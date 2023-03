Pro e contro della formazione a distanza

Quasi tre quarti degli studenti negli Stati Uniti non vogliono interrompere l'apprendimento a distanza, anche molto tempo dopo la pandemia. Si tratta di una maggioranza enorme a cui dovremmo prestare attenzione se vogliamo adeguarci a ciò che vuole il mercato.

Quindi, quali sono i pro e i contro dell'apprendimento a distanza dal punto di vista dell'operatore didattico?

Questo articolo approfondisce l'idea dell'apprendimento a distanza, aiutandoti a capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di considerare questo metodo educativo per il futuro.Proseguendo nella lettura, capirai come strumenti come il software per il desktop remoto possano aiutarti a sfruttare al meglio l'apprendimento a distanza.

Le istituzioni scolastiche che desiderano espandersi nell'ambito dell'apprendimento a distanza incontrano numerosi pro e contro. Di seguito, ne riportiamo una sintesi:

Pro

Maggiore flessibilità

Risparmio sui costi

Accessibilità

Contro

Mancanza di interazione sociale

Difficoltà di carattere tecnico

Difficoltà nel monitorare e valutare i progressi degli studenti

Difficoltà nel fornire un'attenzione personalizzata

I vantaggi dell'apprendimento a distanza per le istituzioni scolastiche

Questi sono alcuni degli aspetti positivi derivanti dalla scelta di introdurre l'apprendimento a distanza all'interno della propria azienda. Non si tratta di un elenco esaustivo ed esistono molti altri motivi oltre a questi.

Flessibilità

Quando si sfrutta l'apprendimento a distanza, il modo in cui le persone partecipano ai corsi diventa molto più flessibile. Si tratta di un vantaggio per gli studenti che hanno maggiori difficoltà a seguire un programma di lezioni settimanali, in quanto hanno la possibilità di imparare praticamente ovunque e non hanno bisogno di basarsi sull'ubicazione dell'istituto di formazione.

Questa libertà consente agli studenti a basso reddito o con situazioni familiari particolari di frequentare le lezioni, senza rimanere indietro nell'apprendimento.

Anche gli insegnanti possono avere maggiori garanzie di presenza in qualche forma. Inoltre, se necessario, possono anche intervenire a distanza. Hanno anche molta più libertà per quanto riguarda gli aspetti progettuali del corso, in quanto possono utilizzare video, strumenti interattivi o anche risorse audio come i podcast.

Risparmio sui costi

Non dovendo pagare le strutture o la loro manutenzione, un'azienda può risparmiare molto denaro a lungo termine.

Se un istituto ha un gran numero di studenti nelle zone rurali, il trasporto da e verso il luogo di studio può costare molto. Con l'insegnamento dei corsi online, è possibile abbattere questi costi.

Si risparmiano anche i costi relativi alle forniture che altrimenti potrebbero essere utilizzate dagli studenti. Non è necessario avere a disposizione materiale stampato online, né sono necessari libri di testo. Questo perché gli studenti possono completare tutti i loro compiti tramite l'interazione sul web.

Accessibilità

Le possibilità offerte dal lavoro a distanza sono molteplici e possono aiutare coloro che hanno esigenze particolari per quanto riguarda la frequenza di un corso di studi.

Innanzitutto, coloro che hanno una vita non tradizionale, come i fratelli o i genitori, possono raggiungere le lezioni più facilmente. In questo modo, si riduce la tensione sia per i bambini che per coloro che cercano di insegnare loro, consentendo a entrambi di risolvere più facilmente le proprie esigenze.

Se una persona è affetta da una disabilità che le impedisce di frequentare lo spazio educativo, l'apprendimento a distanza può eliminare molte di queste barriere. Non avrà bisogno di viaggiare, né di frequentare un ambiente che potrebbe essere pericoloso per la sua salute mentale o fisica.

Gli studenti svantaggiati che non possono viaggiare, acquistare materiali o impegnarsi in altri modi possono superare questi ostacoli grazie all'uso di strumenti di formazione a distanza e di supporto online.

I contro dell'apprendimento a distanza per le istituzioni scolastiche

In alcuni casi, l'apprendimento a distanza può presentare degli svantaggi.

Mancanza di interazione sociale

Il potenziale di interazione diretta, faccia a faccia, è minore con l'apprendimento a distanza. Questo può ridurre la probabilità che gli studenti instaurino un rapporto con i compagni e gli insegnanti.

Inoltre, spesso è molto più difficile collaborare senza la possibilità di interagire velocemente. Per questo motivo, gli insegnanti incontrano dei limiti nell'assegnazione dei compiti di gruppo.

Un altro motivo per cui questo può essere un problema è che, spesso, chi riceve un'istruzione ha bisogno di un forte sostegno sociale. Questi sistemi educativi sono un'esperienza nuova per molti e alcune persone hanno bisogno di aiuto per il loro benessere mentale.

Difficoltà di carattere tecnico

Eventuali disservizi legati alla connessione a Internet e agli errori dei dispositivi possono ostacolare in modo significativo la capacità di uno studente di partecipare all'apprendimento a distanza. Allo stesso modo, la distanza può complicare ulteriormente il compito dell'istituto di risolvere i problemi che gli studenti a distanza possono incontrare.

