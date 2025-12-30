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Screenshot showcasing the remote-powered capabilities of Adobe After Effects

Video: Utilizzo di Remote Desktop per Adobe After Effects

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Non hai il computer giusto per usare Adobe After Effects, ma devi lavorare su un progetto?

Splashtop è esattamente la soluzione di cui hai bisogno.

Using Remote Desktop for Adobe After Effects
Using Remote Desktop for Adobe After Effects

Splashtop Remote Access consente di accedere in remoto a un altro computer in cui è installato Adobe After Effects, che si tratti del computer dell'ufficio o di un altro desktop, in modo da poter utilizzare After Effects da qualsiasi dispositivo personale.

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Ovunque e quando è necessario accedere ad Adobe After Effects, è possibile utilizzare Splashtop per avviare una sessione di desktop remoto dal proprio laptop, tablet o smartphone e connettersi al computer remoto in cui è installato After Effects. Con un solo clic, sarai connesso al tuo computer remoto. Da lì, vedrai lo schermo remoto in tempo reale, potrai interagire con esso dal tuo dispositivo e usare After Effects.

Durante le sessioni di desktop remoto Splashtop, è possibile prendere il controllo e utilizzare al massimo tutte le applicazioni del computer remoto, come se si fosse seduti proprio davanti a quel computer. Con After Effects disponibile ovunque tu vada, puoi essere produttivo mentre lavori da casa o in viaggio.

La velocità di streaming veloce di Splashtop, la qualità HD e il suono, così come la trasmissione istantanea del suono dal computer remoto, garantiscono un editing fluido e un audio perfettamente sincronizzato con facilità (anche l'audio remoto del computer Mac). Utilizzando Splashtop, potete lavorare in remoto utilizzando After Effects con accesso completo a tutti i suoi strumenti, vasta libreria di effetti e formati di output estesi. Splashtop Remote Access ti offre opportunità di produrre lavori sofisticati da remoto, aiutandoti a svolgere il tuo lavoro ovunque e in qualsiasi momento.

Con Splashtop puoi accedere a qualsiasi computer Windows, Mac o Linux da qualsiasi altro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook.

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