I team IT del settore sanitario devono gestire gli endpoint in contesti clinici, uffici amministrativi, tra i dipendenti remoti e nelle applicazioni di terze parti. Questo rende difficile la gestione delle patch, soprattutto quando i sistemi possono creare, ricevere, conservare o trasmettere informazioni sanitarie elettroniche protette.
La gestione delle patch è importante perché il software non aggiornato può aumentare i rischi per la sicurezza, creare lacune negli audit ed esporre le organizzazioni sanitarie a vulnerabilità evitabili. Sebbene HIPAA non prescriva uno specifico strumento di gestione delle patch né una scadenza universale per l'applicazione delle patch, la HIPAA Security Rule richiede alle entità coperte e ai business associate di identificare e ridurre i rischi per l'ePHI.
Tenendo presente questo, esaminiamo la gestione delle patch per le organizzazioni sanitarie, come supporta i requisiti della HIPAA Security Rule e cosa cercare in un software di gestione delle patch HIPAA
Patch management: la più grande sfida per la sicurezza nella sanità di oggi
Sebbene la gestione delle patch possa sembrare un'attività relativamente secondaria, in realtà è una delle sfide più grandi della cybersecurity. Con l'evolversi delle minacce e l'emergere di nuove vulnerabilità, i team IT devono agire rapidamente per garantire che ogni endpoint sia correttamente corretto e aggiornato per difendersi da esse; inoltre, più un'organizzazione è grande e distribuita, più questo diventa difficile.
Inoltre, ci sono altre sfide più specifiche del settore sanitario che i team IT devono considerare. Molte organizzazioni si affidano a sistemi legacy che possono essere più difficili da aggiornare, insieme a dispositivi medici con cicli di patch più lunghi e maggiore complessità. Nel frattempo, devono assicurarsi di rispettare i rigorosi standard di conformità HIPAA.
Nel complesso, questo crea sfide uniche per i team IT sanitari, ma queste sfide possono essere superate con gli strumenti giusti.
In che modo la gestione delle patch supporta i requisiti della regola di sicurezza HIPAA
La regola di sicurezza HIPAA richiede alle entità coperte e ai business associate di valutare i potenziali rischi e le vulnerabilità per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle ePHI, quindi di implementare misure ragionevoli e appropriate per ridurre tali rischi.
Il software non aggiornato può diventare parte di quell’analisi del rischio. Quando una vulnerabilità nota interessa sistemi che gestiscono ePHI, i team IT sanitari devono disporre di un processo documentato per valutare il rischio, stabilire le priorità di correzione, distribuire le patch disponibili, verificarne il completamento e documentare eventuali eccezioni o controlli compensativi.
Questo rende la gestione delle patch una parte importante delle operazioni di sicurezza allineate all'HIPAA, anche se l'HIPAA non prescrive uno specifico strumento di patching, flusso di lavoro o scadenza.
Perché le linee guida OCR pongono l’attenzione sul software non aggiornato
OCR ha più volte sottolineato i rischi per la sicurezza causati da software non aggiornato, sistemi obsoleti, credenziali predefinite e una gestione inadeguata della configurazione. Per le organizzazioni sanitarie, questi rischi sono importanti perché possono riguardare sistemi che archiviano, elaborano o forniscono accesso alle ePHI.
Di fatto, gli endpoint non aggiornati sono diventati una minaccia tale che OCR ha dovuto perfino pubblicare avvisi al riguardo. Nella Newsletter sulla cybersecurity di gennaio 2026 di OCR, sono stati indicati i sistemi non aggiornati, le credenziali predefinite e una gestione inadeguata della configurazione come le principali cause delle azioni di enforcement HIPAA.
Gli endpoint senza patch possono creare esposizioni su workstation, server, dispositivi remoti e applicazioni. Se una vulnerabilità viene sfruttata, l'organizzazione potrebbe dover indagare sull'incidente, determinare se l'ePHI è stata coinvolta, documentare la propria risposta e risolvere eventuali lacune di sicurezza identificate durante la revisione.
