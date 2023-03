Vediamo in che modo il software per desktop remoto consente di controllare un computer da un altro dispositivo e il motivo per cui Splashtop rappresenta la soluzione migliore.

Di solito, il computer desktop costituisce la risorsa informatica più potente. Il tuo desktop ospita tutti i tuoi file e può eseguire le applicazioni che devi utilizzare. Tuttavia, non è sempre possibile portare con sé il proprio PC e normalmente il suo utilizzo in ufficio non è consentito.

Fortunatamente, il software per desktop remoto elimina questo ostacolo offrendoti la libertà di utilizzare il tuo computer anche quando non sei in ufficio.

Come funziona il desktop remoto?

Il software per desktop remoto sfrutta Internet per darti la possibilità di utilizzare un altro dispositivo per accedere al tuo computer da remoto. Utilizzando un'app "client" sul tuo dispositivo locale e una app "agent" sul tuo computer desktop, puoi avviare una connessione di desktop remoto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, in modo da controllare a distanza il tuo computer come se lo stessi usando di persona.

Come funziona uno strumento di desktop remoto come Splashtop

Splashtop è un'applicazione per desktop remoto che consente agli utenti di accedere in remoto ai propri computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Al termine della configurazione, puoi utilizzare l'app Splashtop sul tuo dispositivo e selezionare il computer remoto a cui vuoi accedere per connetterti in remoto da qualsiasi luogo

Durante una connessione di desktop remoto, Splashtop ti mostra lo schermo del computer remoto in tempo reale. È quindi possibile utilizzare il dispositivo locale, la tastiera e il mouse per controllare il desktop remoto.

L'interfaccia veloce, intuitiva e facile da usare rende l'esecuzione di qualsiasi attività e il lavoro in remoto un gioco da ragazzi. Potrai accedere ai file sul tuo desktop remoto ed eseguirvi qualsiasi applicazione.

