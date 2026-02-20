L'automazione delle patch è uno strumento potente per migliorare la sicurezza informatica e l'efficienza IT, consentendo ai team IT di mantenere i dispositivi aggiornati e sicuri senza dover aggiornare manualmente ogni dispositivo. Eppure questi benefici sono difficili da mostrare su un foglio di budget.
Allora, come possono i leader IT valutare il ROI dell'automazione della distribuzione delle patch che riflette le vere operazioni IT? Piuttosto che considerare il ROI solo in termini finanziari, dobbiamo valutare il tempo risparmiato, le interruzioni prevenute e l'automazione migliorata nella riduzione dei rischi.
Tenendo presente ciò, diamo un'occhiata al ROI dell'automazione delle patch, da dove provengono i suoi benefici e i costi nascosti della gestione manuale delle patch.
Cosa significa veramente ROI per l'automazione delle patch nelle operazioni IT
Il ritorno sull'investimento non riguarda solo l'aumento dei profitti o la riduzione del personale, ma anche il miglioramento dell'efficienza operativa e la riduzione delle interruzioni costose.
L'automazione delle patch è un significativo risparmio di tempo, liberando gli agenti IT da ore di patching manuale degli endpoint. Questo tempo può quindi essere utilizzato per concentrarsi su lavori di maggior valore, come supportare i dipendenti con problemi critici o altri progetti prioritari. Inoltre, l'automazione delle patch riduce le interruzioni che altrimenti rallenterebbero la produttività e il supporto agli utenti.
Inoltre, l'automazione delle patch consente una copertura delle patch più rapida ed efficace, riducendo le finestre di esposizione e migliorando la sicurezza informatica complessiva. Di conseguenza, i dipendenti in tutta l'azienda saranno in grado di lavorare in modo più efficiente e sicuro, mentre i team IT avranno meno interventi di emergenza da gestire.
Questo aiuta anche a ridurre il rischio aziendale e supporta gli sforzi di conformità, poiché molte normative del settore e del governo si aspettano che le organizzazioni mantengano i dispositivi ragionevolmente sicuri e aggiornati.
I 3 ambiti di ROI dell'automazione delle patch che contano di più
Possiamo misurare il ROI della gestione delle patch automatizzata esaminando tre insiemi distinti. Ognuno fornisce importanti benefici in termini di efficienza e sicurezza che offrono un valore tangibile all'azienda.
ROI bucket 1: Tempo recuperato dal patching ripetitivo
Innanzitutto, c'è il tempo risparmiato. Il patching manuale di endpoint e applicazioni è un processo ripetitivo e che richiede tempo, in cui gli agenti IT devono creare liste di patch, individuare i dispositivi, programmare aggiornamenti, coordinare i riavvii, e altro ancora. Se una patch non riesce a installarsi, gli agenti devono quindi spendere ulteriore tempo per correggere i fallimenti e rilanciare le distribuzioni di patch.
L'automazione delle patch riduce i passaggi manuali programmando e distribuendo le patch sui dispositivi in conformità con le vostre politiche interne. Se una patch fallisce, uno strumento di automazione dovrebbe rapidamente evidenziare il fallimento e supportare la correzione e il ridispiegamento, in modo che l'IT non debba risolvere i problemi dispositivo per dispositivo. Questo porta a una distribuzione più efficiente delle patch e a meno sforzi urgenti di patching quando vengono rilasciati nuovi aggiornamenti.
Cosa misurare:
Ore a settimana dedicate ai compiti di patching in tutto il reparto IT, misurate attraverso il dipartimento (non per persona).
Punti di contatto manuali per ciclo di patch, come email, ticket, liste di controllo e riunioni di coordinamento.
Tempo da "rilascio patch" a "completamento distribuzione" per i tuoi gruppi di dispositivi standard.
ROI bucket 2: Meno ticket di supporto e minori interruzioni per l'utente finale
Una metrica che puoi misurare è il numero di ticket di supporto ricevuti durante un deployment di patch. I rollout controllati possono migliorare i test, rilevare problemi prima che diventino diffusi e fornire una migliore visibilità sui fallimenti. Ciò riduce sia il numero di fallimenti che il tempo per risolverli, risultando in meno interruzioni e meno ticket di supporto.
Cosa misurare:
Ticket relativi alle patch, tracciati per mese o per ciclo di patch.
Incidenti causati da patch non riuscite, tracciati come conteggi in modo da poter confrontare il prima e il dopo.
Tempo medio per risolvere problemi legati alla patch, in modo da poter vedere se i problemi diventano più facili da risolvere.
