzione, puoi usarle per distribuire Splashtop Streamer. Sono disponibili opzioni per la distribuzione tramite EXE, MSI, per eseguire installazioni invisibili all'utente e creare programmi di installazione personalizzati, con specifiche impostazioni di raggruppamento di computer, avvio e sicurezza.

Screenshot of a deployment package page showing options to share a software installer via a link or by downloading it. Instructions, a 12-digit code, and buttons for copying and downloading are displayed.

Una volta installato lo Streamer sui computer a cui si desidera accedere, il passaggio successivo consiste nell'installare l'app Splashtop sul computer o sui dispositivi mobili che si desidera utilizzare per accedere.

Accedi ai tuoi computer tramite l'app Splashtop Business

Installa l'app Splashtop Business su qualsiasi computer o dispositivo mobile che desideri utilizzare per remoto nei tuoi computer.

Scarica l'app accedendo a www.splashtop.com/app sul tuo dispositivo Windows, Mac, iOS o Android. Oppure visita www.splashtop.com/downloads per visualizzare i download di tutte le piattaforme, tra cui Chrome e Amazon.

Accedi con il tuo account Splashtop se hai una licenza a pagamento o di prova. Se non hai ancora una licenza, clicca sul pulsante per iniziare una prova gratuita.

Questo è tutto. Sei pronto ad accedere ai tuoi computer da qualsiasi luogo! 

«Sono nel settore IT da 20 anni e conosco un buon prodotto quando ne trovo uno. Dal punto di vista del supporto non avrei potuto chiedere uno strumento migliore. Accedo al software e faccio quello che devo fare. [Splashtop] è fantastico ed è affidabile. Dopo aver usato TeamViewer questo programma, non è paragonabile. Splashtop ha prezzo ragionevole, mentre TeamViewer vuole tutto compreso il mio primogenito. Adoro il prodotto e l'ho raccomandato ad altri che conosco nel settore.»

— Stuart Livingstone, NuWave Backup

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