La gestione delle patch aiuta a ridurre questo rischio offrendo ai team IT sanitari un processo ripetibile per individuare i sistemi vulnerabili, applicare gli aggiornamenti disponibili, documentare la correzione e identificare le eccezioni che richiedono ulteriori misure di protezione.
In che modo la gestione delle patch supporta le salvaguardie della regola di sicurezza HIPAA
HIPAA include salvaguardie amministrative, fisiche e tecniche. La gestione delle patch supporta più direttamente le salvaguardie amministrative e tecniche aiutando le organizzazioni sanitarie a identificare i rischi per la sicurezza, documentare le attività di remediation e mantenere sistemi che proteggono l'ePHI.
Le misure di salvaguardia amministrative includono policy, procedure, analisi del rischio e attività di gestione del rischio. Un processo documentato di gestione delle patch aiuta a dimostrare come le vulnerabilità vengono identificate, assegnate per priorità, corrette e riesaminate nel tempo.
Le misure di salvaguardia tecniche includono controlli che aiutano a proteggere l'accesso alle ePHI e a mantenere l'integrità del sistema. La gestione delle patch supporta queste misure di salvaguardia riducendo l'esposizione alle vulnerabilità software note che potrebbero indebolire la sicurezza di endpoint, applicazioni o sistemi.
Le salvaguardie fisiche sono meno direttamente collegate all’applicazione di patch software, ma le organizzazioni sanitarie dovrebbero comunque considerare tutti i sistemi o dispositivi connessi che possono influire sulla sicurezza degli ambienti in cui si accede a ePHI o li si conserva.
6 passaggi per un processo di patch management allineato all'HIPAA
Un processo di gestione delle patch allineato a HIPAA dovrebbe essere documentato, ripetibile e basato sul rischio. Questi passaggi possono aiutare i team IT sanitari a gestire gli aggiornamenti degli endpoint in modo più coerente:
Inventario degli asset: Il primo passo è sapere quali dispositivi devi gestire, il loro software e tutte le applicazioni installate su di essi. Un inventario completo e aggiornato è un punto di partenza essenziale, così puoi monitorare e gestire in modo efficiente tutti i tuoi endpoint.
Scansione delle vulnerabilità: Successivamente, hai bisogno di un valido strumento per analizzare ogni endpoint e monitorare le vulnerabilità. Questo aiuta a identificare eventuali problemi da correggere con patch senza richiedere agli operatori IT di controllare costantemente gli endpoint manualmente.
Definizione delle priorità delle patch: non tutte le patch hanno la stessa importanza; mentre alcune possono correggere vulnerabilità critiche, altre sono solo miglioramenti di base delle prestazioni. Di conseguenza, poter dare correttamente la priorità alle patch in modo che quelle più critiche vengano distribuite per prime è essenziale.
Test e approvazione: è essenziale testare le patch prima di distribuirle in ambienti estesi. Assicurati di iniziare con un gruppo di dispositivi piccolo ma rappresentativo, così potrai individuare eventuali problemi o errori prima che si diffondano su larga scala.
Distribuzione e verifica: Una volta che le patch sono state testate e verificate, ti serve un modo affidabile per distribuirle nel tuo ambiente e verificare che ciascuna sia installata correttamente. L'uso di un software di gestione delle patch semplifica la distribuzione automatica delle patch in ambienti endpoint di grandi dimensioni e può verificare automaticamente se le patch sono installate correttamente o se devono essere ritentate.
Documentazione delle eccezioni: Alcuni sistemi potrebbero non poter essere aggiornati subito, in particolare le applicazioni legacy, i sistemi sanitari specializzati o i dispositivi connessi con cicli di aggiornamento controllati dal fornitore. Quando una patch non può essere distribuita, documenta il motivo, valuta il rischio e applica controlli compensativi appropriati finché non sarà possibile intervenire.
I requisiti di documentazione HIPAA possono estendersi fino a sei anni, quindi le organizzazioni sanitarie dovrebbero conservare le policy sulle patch, i registri di correzione, la documentazione delle eccezioni e le relative prove di audit in base ai propri requisiti di conformità e conservazione dei documenti.
