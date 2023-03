Ridurre lo stress in classe: in che modo l'accesso remoto può semplificare la vita degli insegnanti

A due anni dall'inizio della pandemia, appare chiaro che l'apprendimento a distanza è arrivato per restare. Scopri in che modo l'accesso remoto può contribuire ad alleggerire il carico di lavoro degli insegnanti.

Il COVID-19 ha costretto le scuole a entrare in contatto con l'apprendimento a distanza, forse anche troppo in fretta. Anche se le opzioni di lezione online esistono da più di 30 anni, non era mai successo prima che così tante scuole avessero bisogno di assistere così tanti studenti in un ambiente di apprendimento virtuale.

Quando le scuole sono passate alla didattica a distanza, nel marzo 2020, si pensava che questo tipo di modalità di apprendimento sarebbe stato temporaneo. Nel febbraio del 2022, appare chiaro che la didattica a distanza non andrà da nessuna parte, sia che si tratti di pandemie o di gravi problemi meteorologici. Ciò che a molte scuole e famiglie è stato presentato come una misura di emergenza può invece diventare un efficace strumento di apprendimento.

Che si tratti di una misura di emergenza o di una gradita integrazione all'insegnamento in presenza, la didattica a distanza è destinata a rimanere. Un report di Education Week sull'apprendimento a distanza mostra che, man mano che gli insegnanti progrediscono nella programmazione specifica per la didattica online, aumentano le loro competenze con gli strumenti virtuali. Pertanto, gli istituti devono fornire loro gli strumenti migliori per creare un ambiente di apprendimento remoto o ibrido che sia coinvolgente e sicuro.

Uno di questi strumenti è una soluzione di accesso e assistenza a distanza pensata per gli insegnanti.

Accesso remoto ai computer scolastici per studenti e insegnanti

L'accesso remoto è diventato la pietra miliare di diverse professioni nel corso della pandemia, permettendo a molti di noi di lavorare da casa. Ma l'accesso remoto non è riservato solo ai professionisti che lavorano da remoto.

Gli studenti utilizzano i computer tutti i giorni a scuola. Se non riescono ad accedere alle app e ai programmi offerti nei laboratori, non avranno la stessa esperienza di apprendimento quando studiano da casa, a meno che non dispongano di accesso remoto alla rete della scuola.

Senza l'accesso remoto, gli studenti sarebbero svantaggiati, aggravando ulteriormente i problemi che gli insegnanti si trovano già ad affrontare. Oltre alle preoccupazioni riguardanti il comportamento degli studenti, le truffe e la connettività, i docenti devono anche ricordare quali strumenti gli studenti hanno o non hanno a disposizione sui propri dispositivi personali.

L'accesso remoto consente agli insegnanti di lavorare da casa con tutte le risorse necessarie a portata di mano. Voti, appunti, download dei progetti degli studenti sono tutti accessibili dai loro computer, anche se sono salvati sul desktop di un dispositivo installato a scuola.

Facilitare l'interazione studente-insegnante

Come tutti i genitori e gli insegnanti confermeranno, l'interazione fra studenti e insegnanti è fondamentale per il successo di qualsiasi corso. In classe, gli insegnanti possono utilizzare Splashtop per controllare la lezione da remoto, mandando avanti le slide con un tablet o mostrando gli esempi sullo schermo pur camminando per l'aula e parlando individualmente con gli studenti.

Splashtop Classroom: sia in aula che durante l'apprendimento a distanza, Splashtop Classroom offre incredibili opzioni per consentire a insegnanti e studenti di lavorare insieme, con la condivisione diretta dei contenuti dai dispositivi degli insegnanti a quelli degli allievi. Gli studenti che utilizzano Splashtop Classroom possono anche assumere il controllo della lezione o condividere i propri appunti, per tenere tutti coinvolti.

Mirroring360:Mirroring360 offre la condivisione dello schermo e la tecnologia di mirroring per realizzare esperienze all'avanguardia in ogni classe. Le lavagne interattive possono essere costose, ma Mirroring360 offre la stessa connettività. Gli insegnanti possono condividere il proprio schermo con un proiettore o con altre tecnologie disponibili. Gli studenti possono condividere i loro lavori tra loro e con gli insegnanti.

