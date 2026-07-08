Per garantire un'istruzione di qualità ai propri studenti, le istituzioni scolastiche hanno adottato l'apprendimento ibrido flessibile (HyFlex) e le classi virtuali. Questi modelli offrono un approccio flessibile all'apprendimento, consentendo agli studenti di partecipare alle lezioni in presenza, online o in una combinazione di entrambe le modalità.
L'apprendimento HyFlex e le aule virtuali offrono numerosi vantaggi, ma presentano anche alcune sfide significative. Tra queste, una delle maggiori è rappresentata dalla necessità di fornire un supporto tecnico affidabile ed efficace a studenti e insegnanti che possono trovarsi in luoghi diversi e utilizzare dispositivi differenti. Per superare questa difficoltà, è possibile fare affidamento sulle nuove soluzioni software di supporto remoto di ultima generazione.
I software di supporto remoto moderni permettono ai tecnici IT di fornire assistenza accedendo da remoto a un altro computer o dispositivo mobile. Questa tecnologia risulta particolarmente utile nell'ambito dell'apprendimento HyFlex e delle classi virtuali, dove studenti e insegnanti possono lavorare da luoghi differenti e incontrare problemi tecnici.
In questo articolo scopriremo come il software di assistenza remota possa migliorare l'esperienza di apprendimento sia per gli studenti che per gli insegnanti. Inoltre, forniremo utili consigli per utilizzare in modo efficace il software di assistenza remota e discuteremo come l'accesso remoto e il software di supporto e accesso remoto di Splashtop possa supportare in modo specifico l'apprendimento HyFlex e le classi virtuali.
In che modo il software di accesso remoto migliora l'esperienza di apprendimento
Il software di assistenza remota può essere uno strumento prezioso per gli istituti scolastici che vogliono migliorare l'esperienza di apprendimento nelle aule virtuali e di apprendimento HyFlex. Ecco alcuni modi in cui il software di assistenza remota può essere utile:
Assistenza in tempo reale per gli studenti: il software di teleassistenza consente a insegnanti ed educatori di fornire assistenza in tempo reale agli studenti che incontrano difficoltà tecniche o che hanno domande sulla lezione. Questo può aiutare a garantire che gli studenti siano in grado di rimanere impegnati e in linea con il loro apprendimento.
accesso remoto e controllo dei dispositivi degli studenti: il software di teleassistenza consente ai tecnici IT di accedere e controllare da remoto i dispositivi degli studenti per risolvere i problemi tecnici. Questo può aiutare a ridurre al minimo le interruzioni e a garantire che gli studenti si concentrino sul loro apprendimento.
Ridurre al minimo le interruzioni: il software di teleassistenza può contribuire a ridurre al minimo le interruzioni consentendo ai tecnici IT di risolvere rapidamente i problemi tecnici e di fornire assistenza in tempo reale a studenti e insegnanti. Questo può aiutare a garantire che l'esperienza di apprendimento non venga interrotta a causa di difficoltà tecniche.
Sfruttando le funzionalità del software di assistenza remota, gli istituti scolastici possono migliorare l'esperienza di apprendimento nelle aule didattiche e virtuali HyFlex.
Le principali caratteristiche che deve avere un software di assistenza remota efficace
Quando si sceglie un software di assistenza remota per l'apprendimento HyFlex e le aule virtuali, è importante considerare le caratteristiche principali che renderanno il software efficace per supportare studenti e insegnanti. Ecco alcune caratteristiche chiave da ricercare:
Accesso illimitato da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo: il software di assistenza remota dovrebbe consentire ai tecnici IT di accedere a un numero illimitato di dispositivi da qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, per garantire l'assistenza a tutti gli studenti e gli insegnanti che potrebbero avere difficoltà tecniche.
Prestazioni elevate e numerose funzioni di sicurezza: il software di assistenza remota deve avere prestazioni elevate e diverse funzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace. Queste includono funzioni come la crittografia, l'autenticazione a più fattori e la sicurezza zero trust.
Riavvio e riconnessione delle sessioni: il software di assistenza remota dovrebbe essere in grado di riavviare e riconnettere le sessioni per garantire che i tecnici IT possano continuare a fornire assistenza a studenti e insegnanti anche in caso di problemi tecnici o interruzioni.
Due tecnici in una sessione di assistenza: Assistenza informatica a distanza,
supporto remoto, teleassistenza Il software di assistenza dovrebbe consentire a due o più tecnici di partecipare a una sessione di assistenza, il che può essere utile per collaborare e risolvere i problemi tecnici più complessi.
Trasferimento di file, chiamata vocale e registrazione della sessione: il software di assistenza remota dovrebbe offrire funzioni quali il trasferimento di file, le chiamate vocali e la registrazione delle sessioni, che possono essere utili per la risoluzione dei problemi e la collaborazione con studenti e insegnanti.
Visualizzazione multimonitor e condivisione dello schermo tramite link web: il software di assistenza remota dovrebbe essere in grado di supportare le configurazioni a più monitor e consentire agli insegnanti di condividere i loro schermi tramite un collegamento web, il che può essere utile per facilitare la collaborazione e l'interattività in classe.
