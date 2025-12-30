Video: Utilizzo di Remote Desktop per Adobe After Effects

Non hai il computer giusto per usare Adobe After Effects, ma devi lavorare su un progetto?
Splashtop è esattamente la soluzione di cui hai bisogno.
Splashtop Remote Access consente di accedere in remoto a un altro computer in cui è installato Adobe After Effects, che si tratti del computer dell'ufficio o di un altro desktop, in modo da poter utilizzare After Effects da qualsiasi dispositivo personale.
Ovunque e quando è necessario accedere ad Adobe After Effects, è possibile utilizzare Splashtop per avviare una sessione di desktop remoto dal proprio laptop, tablet o smartphone e connettersi al computer remoto in cui è installato After Effects. Con un solo clic, sarai connesso al tuo computer remoto. Da lì, vedrai lo schermo remoto in tempo reale, potrai interagire con esso dal tuo dispositivo e usare After Effects.
Durante le sessioni di desktop remoto Splashtop, è possibile prendere il controllo e utilizzare al massimo tutte le applicazioni del computer remoto, come se si fosse seduti proprio davanti a quel computer. Con After Effects disponibile ovunque tu vada, puoi essere produttivo mentre lavori da casa o in viaggio.
La velocità di streaming veloce di Splashtop, la qualità HD e il suono, così come la trasmissione istantanea del suono dal computer remoto, garantiscono un editing fluido e un audio perfettamente sincronizzato con facilità (anche l'audio remoto del computer Mac). Utilizzando Splashtop, potete lavorare in remoto utilizzando After Effects con accesso completo a tutti i suoi strumenti, vasta libreria di effetti e formati di output estesi. Splashtop Remote Access ti offre opportunità di produrre lavori sofisticati da remoto, aiutandoti a svolgere il tuo lavoro ovunque e in qualsiasi momento.
Con Splashtop puoi accedere a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.