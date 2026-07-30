Quando investi in software di supporto remoto, vuoi assicurarti di ottenere il miglior valore per i tuoi soldi. Tuttavia, confrontare i prezzi può essere difficile perché ciò che i fornitori offrono e il modo in cui lo addebitano possono variare enormemente.
Poiché ogni fornitore addebita costi per unità diverse, come tecnici, utenti, endpoint, sessioni o livelli di funzionalità, anche un prezzo pubblicizzato come basso può diventare significativamente più costoso. Per molte organizzazioni, inclusi i team IT e gli MSPs, i prezzi basati sull’utilizzo simultaneo dei tecnici offrono la massima flessibilità, ma come possono essere sicuri di ottenerla?
Con questo in mente, analizziamo i modelli di prezzo più comuni, vediamo come ciascuno influisce sul costo totale e come trovare il modello più adatto al modo in cui lavorano i tuoi team.
Come viene generalmente determinato il prezzo del software di supporto remoto?
Il supporto remoto viene generalmente tariffato in base a unità specifiche, come il numero di tecnici, utenti supportati, dispositivi gestiti, sessioni simultanee o funzionalità incluse nel piano. Alcuni fornitori combinano diverse di queste unità, ad esempio un prezzo basato sul numero di utenti supportati e sulle funzionalità, oppure sui dispositivi e sulle sessioni simultanee.
1. Prezzi per tecnico
Con un piano tariffario per tecnico, ogni tecnico richiede una licenza individuale. Quando un altro tecnico ha bisogno di accesso remoto, i costi aumenteranno di conseguenza. Questo lo rende un piano tariffario semplice per team piccoli e stabili, ma diventa più macchinoso e costoso per le organizzazioni con turni a rotazione, utenti occasionali, tecnici part-time e così via.
2. Prezzi per utente
Un piano tariffario per utente non si basa sul numero di tecnici che forniscono assistenza remota, ma piuttosto sugli utenti finali che la ricevono. Questo prezzo è legato a ogni dipendente o utente finale che potrebbe aver bisogno di assistenza remota, quindi può aumentare rapidamente nelle organizzazioni con un gran numero di dipendenti, anche se dispongono solo di un piccolo team IT.
Quando un'organizzazione acquista un software di supporto IT remoto, dovrebbe verificare se per “utente” si intende un tecnico, un amministratore, un dipendente assistito o il titolare dell'account; la risposta può influire notevolmente sul prezzo.
3. Prezzi per dispositivo o endpoint
Con un piano per dispositivo, i fornitori addebitano in base al numero di computer, server o altri endpoint inclusi nel piano, indipendentemente da quanti dipendenti li utilizzano o da quanti tecnici devono accedervi.
Questo modello funziona bene per parchi dispositivi fissi che richiedono accesso persistente non presidiato. Tuttavia, quando i team supportano popolazioni di dispositivi ampie o in continua evoluzione, i prezzi possono diventare meno efficienti, soprattutto se si considerano dispositivi mobili, macchine virtuali, dispositivi inattivi e così via.
4. Prezzi basati sull'utilizzo o per sessione
Con un piano tariffario basato sull’utilizzo, le aziende pagano in base a quanto usano la soluzione, non al numero di utenti o endpoint che hanno. Il prezzo può dipendere dal volume delle sessioni, dalla durata delle sessioni, dai minuti di supporto o da altre metriche di consumo.
Per le organizzazioni con esigenze di assistenza remota solo occasionali, questo può essere un piano conveniente. Tuttavia, una domanda variabile può rendere difficili da prevedere i costi mensili. Le organizzazioni dovrebbero inoltre prestare attenzione agli impegni minimi, ai limiti di utilizzo e ai costi per eccedenza, che possono aggiungere spese impreviste.
5. Prezzi per tecnici simultanei
I prezzi per tecnici simultanei sono simili ai prezzi per tecnico, con la differenza che, invece di pagare per ogni tecnico, le organizzazioni acquistano una licenza per un numero massimo di tecnici che possono fornire assistenza remota contemporaneamente. Di conseguenza, i team IT più grandi e gli MSPs possono condividere un numero inferiore di licenze simultanee, riducendo il costo complessivo per agente.
Questo modello allinea i prezzi all'effettiva domanda di assistenza, anziché alle dimensioni del team, rendendolo una scelta conveniente per help desk, team IT distribuiti, MSPs e organizzazioni con copertura a turni.
Quali fattori incidono sul costo totale del software di supporto remoto?