Funzione antivirus: il software di assistenza dovrebbe includere una funzione antivirus, come Bitdefender, per garantire che i dispositivi siano protetti da malware e altre minacce alla sicurezza.
Accesso non supervisionato e supervisionato: il software dovrebbe offrire un accesso sia non supervisionato che supervisionato, utile per fornire supporto a studenti e insegnanti che non sono in grado di partecipare a una sessione di supporto di persona.
Chat box e branding personalizzato: i software di assistenza remota dovrebbero avere caratteristiche come una chat box e un branding personalizzato, che possono aiutare a personalizzare l'esperienza di assistenza per studenti e insegnanti.
In che modo il software di assistenza remota di Splashtop supporta l'apprendimento HyFlex e le aule virtuali
Il software di supporto remoto di Splashtop può essere uno strumento prezioso per gli istituti scolastici che desiderano migliorare l'esperienza di apprendimento nell'apprendimento HyFlex e nelle aule virtuali. Splashtop è facile da usare e consente una rapida risoluzione dei problemi per tutte le tue esigenze educative e di sicurezza. Ecco come Splashtop può aiutarti:
Il software di supporto remoto di Splashtop consente a un massimo di due tecnici IT di accedere e controllare da remoto un dispositivo degli studenti per risolvere i problemi tecnici. In questo modo è possibile ridurre al minimo le interruzioni e garantire la concentrazione sul proprio apprendimento.
Accesso supervisionato agevole grazie ai codici di sessione e ai link di supporto: fornire assistenza ad hoc è semplice grazie a un semplice codice di sessione a 9 cifre. Se hai bisogno di fornire assistenza a un utente su qualsiasi dispositivo, è sufficiente che questo attivi l'app SOS e condivida con te il suo codice univoco. Oltre ai codici di sessione, Splashtop offre anche la possibilità di avviare sessioni di assistenza tramite link di sessione. In questo modo, sia il tecnico IT che l'utente finale hanno una maggiore flessibilità nell'avviare una sessione di assistenza, semplificando le cose per tutti.
Accesso non supervisionato con funzionalità di monitoraggio e gestione.
Le funzioni di chat e di chiamata vocale offrono agli utenti due modi efficienti per comunicare durante le sessioni di assistenza remota.
La sicurezza e la protezione dei dati sono la nostra priorità, per questo il nostro software di supporto remoto include una varietà di funzioni di sicurezza.
Splashtop offre anche una funzione antivirus integrata, Bitdefender, che assicura la protezione dei dispositivi da eventuali attacchi di malware e altre minacce alla sicurezza.
Branding personalizzato: genera un'app SOS o Enterprise personalizzata con il tuo logo e il tuo branding da far scaricare a studenti e insegnanti.
Integrazione con ticketing e ITSM: Splashtop si integra con le principali soluzioni PSA di ticketing e ITSM, tra cui Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e Microsoft Teams.
Assistenza clienti di prim'ordine, ogni volta che ne hai bisogno.
Il software per l'accesso e il supporto remoto di Splashtop è stato implementato con successo da molti istituti scolastici - ad esempio dalla Wayne State University e dalla Virginia Tech - per migliorare l'esperienza di apprendimento nelle aule virtuali HyFlex. Molte aziende del settore educativo e di alto livello hanno scelto Splashtop per le loro esigenze di assistenza remota e abbiamo vinto numerosi premi nel corso degli anni.
Conclusione
Il software di assistenza remota può svolgere un ruolo fondamentale nel migliorare l'esperienza di apprendimento nelle aule virtuali e di apprendimento HyFlex. Sfruttando funzioni come il supporto in tempo reale, l'accesso e il controllo in remoto dei dispositivi degli studenti, la collaborazione in classe e la riduzione al minimo delle interruzioni, gli istituti scolastici possono superare le sfide del supporto remoto e fornire un'assistenza efficace a studenti e insegnanti.
Il software di accesso remoto e supporto remoto di Splashtop è uno strumento potente che può aiutare gli istituti scolastici a raggiungere questi obiettivi. Grazie a funzionalità come l'accesso illimitato ai dispositivi, le alte prestazioni e le varie funzioni di sicurezza, il riavvio e la riconnessione delle sessioni, la presenza di due tecnici in un'unica sessione di assistenza, il trasferimento di file, le chiamate vocali e la registrazione delle sessioni, il software Splashtop è in grado di fornire un'assistenza affidabile e sicura a studenti e insegnanti.
Invitiamo gli istituti scolastici a scoprire il software remoto per l'istruzione, come Splashtop, progettato per supportare l'apprendimento HyFlex e le classi virtuali.
Fornendo una formazione e un'assistenza adeguate, garantendo una tecnologia e un'infrastruttura affidabili e sfruttando efficacemente le funzionalità del software di assistenza remota, gli istituti scolastici possono creare un'esperienza di apprendimento più coinvolgente e interattiva per gli studenti.
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