ROI categoria 3: Meno tempo per dimostrare lo stato e la conformità delle patch
L'automazione delle patch può velocizzare non solo il processo di patch; una buona automazione può anche rendere più facile dimostrare lo stato delle patch e la conformità IT durante le verifiche. Senza l'applicazione automatizzata delle patch, il reporting può diventare una grande perdita di tempo, poiché i dati possono essere sparsi e devono essere raccolti manualmente. L'automazione delle patch permette all'IT di raccogliere le informazioni di cui hanno bisogno senza dover assemblare manualmente i dati da più fonti.
Cosa misurare:
Tempo trascorso a compilare i report sullo stato delle patch ogni mese, prima e dopo l'automazione.
Tempo per rispondere a “siamo coperti contro X?” per una CVE specifica o un aggiornamento urgente.
Tempo richiesto per preparare le prove per audit o revisioni di sicurezza.
La patching manuale genera costi nascosti
Il vero costo dell'aggiornamento non sempre appare nei tuoi rapporti di spesa. L'aggiornamento manuale comporta costi nascosti che possono sommarsi a spese inaspettate, in particolare a causa del tempo e delle risorse sprecati.
Qualsiasi tempo che gli agenti IT dedicano alla patching manuale è tempo che non possono dedicare ad altri lavori, come risolvere ticket, inserire nuovi dipendenti e gestire richieste di endpoint. Se una patch non si installa correttamente, crea un secondo ondata di lavoro mentre gli agenti tentano di risolvere il problema e reinstallare la patch.
Inoltre, l'aggiornamento delle applicazioni di terze parti può aggiungere lavoro extra. Molte aziende utilizzano strumenti di patching che funzionano sui sistemi operativi, ma non sulle app. Questo significa che gli agenti devono concentrarsi su più prodotti e più distribuzioni di patch, il che può richiedere ancora più tempo.
Anche la creazione di report può richiedere tempo e risorse preziose. Creare report richiede tempo al personale senior, poiché sono loro ad avere le conoscenze e le intuizioni per rispondere con sicurezza alle domande e fornire le informazioni accurate e dettagliate necessarie per i report. Con la gestione automatizzata delle patch, possono generare report più rapidamente, permettendo agli agenti di utilizzare meglio la loro competenza.
Il modo più semplice per convalidare il ROI: eseguire un programma pilota di automazione delle patch di 30 giorni.
Se non sei sicuro della gestione delle patch, il modo più semplice per capire i suoi benefici e miglioramenti del ROI è provarlo tu stesso. Eseguire una prova gratuita del software di gestione delle patch può aiutare il tuo team IT a capire come funziona, implementarlo e vedere i benefici in azione, così puoi decidere se è un investimento valido per la tua organizzazione.
Durante l'esecuzione di un progetto pilota di automazione, tenete a mente i seguenti suggerimenti:
1. Scegliere un ambito pilota che rispecchi la realtà (ma rimanga sicuro)
Quando esegui un test, non vuoi distribuirlo in tutta la tua organizzazione, ma vuoi comunque una dimensione del test significativa. Inizia con 200 a 500 endpoint, o un'unità aziendale, a seconda delle dimensioni della tua organizzazione, e includi un mix di dispositivi facili e difficili da gestire.
Da lì, puoi vedere quanto è facile distribuire le patch su quei dispositivi, rispetto ad altri endpoint della tua rete. Se hai bisogno di gestire le patch anche per applicazioni di terze parti, assicurati che queste siano incluse nei dispositivi che stai testando.
2. Definire il "successo" utilizzando una scheda di valutazione ROI di una pagina
Il ROI della gestione delle patch non si misura in dollari; è definito dai miglioramenti, pertanto dovrai tracciare i metrici per identificarli. Questo include le ore spese per l'applicazione delle patch (prima e dopo) e la velocità complessiva con cui puoi raggiungere la copertura dei tuoi obiettivi.
Assicurati di tracciare i fallimenti così come i successi. Se una patch non si installa correttamente, quante volte occorre riprovare per risolvere il problema, e quanto tempo richiede? Allo stesso modo, traccia i ticket relativi alle patch, sia in termini di quanti ne ricevi sia in quanto rapidamente possono essere risolti.
Inoltre, considera il tempo necessario per creare report per gli audit IT e rispondere a domande urgenti sulle patch. I report possono essere altrettanto dispendiosi in termini di tempo quanto l'applicazione delle patch stessa, quindi un reporting più veloce può far risparmiare tempo prezioso.
3. Monitora solo ciò che puoi catturare senza strumenti aggiuntivi
Tracciare questi metrici non dovrebbe richiedere strumenti analitici extra. Registri temporali approssimativi per i compiti di patching sono sufficienti per monitorare i miglioramenti nel tempo, e i sistemi di ticketing possono identificare il numero di ticket che ricevono con problemi legati alle patch.
Una breve nota settimanale dovrebbe essere sufficiente per illustrare quale lavoro l'automazione ha eliminato ogni settimana. Seguendo semplicemente questi dati e osservando i cambiamenti nel tempo, sarai in grado di identificare come l'automazione possa migliorare la tua gestione delle patch.
