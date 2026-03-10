La gestione delle patch è più di un semplice clic sul pulsante "aggiorna ora" quando un aggiornamento è disponibile. È un processo di sicurezza fondamentale che richiede la gestione e la verifica degli aggiornamenti in ampi ambienti endpoint, garantendo che le vulnerabilità siano affrontate il più rapidamente possibile.
Tuttavia, la gestione delle patch presenta anche le sue sfide. Sebbene il patching sia un processo continuo, il tempo IT e la disponibilità per gli aggiornamenti sono alquanto più limitati. Mentre i team IT gestiscono volumi sempre crescenti di patch su endpoint remoti (inclusi i dispositivi BYOD) e applicazioni, devono lavorare ancora più duramente per soddisfare i requisiti di conformità IT e audit.
Con questo in mente, diamo un'occhiata alle sfide principali della gestione delle patch che affrontano i team IT, cosa serve per superarle e come una soluzione di gestione delle patch come Splashtop AEM può aiutarti a rendere operativo un programma di patch ripetibile.
Perché la gestione delle patch si rompe negli ambienti reali
Prima di tutto, dobbiamo capire cosa causa le sfide nella gestione delle patch. La gestione delle patch richiede un programma ripetibile che possa distribuire aggiornamenti in modo affidabile su una vasta gamma di sistemi operativi e applicazioni, il che significa che ci sono molti punti in cui possono sorgere problemi.
Il software di gestione delle patch deve supportare una varietà di aggiornamenti, inclusi sistemi operativi e versioni diverse, applicazioni di terze parti e tipi di dispositivi. Tutti quegli aggiornamenti devono essere bilanciati con le agende degli utenti per evitare di creare interruzioni quando le patch vengono installate.
Allo stesso tempo, diversi fattori possono influenzare il processo di distribuzione, inclusa la larghezza di banda della rete, il tempo di attività del dispositivo, le restrizioni legate al VPN e altri vincoli delle app aziendali.
Oltre a ciò, la gestione delle patch non è finita quando inizia il deployment. Per molti team, la parte più difficile è verificare il completamento su ogni endpoint e produrre prove per richieste di sicurezza e audit, non avviare il rollout.
Le principali sfide della gestione delle patch che i team IT incontrano
Una volta stabilito questo, esaminiamo le sfide più comuni (e impattanti) che i team IT incontrano quando cercano di gestire le patch su tutti i loro endpoint. Anche se ciascuno di questi problemi può creare ostacoli per la gestione delle patch, tutti possono essere affrontati con gli strumenti giusti di gestione delle patch e una preparazione adeguata.
1. Troppe patch, non abbastanza segnali di priorità
Una delle prime sfide per la gestione delle patch è l'enorme volume di patch che i team IT devono gestire. Durante un rilascio del Patch Tuesday, i team possono essere sopraffatti da nuove patch, specialmente quando combinate con patch di terze parti e altri aggiornamenti.
Le sfide includono:
Volume delle patch, incluse grandi distribuzioni di patch, correzioni fuori banda e aggiornamenti di terze parti.
Difficoltà di prioritizzazione, peggiorate da un'inesistente attaccabilità, contesto limitato e incendi concorrenti.
Incertezza su cosa significhi 'buono', inclusi livelli basati sul rischio e SLA chiari per gravità ed esposizione.
2. Visibilità incompleta su cosa necessita di patching.
I team IT potrebbero non sapere sempre cosa necessita patching. Sebbene i dati sulle vulnerabilità e esposizioni comuni (CVE) possano aiutare a identificare le minacce che richiedono patching, stare al passo con tutti gli aggiornamenti può essere un lavoro a tempo pieno in sé per sé, specialmente in ambienti endpoint di grandi dimensioni dove tenere traccia di ciascun dispositivo è più facile a dirsi che a farsi.
Le sfide includono:
Comuni lacune di visibilità create da endpoint sconosciuti, inventario obsoleto e app IT ombra.
Difficoltà nella gestione degli aggiornamenti, poiché non puoi applicare patch o dimostrare la copertura per dispositivi che non puoi vedere.
Istantanee puntuali che forniscono solo scorci di endpoint, piuttosto che un inventario continuo di hardware e software.
3. Endpoint remoti e dispositivi off-network rallentano tutto.
Il lavoro da remoto è diventato la norma, ma può anche creare sfide per la gestione delle patch. I team IT devono essere in grado di gestire dispositivi remoti, anche quando si disconnettono dalla rete di tanto in tanto, ma senza connettività affidabile e tempo di attività, questo può ritardare significativamente il processo.
Le sfide includono:
Dispositivi offline che mancano i cicli di patch.
Difficoltà nella gestione e nell'aggiornamento degli endpoint remoti.