Il Val Verde Unified School District aveva già utilizzato lavagne interattive, tablet Interwrite e Apple TV per la condivisione degli schermi, ma nessuna di queste era la soluzione semplice ed efficace che stavano cercando. Michael R. McCormick, Assistant Superintendent of Ed Services di Val Verde, è rimasto colpito dagli strumenti Splashtop che il distretto ha implementato al posto di tutte queste soluzioni. Come afferma:

"Splashtop suscita entusiasmo e va al cuore di ciò che il Common Core richiede. Una tecnologia come questa è un moltiplicatore di forze nel settore dell'istruzione."

L'esperienza della classe, ovunque

Portando l'esperienza scolastica agli studenti ovunque essi si trovino grazie al software di accesso remoto, le scuole possono alleggerire uno dei tanti oneri che gravano sugli insegnanti.

I dispositivi degli studenti potrebbero non essere in grado di eseguire i potenti software richiesti per i progetti di laboratorio. Inoltre, le scuole potrebbero non avere i fondi per acquistare le licenze da installare sui dispositivi domestici degli studenti. Splashtop Enterprise per i laboratori da remoto offre una soluzione potente a entrambi i problemi.

Con Splashtop Enterprise per i laboratori da remoto, gli studenti possono accedere al laboratorio di scuola da casa. Gli istruttori possono programmare fasce orarie specifiche per consentire agli studenti di accedere ai computer del laboratorio, massimizzando gli investimenti in software e strumenti specifici. Inoltre, gli istituti possono mantenere la sicurezza, in quanto è possibile assegnare permessi diversi a utenti diversi in base alle esigenze specifiche di ogni classe. Infine, il team IT della scuola può fornire assistenza on-demand a studenti e insegnanti, sia in presenza che a distanza.

Gli studenti della Asheville High School che, prima della pandemia, frequentavano corsi di computer animation non hanno potuto portare con sé i propri software quando sono passati alla didattica a distanza. Ma con Splashtop, sono riusciti ad accedere ai computer del laboratorio della scuola, risolvendo il problema. La loro insegnante, Kathryn Bradley, è stata entusiasta di questo cambiamento.

«Splashtop soddisfa perfettamente il nostro bisogno», ha detto Bradley. «Possiamo fare il curriculum completo per i programmi di animazione e arti di gioco, utilizzando le lezioni già sviluppate prima della pandemia.»

Assistenza IT per tutti

Infine, cosa molto importante, un software di accesso remoto con supporto informatico incorporato significa meno interruzioni del tempo di lezione dovute a problemi tecnologici inevitabili. Invece di aspettare che il tecnico informatico della scuola si rechi in classe per diagnosticare un problema, gli insegnanti possono chiamare un numero verde di assistenza, collegarsi a una sessione remota e tornare operativi in pochi minuti.

Cosa succede se gli insegnanti lavorano da casa o se l'IT non è presente in campus? L'assistenza viene fornita da remoto e può essere effettuata ovunque, senza interrompere le lezioni.

Semplice e incentrato sull'educazione

Gli insegnanti si trovano ad affrontare avversità su più fronti a causa del perdurare della pandemia COVID-19. Rendere la loro vita più facile è una priorità, e basta solo investire nel software giusto. Splashtop nominata una delle "10 migliori piattaforme per il coinvolgimento degli studenti" da EdTech nel 2021, è una soluzione affidabile per gli insegnanti impegnati nel lavoro con le classi ibride.

Non sono solo i tecnici a pensarla così, ma anche gli insegnanti. Chris Parsons, insegnante di quinta elementare della Columbia Elementary nel distretto di Val Verde, ha dichiarato:

"Splashtop è uno strumento straordinario per migliorare l'insegnamento e la gestione della classe ... Puoi lasciare il computer desktop e unirti agli studenti continuando a controllare e annotare i contenuti. In questo modo, gli studenti possono fare il mirroring del loro schermo per la classe."

Sei pronto a migliorare l'apprendimento a distanza e a semplificare la vita dei tuoi insegnanti?