Anche garantire la sicurezza di studenti e insegnanti dalle minacce alla sicurezza informatica è una preoccupazione importante. È importante avere la certezza che gli strumenti software utilizzati dagli studenti e dagli insegnanti garantiscano la sicurezza dei loro dati e di quelli dell'istituto scolastico.

Difficoltà a monitorare e valutare i progressi degli studenti

Dal momento che l'insegnante non può vedere lo schermo di ogni studente, è impossibile che possa valutare i progressi ottenuti dalla persona in questione. Alcuni studenti potrebbero rimanere indietro a causa di un malinteso, che però non viene segnalato. In uno spazio fisico, l'insegnante può assistere in tempo reale a questo fenomeno e gli studenti sono più propensi a porre domande.

Difficoltà nel fornire un'attenzione personalizzata

Tutti gli studenti imparano utilizzando diversi stili di apprendimento e hanno esigenze diverse. In una situazione reale, un insegnante sarebbe in grado di confrontarsi con un singolo studente a tu per tu durante una lezione e di parlargli in privato di un problema. Questione molto più complicata in un contesto online, dove tutti possono sentirti se alzi la voce.

Anche se l'insegnante può parlare con gli studenti dopo la lezione, questo non è sempre il momento migliore.

I vantaggi del software per l'accesso remoto nell'ambito dell'apprendimento a distanza

L'utilizzo di un software per desktop remoto può aiutare sia gli studenti che gli insegnanti a sfruttare al meglio i vantaggi dell'apprendimento a distanza, contribuendo al contempo a superarne le difficoltà. Ecco alcuni modi in cui questo avviene.

Accesso remoto al laboratorio

Senza l'accesso a determinate risorse informatiche della scuola, può essere molto difficile per gli studenti portare a termine determinati compiti. Con il software per desktop remoto, è possibile consentire agli studenti di accedere da remoto ai computer del laboratorio da qualsiasi luogo.

Una scuola potrebbe avere un software avanzato non disponibile per tutti. Ad esempio, non tutti gli studenti possono permettersi un abbonamento al software multimediale di cui hanno bisogno per i loro corsi. Con l'accesso remoto, uno studente a distanza può accedere al software sui computer della scuola anche da lontano.

Sfruttare i dispositivi degli studenti per l'apprendimento a distanza

Uno dei principali vantaggi offerti da un valido strumento per l'accesso remoto, come Splashtop education solutions, riguarda la possibilità per gli studenti di utilizzare qualsiasi dispositivo per accedere da remoto ai computer del laboratorio. Tra questi ci sono anche i loro computer portatili, tablet e telefoni.

Grazie a Splashtop, gli studenti hanno la possibilità di accedere ai computer del laboratorio dai loro dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e persino Chromebook.

Questo migliora sia la flessibilità che l'accessibilità, consentendo agli studenti di accedere alle risorse informatiche della scuola dai dispositivi che già possiedono. Non è necessario acquistarne altri. Questo può anche ridurre i costi per le scuole, in quanto non è più necessario fornire i dispositivi.

Superare le sfide tecniche

La soluzione di accesso remoto più adatta per l'apprendimento a distanza deve consentire di superare le sfide tecniche, non di aggiungerne altre. Ecco perché Splashtop è:

Facile da implementare per l'IT

Facile da configurare e utilizzare per gli studenti

Garantisce la massima sicurezza e rispetta la normativa FERPA

Conclusione

È evidente che l'apprendimento a distanza e il software per desktop remoto possono essere un enorme vantaggio per qualsiasi struttura educativa. Anche se esistono alcuni svantaggi, i vantaggi che si ottengono grazie all'utilizzo di questo software all'interno del proprio istituto sono più numerosi. Per questo motivo, sarebbe opportuno investire in soluzioni per il desktop remoto in grado di agevolare il personale e gli studenti.

Applicazioni come Splashtop possono svolgere le funzioni di cui si ha bisogno. Possono consentire agli studenti di accedere ai computer della scuola, senza la necessità di trovarsi nello stesso luogo fisico.

Questa possibilità può aiutare le persone che non possono arrivare a destinazione, che non hanno i mezzi per accedere al software di cui hanno bisogno, che non dispongono dell'hardware per eseguire le applicazioni necessarie e molti altri soggetti. Allo stesso tempo, gli educatori possono utilizzare strumenti come questi per agevolare se stessi e le persone a cui insegnano.

Considerando che l'apprendimento a distanza sia un vantaggio tanto per le università quanto per gli studenti, potrebbe venire la tentazione di provarlo in prima persona. In questo caso, è bene essere certi di disporre dello strumento migliore per il lavoro da svolgere. È qui che entra in gioco Splashtop.

Il nostro software per desktop remoto integra molte delle migliori funzionalità che si possano desiderare. Aiuta a rendere l'utilizzo del desktop remoto da parte degli utenti finali il più fluido possibile. Per verificarne la validità, è possibile provare la nostra versione di prova gratuita e scoprire quali sono i vantaggi che ne derivano.

