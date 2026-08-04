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Technician connecting into student's computer to debug an issue

Miglior software di supporto remoto per gli Help Desk della scuola

Splashtop Team
2 minuti di lettura
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Oggi, gran parte del lavoro svolto da studenti e insegnanti viene svolto attraverso computer scolastici e dispositivi personali. Inoltre, più studenti universitari e K-12 stanno imparando a distanza che mai.

Gli studenti e i docenti si affidano ai loro computer, laptop, tablet e altri dispositivi mobili per portare a termine il loro lavoro. Ciò è particolarmente vero negli ambienti di apprendimento remoto.

Se il dispositivo di uno studente incontra un problema, la loro capacità di svolgere il proprio corso è notevolmente diminuita. Allo stesso modo, insegnanti e professori avranno difficoltà a fare il loro lavoro se i loro dispositivi non funzionano correttamente.

Pertanto, è fondamentale che i team di supporto IT per scuole, distretti e università siano in grado di risolvere rapidamente questi problemi. I team IT devono essere in grado di fornire supporto rapido sia ai computer scolastici che ai dispositivi personali degli studenti e dei docenti.

Si tratta di un compito impegnativo. I team di supporto tecnico di molte istituzioni educative ricevono numerosi biglietti di supporto ogni giorno. Inoltre, budget ristretti e personale minimo possono rendere difficile tenere il passo.

Tenendo conto di queste sfide, è fondamentale che i team IT siano dotati degli strumenti giusti che consentano loro di fornire supporto rapido agli studenti e al personale.

Splashtop Remote Support - La migliore soluzione di help desk per le scuole

Splashtop Remote Support è il miglior strumento di supporto remoto on-demand per l'IT educativo. Splashtop Remote Support consente al personale di help desk di accedere da remoto a qualsiasi dispositivo nel momento in cui è necessario un aiuto per fornire supporto.

Ecco perché Splashtop Remote Support è la soluzione migliore per l'IT scolastico:

  • Fornire supporto in remoto

    • Splashtop consente ai professionisti IT di supportare in remoto gli utenti nel momento in cui richiedono assistenza. Ciò è particolarmente vantaggioso per i team IT che gestiscono dispositivi distribuiti in più sedi. Non c'è bisogno di viaggiare sul dispositivo, basta avviare una connessione remota.

  • Supporto remoto di qualsiasi computer, tablet o dispositivo mobile

    • Con Splashtop Remote Support, i professionisti dell'help desk possono accedere in remoto a qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o persino Chromebook (solo visualizzazione remota iOS e Chromebook). Ciò significa che gli utenti possono ottenere l'aiuto di cui hanno bisogno indipendentemente dal dispositivo che stanno utilizzando.

  • Supporto di dispositivi illimitati

    • Oltre ai computer della scuola, i team IT possono supportare i dispositivi personali di studenti e docenti, rendendo più efficienti le attività quotidiane dell'help desk IT. Questo è particolarmente utile nella didattica a distanza, poiché studenti e insegnanti utilizzano i propri dispositivi personali per rimanere connessi.

  • Top tools & Caratteristiche

    • Splashtop Remote Support è molto più di un semplice accesso remoto. Funzioni utili, tra cui la registrazione delle sessioni, la riconnessione e riavvio remoto, il trasferimento di file, la chat e altro ancora, aiutano i tecnici del supporto a completare le loro attività con facilità.

  • Integrazioni con i sistemi PSA/ticketing

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Inizia subito con una prova gratuita in modo da poter capire perché Splashtop Remote Support è la migliore soluzione software per gli help desk universitari e scolastici. Nessuna carta di credito o impegno richiesto per provare gratuitamente.

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