Tieni presente che l'unità di prezzo è solo una parte del costo finale. Ci sono altri fattori che influenzano quanto le aziende pagano e che dovrebbero essere considerati nel processo decisionale, soprattutto quando si calcola il costo totale. Tra questi:
Numero totale di tecnici.
Numero di tecnici che lavorano simultaneamente.
Numero di endpoint supportati o gestiti.
Requisiti di assistenza presidiata e non presidiata.
Numero di sessioni remote simultanee.
Sistemi operativi e tipi di dispositivi supportati.
Controlli di sicurezza e amministrativi richiesti.
Integrazioni con service desk, ticketing, PSA o ITSM.
Registrazione delle sessioni, log di controllo e reportistica.
Trasferimento file, comando remoto e strumenti di gestione in background.
Componenti aggiuntivi per la gestione degli endpoint e la sicurezza.
Distribuzione cloud o on-premises.
Supporto standard o premium.
Fatturazione mensile o annuale.
Costi di implementazione, onboarding e formazione.
Prezzi di rinnovo e minimi contrattuali.
Ciascuno di questi elementi influirà non solo sul prezzo, ma anche sul valore complessivo. Ad esempio, una soluzione che include trasferimento di file, integrazioni con i sistemi di ticketing e una sicurezza solida costerà quasi sempre di più rispetto a una che non li include, ma questo perché offre un valore complessivo maggiore. Chi prende le decisioni dovrebbe calcolare il costo annuo totale in base alla scala prevista (anziché confrontare i prezzi mensili dei piani base) e valutare quale opzione offre il miglior valore rispetto al prezzo.
In che modo l'assistenza presidiata e non presidiata influiscono sui prezzi?
Tieni presente che non tutti i software di supporto remoto offrono le stesse funzionalità e capacità. Un elemento distintivo importante è se offrono sia assistenza presidiata sia assistenza non presidiata, oppure solo una delle due. I fornitori di supporto remoto possono raggruppare o prezzare questi flussi di lavoro in modo diverso, con un impatto significativo sui costi complessivi.
Supporto remoto assistito
L’assistenza remota presidiata è una sessione in cui l’utente finale è presente, avvia o approva la connessione e consente a un tecnico di accedere al dispositivo.
Con l'assistenza remota presidiata, i fornitori possono applicare prezzi in base ai tecnici, ai tecnici simultanei, alle sessioni o ai livelli di piano, anche se alcuni piani consentono ai tecnici di supportare un numero illimitato o variabile di dispositivi presidiati. Questo la rende un'opzione preziosa per l'assistenza clienti, gli help desk per i dipendenti e gli ambienti Bring-Your-Own-Device (BYOD), poiché consente agli operatori di avviare sessioni remote per qualsiasi numero di endpoint secondo necessità.
Supporto remoto non supervisionato
L’assistenza remota non presidiata, invece, fornisce accesso preautorizzato ai dispositivi remoti quando gli utenti non sono presenti. In questo caso, le autorizzazioni di accesso remoto vengono concesse in anticipo, così il tecnico può connettersi rapidamente al dispositivo senza che sia necessaria la presenza di qualcuno per inserire un codice o approvare la connessione.
Per l'assistenza remota non presidiata, i fornitori in genere limitano il numero di computer o endpoint a cui gli operatori possono accedere. Questa capacità può essere inclusa in una licenza per tecnico, venduta in pacchetti di endpoint o tariffata separatamente in base al numero di dispositivi gestiti. Gli acquirenti dovrebbero considerare quanti dispositivi richiedono un accesso persistente, così da poter scegliere un piano adeguato, invece di registrare ogni dispositivo supportato.
Perché gli acquirenti dovrebbero valutare entrambe insieme
Anche se può sembrare che le aziende debbano scegliere tra accesso presidiato e non presidiato, in molti casi sono necessari entrambi. I team IT hanno spesso bisogno sia di accesso presidiato per la risoluzione dei problemi e l'assistenza, sia di accesso non presidiato per gestire dispositivi sui quali in genere non sono presenti utenti, come server o chioschi.
Per questo motivo, è importante verificare se entrambi sono inclusi nello stesso piano. In caso contrario, ciò può comportare costi aggiuntivi dovuti alla necessità di acquistare prodotti separati, pacchetti di endpoint o upgrade delle funzionalità.
Ricorda: il miglior modello di prezzo è quello che si allinea ai flussi di lavoro e alle esigenze di supporto del tuo team, non solo quello con il costo pubblicizzato più basso.