Flussi di lavoro delle patch che richiedono ritentativi, finestre flessibili e verifica, ma mancano degli strumenti per farlo.
4. Le applicazioni di terze parti sono una costante lacuna di copertura
Anche quando la patch OS è sotto controllo, la patch delle applicazioni di terze parti è dove molti team restano indietro. La diffusione delle app, le differenze di packaging e i meccanismi di aggiornamento incoerenti creano lacune di copertura che lasciano software comuni esposti se gli aggiornamenti non vengono distribuiti e verificati in modo coerente.
Le sfide includono:
La gestione delle patch di terze parti è tipicamente più difficile da gestire, in pari misura a causa del packaging, della proliferazione delle app e degli aggiornatori inconsistenti.
Applicazioni comuni, come i browser, gli strumenti PDF e gli strumenti di collaborazione remota, sono spesso trascurate.
Mancanza di strumenti per standardizzare il catalogo di terze parti e automatizzare la distribuzione.
5. Test e rischio di fallimento delle patch creano un comportamento del tipo “aspetta e vedi”
Testare le patch è importante per assicurarsi che funzionino correttamente, ma i team spesso esitano a eseguire test completi, sia per paura di interrompere le app aziendali o a causa di problemi con i client VPN. Oltre a ciò, i test possono richiedere tempo, e i team IT hanno spesso bisogno di distribuire le patch il più rapidamente possibile per evitare interruzioni.
La soluzione risiede nel deployment delle patch basato su ring, iniziando con un piccolo gruppo di test prima di estendersi a cerchi più grandi. Dove il programma di installazione lo supporta, utilizzare le opzioni di rollback. Quando il rollback non è disponibile, affidarsi a anelli progressivi, rapida rilevazione dei fallimenti e azioni di risoluzione (inclusi script) per contenere l'impatto.
6. Finestre di manutenzione e opzioni di distribuzione con limitazione alle interruzioni utente
Quando si distribuiscono gli aggiornamenti delle patch, non si desidera che interrompano la giornata lavorativa. Questo può portare a finestre di manutenzione limitate e opzioni di distribuzione, poiché devono essere programmate attentamente per evitare interruzioni.
I blocchi comuni possono includere riavvii, limitazioni di banda e la pianificazione intorno ai fusi orari. Tuttavia, i team IT possono ridurre le interruzioni con una pianificazione intelligente, richieste di riavvio e rinvii (con limiti) per garantire che gli aggiornamenti vengano distribuiti in modo tempestivo ma conveniente.
7. Dimostrare lo stato delle patch e la conformità nei report è più difficile che applicare le patch
Una volta che una patch è stata implementata, come dimostrate che è stata applicata? È essenziale mantenere prove che le patch siano applicate entro i tempi definiti e che funzionino correttamente, non solo "installate". Se ci sono eccezioni o problemi, dovrebbero essere documentati correttamente, con una giustificazione adeguata.
Mantenere i registri e i log aiuterà a dimostrare la conformità IT durante gli audit, quindi è importante utilizzare una soluzione che mantenga i registri e possa dimostrare la conformità adeguata con una cadenza di reporting ripetibile.
8. La proliferazione degli strumenti e i passaggi manuali creano risultati incoerenti
Se si hanno troppi strumenti di patching, ciò può portare a conflitti, confusione e punti ciechi. Il patching è spesso suddiviso tra strumenti di Mobile Device Management, vari script, strumenti di patching per diversi sistemi operativi e applicazioni, e ticket, che sono semplicemente troppi per essere gestiti in modo unificato.
Di conseguenza, ciò può portare a:
Stati di visualizzazione in conflitto, poiché strumenti differenti possono mostrare risultati diversi.
Copertura di terze parti mancata a causa della mancanza di una gestione unificata delle patch.
Risposta lenta quando arrivano patch urgenti, a causa di strumenti in conflitto che cercano di avere la priorità.
Un modo pratico per ridurre queste sfide
Fortunatamente, nessuna di queste sfide è insormontabile. Con una buona soluzione di gestione degli endpoint con patching automatizzato, come Splashtop AEM, è possibile affrontare e superare queste difficoltà in pochi semplici passaggi.
Segui questi passaggi per mantenere semplice la gestione delle patch:
Mantenere un inventario continuo degli asset, inclusi sia i dispositivi che il software.
Definire livelli di patch e SLA basati sulla gravità, sfruttabilità e esposizione.
Standardizzare gli anelli di patch, iniziando con un piccolo gruppo pilota, poi espandendo a gruppi più ampi, e mantenere una pista d'emergenza critica per le vulnerabilità più gravi.
Automatizzare la distribuzione con ripetizioni e stati di errore chiari per garantire che le patch siano installate e verificate correttamente.