Software di patch management HIPAA: 6 funzionalità indispensabili
Sul mercato esistono molte soluzioni di gestione delle patch, quindi può essere difficile individuare quella giusta per la tua azienda. Tuttavia, ci sono diverse funzionalità fondamentali per la gestione delle patch, quindi quando valuti le opzioni, assicurati di trovare una soluzione che includa queste:
Applicazione automatizzata delle patch del sistema operativo e delle app di terze parti: L'automazione delle patch è uno dei modi migliori per garantire che gli aggiornamenti vengano distribuiti in modo efficace su tutti gli endpoint. Una valida soluzione di automazione delle patch può rilevare nuove patch quando sono disponibili, quindi assegnare priorità, testare, distribuire e verificare le patch sugli endpoint senza richiedere interventi manuali. Questo aiuta a mantenere i dispositivi aggiornati, liberando al tempo stesso tempo per gli addetti IT. Tuttavia, è anche importante trovare una soluzione che includa sia l'applicazione delle patch del sistema operativo sia quella delle app di terze parti, per garantire una copertura completa su dispositivi e software.
Inventario degli asset e rilevamento di software non autorizzato: Mantenere un inventario aggiornato è fondamentale per monitorare e gestire correttamente gli endpoint. Il software di gestione degli endpoint dovrebbe includere inventari automatici degli asset, insieme a strumenti per rilevare software non autorizzato che potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza.
Pianificazione basata su criteri: l'automazione delle patch deve rispettare le policy aziendali, dando priorità agli endpoint più critici e programmando gli aggiornamenti nei momenti meno invasivi. In questo modo si garantisce sia che i dispositivi più importanti ricevano rapidamente gli aggiornamenti sia che si riducano le interruzioni, mantenendo la sicurezza senza sacrificare la produttività.
Avvisi in tempo reale: quando emerge una nuova minaccia, i team IT devono saperlo immediatamente. Gli avvisi in tempo reale possono rilevare potenziali problemi non appena si presentano, quindi avvisare i team IT affinché possano indagarli e risolverli in modo efficiente.
Reportistica di conformità: Gli audit sono fondamentali per la cybersecurity e la conformità IT, quindi è importante essere preparati. Una buona reportistica di conformità può monitorare automaticamente gli aggiornamenti e verificare che gli endpoint siano sicuri, semplificando la dimostrazione della conformità e il superamento degli audit.
Supporto multipiattaforma: Oggigiorno pochissime aziende utilizzano un solo tipo di dispositivo o sistema operativo, quindi trovare una soluzione con supporto multipiattaforma è fondamentale. Una buona soluzione di gestione delle patch può funzionare su un'ampia varietà di dispositivi, così da non lasciare punti ciechi o endpoint esposti.
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Quando i team IT del settore sanitario hanno bisogno di un modo più efficiente per gestire gli aggiornamenti degli endpoint, Splashtop AEM può aiutare a supportare un processo di patch management documentato e ripetibile.
Splashtop AEM aiuta i team IT a monitorare gli endpoint, identificare gli aggiornamenti mancanti, automatizzare l’applicazione di patch del sistema operativo e delle applicazioni di terze parti e visualizzare lo stato delle patch da una dashboard centralizzata. Questo offre alle organizzazioni sanitarie una migliore visibilità sul rischio degli endpoint e contribuisce a ridurre il lavoro manuale necessario per mantenere i sistemi aggiornati.
Con Splashtop AEM, i team IT possono usare patching basato su policy, avvisi in tempo reale, report di inventario, informazioni sulle CVE e strumenti di correzione per supportare la prioritizzazione delle patch e le attività successive. Queste funzionalità aiutano i team a documentare l'attività relativa alle patch, verificare lo stato degli aggiornamenti e mantenere evidenze a supporto della preparazione agli audit.
Splashtop AEM da solo non rende un'organizzazione conforme all'HIPAA, ma può aiutare i team IT sanitari a rafforzare i flussi di lavoro di gestione delle patch che supportano la gestione del rischio prevista dalla HIPAA Security Rule.
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