Cosa cercare in una soluzione di patch automatizzata
Quindi, cosa dovresti cercare in una soluzione di gestione patch automatizzata? Ci sono diverse caratteristiche indispensabili necessarie per garantire una gestione e una distribuzione efficace delle patch, e senza di esse non sarai in grado di ottenere i maggiori benefici di ROI.
Quando si valuta un software di gestione delle patch, cercare quanto segue:
Controlli di automazione e pianificazione: questi ti permettono di gestire quando i tuoi aggiornamenti di patch sono distribuiti, garantendo così di risparmiare il massimo del tempo per i tuoi team IT.
Distribuzioni scaglionate: distribuire le patch in anelli o altre fasi riduce le interruzioni e i fallimenti, rendendo più facile identificare e risolvere i problemi pur continuando a distribuire gli aggiornamenti costantemente.
Chiarezza nella visibilità dei fallimenti delle patch e della loro risoluzione: avere conoscenze sui fallimenti delle patch e un flusso di lavoro di risoluzione riduce il lavoro ripetuto e i ticket, consentendo di identificare e affrontare rapidamente i problemi.
Copertura degli aggiornamenti delle terze parti: Copertura degli aggiornamenti delle terze parti: una buona soluzione di gestione degli aggiornamenti dovrebbe coprire gli aggiornamenti del sistema operativo e le principali applicazioni di terze parti su cui la vostra organizzazione fa affidamento, così l'aggiornamento delle app non diventa un flusso di lavoro manuale separato.
Rapporti completi: gli strumenti di automazione delle patch dovrebbero includere rapporti che spiegano cosa manca, dove manca e perché. Questo riduce le ore di reporting e facilita la raccolta di report durante un audit per i team.
Come Splashtop AEM supporta il ROI per l'automazione delle patch
Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management) è una soluzione di gestione degli endpoint assistita dall'AI, progettata per aiutare i team IT a semplificare il patching e ridurre il carico di lavoro manuale. Splashtop AEM aiuta i team IT ad automatizzare il patching del sistema operativo e di terze parti, a utilizzare le informazioni CVE per dare priorità alla risoluzione e a mantenere la visibilità sullo stato delle patch e sulle vulnerabilità degli endpoint.
Splashtop AEM aiuta i team IT a migliorare il loro ROI in diversi modi, tra cui:
1. Recupera tempo automatizzando i flussi di lavoro delle patch
L'automazione delle patch con Splashtop AEM facilita il deployment delle patch su grandi ambienti e ambienti remoti senza richiedere investimenti significativi di tempo. Riduce i passaggi manuali che gli agenti IT devono eseguire e aiuta a ridurre la ripetizione del lavoro dovuta a installazioni di patch fallite, permettendo loro di concentrarsi su attività di priorità più alta.
2. Riduci le interruzioni con implementazioni controllate e una gestione dei fallimenti migliore
Splashtop AEM è progettato per una gestione efficiente e affidabile delle patch. Supporta implementazioni controllate per aggiornare costantemente i dispositivi in fasi e ridurre le interruzioni, fornendo una visibilità più chiara sui risultati in modo che i problemi possano essere identificati e affrontati più rapidamente. Inoltre, Splashtop AEM fornisce visibilità sugli endpoint e sullo stato delle loro patch, consentendo un'identificazione e una risoluzione rapide dei problemi.
3. Rendere più facile dimostrare lo stato degli aggiornamenti
Splashtop AEM include un dettagliato reporting delle patch, rendendo più facile dimostrare lo stato delle patch per audit e revisioni di sicurezza e rispondere a domande di conformità delle patch. I rapporti sono basati sui dati attuali dell'inventario e dello stato delle patch, inclusi quali endpoint sono aggiornati, quali sono in attesa e quali problemi si sono verificati durante il deployment.
Riepilogo del ROI per i leader IT
La gestione delle patch può offrire un significativo ROI, ma non dovrebbe essere misurata solo in base ai costi. Il ROI della gestione automatizzata delle patch deriva dal tempo guadagnato, dalle interruzioni ridotte, e dalla facilità di dimostrazione durante gli audit. Per molti team IT, questi benefici possono sommarsi rapidamente, soprattutto quando vengono convalidati in un breve pilota e poi espansi su più dispositivi e applicazioni.
Misurando i tuoi parametri prima e dopo l'implementazione del software di automazione delle patch, potrai vedere chiaramente i miglioramenti nel corso di una prova. Con una soluzione come Splashtop AEM, potrai risparmiare tempo nella gestione manuale delle patch, garantire implementazioni efficienti e dimostrare la conformità alla sicurezza all'occorrenza.
Pronto a rendere la gestione delle patch veloce e semplice? Inizia con una prova gratuita di Splashtop AEM oggi e osserva l'impatto sui tuoi endpoint.