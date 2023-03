Miglior software di supporto remoto per gli Help Desk della scuola

Oggi, gran parte del lavoro svolto da studenti e insegnanti viene svolto attraverso computer scolastici e dispositivi personali. Inoltre, più studenti universitari e K-12 stanno imparando a distanza che mai.

Gli studenti e i docenti si affidano ai loro computer, laptop, tablet e altri dispositivi mobili per portare a termine il loro lavoro. Ciò è particolarmente vero negli ambienti di apprendimento remoto.

Se il dispositivo di uno studente incontra un problema, la loro capacità di svolgere il proprio corso è notevolmente diminuita. Allo stesso modo, insegnanti e professori avranno difficoltà a fare il loro lavoro se i loro dispositivi non funzionano correttamente.

Pertanto, è fondamentale che i team di supporto IT per scuole, distretti e università siano in grado di risolvere rapidamente questi problemi. I team IT devono essere in grado di fornire supporto rapido sia ai computer scolastici che ai dispositivi personali degli studenti e dei docenti.

Questo non è un compito facile. I team di supporto tecnico di molte istituzioni educative ricevono numerosi biglietti di supporto ogni giorno. Inoltre, budget ristretti e personale minimo possono rendere difficile tenere il passo.

Tenendo conto di queste sfide, è fondamentale che i team IT siano dotati degli strumenti giusti che consentano loro di fornire supporto rapido agli studenti e al personale.

Splashtop SOS

Splashtop SOS è il miglior strumento di supporto remoto on-demand per l'IT educativo. Splashtop SOS consente al personale di help desk di accedere da remoto a qualsiasi dispositivo nel momento in cui è necessario un aiuto per fornire supporto.

Ecco perché Splashtop SOS è la soluzione migliore per l'IT scolastico:

Fornire supporto in remoto Splashtop consente ai professionisti IT di supportare in remoto gli utenti nel momento in cui richiedono assistenza. Ciò è particolarmente vantaggioso per i team IT che gestiscono dispositivi distribuiti in più sedi. Non c'è bisogno di viaggiare sul dispositivo, basta avviare una connessione remota.

Supporto remoto di qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile Con SOS, i professionisti dell'help desk possono accedere in remoto a qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o persino Chromebook (solo visualizzazione remota iOS e Chromebook). Ciò significa che gli utenti possono ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno indipendentemente dal dispositivo che stanno utilizzando.

Supporto di dispositivi illimitati Oltre ai computer scolastici, i team IT possono supportare i dispositivi personali degli studenti e dei docenti. Ciò è particolarmente utile nell'apprendimento remoto poiché studenti e insegnanti utilizzano i loro dispositivi personali per rimanere connessi.

Top tools & Caratteristiche Splashtop SOS è molto più di un semplice accesso remoto. Funzioni utili, tra cui la registrazione delle sessioni, la riconnessione e riavvio remoto, il trasferimento di file, la chat e altro ancora, aiutano i tecnici del supporto a completare le loro attività con facilità.

Integrazioni con i sistemi PSA/ticketing Splashtop SOS si integra con i sistemi di ticketing più diffusi, tra cui ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk, Spiceworks Helpdesk e Jira.