Perché i prezzi per tecnici simultanei offrono spesso un valore migliore
Sebbene ogni azienda abbia esigenze di assistenza remota diverse, i prezzi per tecnici simultanei spesso offrono un miglior rapporto qualità-prezzo per i team i cui tecnici non forniscono tutti assistenza nello stesso momento. La tariffazione concorrente aiuta a garantire che le aziende paghino per il supporto remoto di cui hanno bisogno e che utilizzano, invece di pagare in base al numero totale di tecnici o endpoint che hanno, rendendolo un modello conveniente.
I prezzi per tecnici simultanei offrono molti vantaggi complessivi, tra cui:
1. Paghi per la capacità di supporto attiva
Con i prezzi basati sui tecnici simultanei, le organizzazioni pagano per il numero di tecnici che forniscono attivamente assistenza remota nello stesso momento, anziché pagare per ogni tecnico singolarmente. In questo modo i prezzi rispecchiano l'effettiva domanda operativa, invece di richiedere l'acquisto di licenze complete per chi potrebbe aver bisogno di accesso solo occasionalmente.
2. I team più grandi possono condividere lo stesso pool di licenze
I piani tariffari per tecnici simultanei prevedono che le aziende paghino un pool di licenze condivisibile tra tecnici, turni, sedi e gruppi di escalation. Ciò significa che i tecnici possono condividere le licenze di quel pool, invece di aver bisogno di licenze individuali per tutti, e aggiungere un tecnico non richiede necessariamente l’acquisto di una nuova licenza.
3. I costi aumentano in base al carico di lavoro invece che al numero di dipendenti
Le aziende che adottano piani tariffari per tecnici concorrenti possono scalare quando aumenta la domanda di lavoro, invece di farlo ogni volta che aggiungono un nuovo agente o endpoint. Questo crea un rapporto più chiaro tra il volume di supporto e il costo del software, rendendo il budget più prevedibile e la scalabilità più conveniente man mano che i team IT e gli MSPs crescono.
4. Le licenze simultanee supportano i team che lavorano su turni
Molte aziende e MSPs hanno tecnici che lavorano in orari diversi, inclusi turni mattutini, serali, notturni e regionali. Con i piani di licenza per tecnici simultanei, le aziende devono pagare solo per gli agenti di cui hanno bisogno in ogni turno, anziché complessivamente. Questo mantiene il numero di licenze su un livello ragionevole e conveniente, invece di basarsi sul numero di dipendenti.
Esempio di prezzi per tecnici simultanei
Con tutti i fattori che incidono sul prezzo, può essere difficile calcolare quali saranno i costi complessivi. Quindi, vediamo una situazione ipotetica e scopriamo come determinare quale sarebbe l'approccio di prezzo migliore.
In questo scenario, un’azienda ha 20 tecnici, distribuiti su più turni. Con il loro volume medio di assistenza, in genere non più di cinque tecnici devono fornire assistenza remota contemporaneamente.
Quindi, come si confrontano i diversi approcci di prezzo?
Approccio tariffario
Licenze di cui il team potrebbe aver bisogno
Cosa determina il costo
Prezzi per tecnico nominativo
20
Ogni tecnico che può utilizzare il software, indipendentemente da quando lo usa o da quanti lo usano contemporaneamente.
Prezzi per tecnici simultanei
5
Il numero massimo di tecnici che supportano gli utenti contemporaneamente.
Prezzi per dispositivo
Varia in base alle dimensioni del parco dispositivi
Numero di endpoint registrati o gestiti.
Prezzi basati sull'utilizzo
Varia mensilmente
Volume, durata o consumo delle sessioni.
Alla luce di questi fattori, possiamo vedere che il modello di prezzo per tecnici simultanei è quello che con maggiore probabilità si allinea ai loro carichi di lavoro. In questo caso, vorranno acquistare un numero di licenze in linea con la domanda normale, i periodi di maggiore attività e un ragionevole livello di copertura nel caso si presentino problemi imprevisti.
Per questo team, il prezzo per tecnici simultanei offrirebbe probabilmente un miglior rapporto qualità-prezzo rispetto alla licenza individuale per ogni tecnico, pur rimanendo più prevedibile di un prezzo basato sull'utilizzo.
Quando ha più senso il prezzo per tecnici simultanei?
Ma questo è tutt'altro che l'unico scenario in cui la tariffazione per tecnici simultanei è ottimale. Ci sono diverse situazioni in cui è più conveniente pagare per un numero massimo di tecnici simultanei, anziché in base al numero di endpoint o di tecnici.
