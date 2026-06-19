Vediamo in che modo il software per desktop remoto consente di controllare un computer da un altro dispositivo e il motivo per cui Splashtop rappresenta la soluzione migliore.
Di solito, il computer desktop costituisce la risorsa informatica più potente. Il tuo desktop ospita tutti i tuoi file e può eseguire le applicazioni che devi utilizzare. Tuttavia, non è sempre possibile portare con sé il proprio PC e normalmente il suo utilizzo in ufficio non è consentito.
Fortunatamente, il software per desktop remoto elimina questo ostacolo offrendoti la libertà di utilizzare il tuo computer anche quando non sei in ufficio.
Come funziona il desktop remoto?
Software per desktop remoto funziona sfruttando internet per permetterti di usare un altro dispositivo per accedere al tuo computer a distanza. Utilizzando un'app ‘client’ sul tuo dispositivo locale e un'app ‘agent’ sul tuo computer desktop, puoi avviare una connessione desktop remoto in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo per controllare a distanza il tuo desktop come se lo stessi usando di persona.
Come funziona uno strumento di desktop remoto come Splashtop
Splashtop è un'applicazione per desktop remoto che consente agli utenti di accedere da remoto ai propri computer Windows, Mac e Linux da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Con un processo di configurazione del desktop remoto semplificato, Splashtop rende facile iniziare ad accedere ai dispositivi da qualsiasi luogo.
Una volta completata la configurazione, puoi usare l'app Splashtop sul tuo dispositivo per selezionare il computer remoto a cui vuoi accedere e connetterti da qualsiasi luogo
Durante una connessione di desktop remoto, Splashtop ti mostra lo schermo del computer remoto in tempo reale. È quindi possibile utilizzare il dispositivo locale, la tastiera e il mouse per controllare il desktop remoto.
L'interfaccia veloce, intuitiva e facile da usare rende l'esecuzione di qualsiasi attività e il lavoro in remoto un gioco da ragazzi. Potrai accedere ai file sul tuo desktop remoto ed eseguirvi qualsiasi applicazione.
Prova Splashtop gratis
Vuoi vedere il software per desktop remoto Splashtop in azione? Inizia subito con una prova gratuita (non è necessaria alcuna carta di credito e non è richiesto alcun impegno). Splashtop è la soluzione per desktop remoto ideale perché è estremamente sicura, reattiva, è dotata delle migliori funzionalità e offre il miglior rapporto qualità-prezzo.
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