Controlla il comportamento del riavvio e l'interruzione degli utenti impostando policy che distribuiscono gli aggiornamenti in momenti convenienti.
Verificare l'installazione e catturare automaticamente le prove per audit e verifiche.
Riporta i risultati settimanalmente e assicurati che le eccezioni siano documentate e affrontate.
Tieni presente che questo è un modello operativo ripetibile, non una pulizia una tantum. La gestione delle patch è un processo continuo, quindi dovresti utilizzare una soluzione di gestione delle patch che mantenga costantemente un inventario, rilevi gli aggiornamenti e li distribuisca in conformità con le tue politiche.
Come Splashtop AEM aiuta i team a operazionalizzare la gestione delle patch
Hai bisogno di una soluzione potente di gestione degli endpoint con funzionalità di gestione delle patch per supportare e gestire correttamente un ambiente di endpoint distribuito. Ecco dove entra in gioco Splashtop AEM (Gestione Autonoma degli Endpoint).
Splashtop AEM fornisce visibilità e controllo su tutti gli endpoint, inclusi inventario in tempo reale di dispositivi e software, informazioni sulle vulnerabilità basate su CVE e gestione automatizzata delle patch con verifica e reportistica. Offre ai team IT il potere di superare le numerose sfide della gestione delle patch in diversi modi, tra cui:
1. Riduci il divario di visibilità con le intuizioni in tempo reale su dispositivi e software
Splashtop AEM fornisce un monitoraggio dell'inventario in tempo reale per rilevare dispositivi e applicazioni. Questo fornisce un inventario accurato e chiarezza sullo stato delle patch, riducendo il numero di incognite di cui i team IT devono preoccuparsi. Di conseguenza, i team possono mantenere tutti i loro endpoint aggiornati con maggiore sicurezza, dare priorità in modo più affidabile ed evitare sorprese indesiderate come i dispositivi IT ombra.
2. Automatizza le Patch per Ridurre gli Arretrati Senza Creare Caos
La gestione automatizzata delle patch di Splashtop AEM è progettata per distribuire in modo efficiente e affidabile le patch su tutti gli endpoint. Supporta la programmazione basata su politiche e i rollout in fasi, con verifica e stati di successo o fallimento chiari in modo che i team possano intervenire su endpoint che non completano gli aggiornamenti come previsto. Questo aiuta a garantire risultati coerenti e processi di patching affidabili e ripetibili.
3. Migliorare la Copertura delle Patch di Terze Parti Senza Aggiungere Altri Strumenti
Mentre molti strumenti di patching sono focalizzati solo sul sistema operativo, Splashtop AEM fornisce una gestione patch olistica per sistemi operativi e applicazioni di terze parti allo stesso modo. Questo aiuta a garantire una copertura completa su tutti gli endpoint, richiedendo meno aggiornamenti manuali e riduce il rischio di esposizione alle vulnerabilità nelle app comunemente utilizzate.
4. Rendi la verifica e la segnalazione di Patch Proof facili
Splashtop AEM conserva i registri di tutti gli aggiornamenti e delle distribuzioni di patch verificate, fornendo costantemente prove per audit e revisioni di sicurezza. Questo aiuta ad assicurare la conformità normativa e rende più semplice superare gli audit fornendo prove chiare e dimostrabili che gli endpoint sono correttamente patchati e mantenuti sicuri.
Perché la gestione delle patch fallisce (e come prevenirlo)
La gestione delle patch fallisce quando viene trattata come un compito mensile da gestire in un unico, lungo passaggio, piuttosto che come un processo continuo e ripetibile. Farlo può portare a processi di patching dirompenti, dispositivi mancati e risultati incoerenti, che si traducono in una sicurezza scarsa e non documentata e un maggiore rischio di vulnerabilità esposte.
Tuttavia, con una potente soluzione di gestione degli endpoint come Splashtop AEM, è facile monitorare costantemente le nuove patch, priorizzarle e distribuire in sicurezza le patch su tutti gli endpoint. Questo si traduce in meno patch perse, minimi disagi, cicli di patch più veloci e prova chiara di cybersecurity e conformità.
Splashtop AEM aiuta a risolvere i problemi più comuni della gestione delle patch colmando tre lacune: visibilità (cosa necessita di patch), esecuzione (installare le patch in modo affidabile) e prova (verificare e riportare i risultati).
In pratica, ciò significa che puoi mantenere un inventario accurato di dispositivi e software, automatizzare le patch di OS e di terze parti con flussi di lavoro basati su policy, monitorare il completamento con stato chiaro e produrre reportistica pronta per l'audit senza assemblare più strumenti.
Pronto a semplificare il patching, la verifica e la reportistica da un unico posto? Inizia oggi con una prova gratuita di Splashtop AEM.