I prezzi simultanei funzionano particolarmente bene in diversi scenari e ambienti, tra cui:
Help desk con più tecnici che sessioni di supporto simultanee.
Team IT che operano su più turni, quindi saranno necessari solo pochi tecnici alla volta.
MSPs con tecnici che supportano diversi ambienti cliente, dove pagare per endpoint diventerebbe rapidamente troppo costoso.
Team distribuiti che lavorano in aree geografiche o fusi orari diversi.
Organizzazioni con personale di supporto part-time o occasionale, che non lavorerà tutto contemporaneamente.
Team con tecnici specializzati per l'escalation.
Service desk in cui la domanda di supporto cambia nel corso della giornata.
Team in crescita che vogliono aggiungere personale senza dover automaticamente aggiungere altre licenze.
Mentre i prezzi per dispositivo possono essere preferibili per le organizzazioni che gestiscono una flotta fissa di endpoint non presidiati, i prezzi per tecnici simultanei sono spesso più flessibili per i team con tecnici a rotazione, turni multipli o una domanda di assistenza variabile.
Come confrontare i prezzi dei software di supporto remoto
Quando valuti un software di supporto remoto per trovare quello più adatto alla tua azienda, può essere difficile capire da dove iniziare o cosa misurare. Per aiutarti, abbiamo creato una pratica guida passo dopo passo per confrontare le opzioni software e i piani tariffari:
Identifica l'unità fatturabile: Per prima cosa, devi sapere per cosa stai pagando. Stabilisci se il fornitore addebita i costi per tecnico, utente, endpoint, sessione, tecnico simultaneo o una combinazione di questi fattori (e ricorda, c'è una differenza tra “per tecnico” e “per utente”).
Stima l’utilizzo simultaneo dei tecnici: Successivamente, dovrai identificare quanti tecnici forniranno effettivamente supporto remoto nello stesso momento durante i periodi normali e di picco. Questo ti aiuterà a determinare quante licenze ti serviranno e quale sarà la differenza di prezzo tra un piano “per tecnico” e un piano “per tecnico simultaneo”.
Calcola la capacità necessaria dei dispositivi non presidiati: Non tutti gli endpoint richiederanno assistenza non presidiata. Conta i dispositivi che richiedono un accesso non presidiato persistente e verifica come il fornitore raggruppa quegli endpoint per assicurarti di ottenere l’accessibilità di cui hai bisogno.
Conferma cosa include il piano base: Non dare per scontato che il piano base includa tutto ciò di cui hai bisogno. Verifica che offra accesso presidiato e non presidiato, sessioni simultanee, supporto delle piattaforme per i dispositivi che usi, strumenti amministrativi, reportistica e integrazioni con gli strumenti di cui i tuoi team hanno bisogno.
Aggiungi gli upgrade e i componenti aggiuntivi necessari: Se ci sono funzionalità che il piano base non include, potresti riuscire a ottenerle come componenti aggiuntivi. Cerca livelli superiori, pacchetti endpoint, funzionalità di sicurezza, capacità di service desk, strumenti di gestione degli endpoint o supporto premium che includano le funzionalità di cui hai bisogno, e verifica in che modo ciò influirà sul prezzo.
Converti ogni preventivo in un costo annuale: È importante considerare quanto spenderai ogni anno. Confronta le offerte mensili e annuali e verifica quanto costerà ciascuna nello stesso periodo contrattuale per determinare il miglior valore.
Modella la crescita futura: pianificare il futuro è importante anche, soprattutto per le aziende in crescita. Calcola quanto costerebbe il piano con più tecnici, più endpoint e una maggiore domanda di supporto simultaneo, e scopri come si adatta in base all’evoluzione delle tue esigenze.
Rivedi i termini contrattuali e di rinnovo: Non farti cogliere impreparato dalle clausole scritte in piccolo. Controlla condizioni come la frequenza di fatturazione, gli impegni minimi, le modifiche al rinnovo, le regole di cancellazione e i limiti che potrebbero comportare costi aggiuntivi, così da non avere sorprese.
Errori comuni nella determinazione del prezzo del supporto remoto
Detto questo, ci sono alcuni errori che organizzazioni e responsabili decisionali possono commettere quando valutano le soluzioni di supporto remoto e i piani tariffari. È importante conoscere questi errori comuni per poterli evitare.
Tra gli errori di prezzo più comuni ci sono:
Confrontare i prezzi iniziali pubblicizzati senza verificare che i limiti del piano corrispondano, il che può comportare costi superiori al previsto o il mancato ottenimento del numero di licenze necessario.
