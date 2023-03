Video: Utilizzo di Remote Desktop per Adobe After Effects

Non hai il computer giusto per usare Adobe After Effects, ma devi lavorare su un progetto?

Splashtop è esattamente la soluzione di cui hai bisogno.

Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Splashtop Business Access ti permette di accedere in remoto a un altro computer su cui è installato Adobe After Effects, sia esso il computer dell'ufficio o un altro desktop, in modo da poter utilizzare After Effects da qualsiasi dispositivo personale.

Ovunque e quando è necessario accedere ad Adobe After Effects, è possibile utilizzare Splashtop per avviare una sessione di desktop remoto dal proprio laptop, tablet o smartphone e connettersi al computer remoto in cui è installato After Effects. Con un solo clic, sarai connesso al tuo computer remoto. Da lì, vedrai lo schermo remoto in tempo reale, potrai interagire con esso dal tuo dispositivo e usare After Effects.

Durante le sessioni di desktop remoto Splashtop, è possibile prendere il controllo e utilizzare al massimo tutte le applicazioni del computer remoto, come se si fosse seduti proprio davanti a quel computer. Con After Effects disponibile ovunque tu vada, puoi essere produttivo mentre lavori da casa o in viaggio.

La velocità di streaming di Splashtop, la qualità e l'audio HD e la trasmissione istantanea dell'audio dal computer remoto contribuiscono a garantire un editing fluido e un audio perfettamente sincronizzato con facilità (anche audio del computer Mac remoto). Con Splashtop puoi lavorare in remoto con After Effects e avere accesso completo a tutti i suoi strumenti, alla vasta libreria di effetti e ai numerosi formati di output. Splashtop Business Access ti offre l'opportunità di produrre lavori sofisticati in remoto, aiutandoti a svolgere il tuo lavoro ovunque e in qualsiasi momento.

Con Splashtop puoi accedere a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

Inizia una prova gratuita di 14 giorni oggi stesso per provare di persona quanto sia facile accedere in remoto ad Adobe After Effects da qualsiasi dispositivo personale!