Supponendo che “per utente” abbia lo stesso significato per tutti i fornitori, quando per alcuni può significare “per tecnico” o “per utente finale”.
Licenze per ogni tecnico senza tenere conto dell'utilizzo simultaneo, portando le aziende a pagare per un numero di licenze non necessario.
Ignorare i limiti degli endpoint non presidiati, con il risultato che alcuni endpoint restano senza supporto.
Sovrastimare il numero di dispositivi che richiedono un accesso persistente, portando le aziende a pagare più del necessario.
Non tenere conto delle limitazioni delle sessioni simultanee, con il risultato che in alcuni momenti i tecnici non riescono ad avviare una sessione remota.
Confrontare i prezzi mensili e annuali come se fossero equivalenti, invece di calcolarli in base al costo e al valore complessivi.
Mancano gli upgrade obbligatori del livello di funzionalità.
Escludendo componenti aggiuntivi, integrazioni, onboarding o costi di supporto, con prezzi significativamente più alti del previsto.
Valutare il costo attuale senza modellare la crescita futura.
Scegliere un modello che rifletta le dimensioni di un'organizzazione, anziché la sua reale attività di supporto.
Come funziona il prezzo di Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support offre ai team IT, agli help desk e agli MSPs assistenza remota presidiata e non presidiata su dispositivi e sistemi operativi diversi. Il suo modello di prezzo combina licenze per utenti simultanei per i tecnici con la capacità di computer gestiti per l'accesso non presidiato.
Con Splashtop Remote Support, ottieni:
1. Licenze per tecnici simultanei
Splashtop Remote Support utilizza licenze per utenti simultanei, il che significa che il prezzo si basa su quanti tecnici devono usare attivamente il software nello stesso momento, invece di richiedere una licenza separata per ogni tecnico. Non è necessario acquistare una licenza separata per ogni tecnico, perché possono condividere il pool di licenze simultanee disponibile tra turni e sedi.
2. Supporto flessibile per team più grandi
I team con tecnici a rotazione, più turni durante la giornata o distribuiti in sedi diverse possono usare la stessa capacità simultanea, quindi devono considerare solo l’utilizzo contemporaneo, anziché le loro dimensioni. Man mano che l’utilizzo di un’organizzazione aumenta, è possibile aggiungere nuove licenze, invece di aver bisogno di una nuova licenza per ogni tecnico.
3. Assistenza remota presidiata e non presidiata
Splashtop Remote Support offre sessioni presenziate on-demand e accesso non presidiato. Le sessioni on-demand possono essere utilizzate per supportare computer e dispositivi mobili tramite un codice sessione, mentre la capacità dei computer gestiti determina quanti dispositivi possono essere configurati per un accesso persistente non presidiato. Le organizzazioni dovrebbero valutare sia le proprie esigenze in termini di tecnici simultanei sia il numero di computer che richiedono accesso non presidiato.
4. Un modo più pratico per allineare il prezzo all'utilizzo
Il prezzo per utente nominale può richiedere alle organizzazioni di acquistare licenze per tecnici che utilizzano il software solo occasionalmente. Il modello di licenze concorrenti di Splashtop consente a un team più ampio di tecnici di condividere la capacità disponibile in base all'utilizzo simultaneo, migliorando l'utilizzo delle licenze e rendendo la scalabilità più prevedibile.
Scegli un modello di prezzo che corrisponda al modo in cui lavora il tuo team
I prezzi dei software di assistenza remota possono variare notevolmente tra fornitori e piani. I costi dipendono dall'unità concessa in licenza, dai flussi di lavoro di supporto inclusi e dai limiti applicati a tecnici, dispositivi e sessioni. Per questo, le organizzazioni dovrebbero assicurarsi di ottenere il miglior prezzo e il massimo valore dai propri strumenti di assistenza remota.
I team dovrebbero valutare l'utilizzo simultaneo dei tecnici insieme al numero di dispositivi che richiedono un accesso non presidiato persistente. Questo offre l'opzione più flessibile e conveniente per i team IT, gli Helpdesk e gli MSPs quando non tutti i tecnici forniscono assistenza remota nello stesso momento.
Con Splashtop Remote Support, le organizzazioni possono ottenere assistenza remota presidiata e non presidiata con licenze per tecnici simultanei, rendendo semplice e conveniente supportare i dispositivi remoti in tutta l'azienda. Di conseguenza, i team di supporto IT e gli MSPs possono evitare di acquistare una licenza nominale per ogni tecnico, selezionando al contempo la capacità di computer gestiti necessaria per l'accesso non presidiato.
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