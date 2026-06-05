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L'integrazione di Freshdesk-Splashtop consente agli utenti di offrire un'esperienza cliente vincente

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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La Customer Experience (CX) sta diventando il principale fattore di differenziazione del marchio nei vari settori. Ci affidiamo ampiamente all'IT come risultato della trasformazione digitale che ha plasmare le aziende nell'ultimo decennio. Ciò significa che oggi, una grande responsabilità spetta al supporto IT per offrire una buona esperienza del cliente.

Tuttavia, i team di supporto IT devono affrontare diverse sfide che rendono difficile offrire customer experience soddisfacenti. Per affrontare queste sfide, le aziende potrebbero implementare processi e strumenti che consentirebbero ai rappresentanti di offrire un'esperienza cliente senza soluzione di continuità.

Clicca qui sotto per leggere un blog di Freshworks che parla di più su questo.

Leggi il blog Freshworks

Informazioni sul Splashtop Remote Support – Integrazione Freshdesk

La soluzione composta da Splashtop Remote Support e Freshdesk aiuta le aziende a offrire un'esperienza cliente senza soluzione di continuità e a rispondere ad ogni punto di contatto durante il ciclo di vita del cliente. Gli utenti Freshdesk possono non solo avere a portata di mano tutte le informazioni relative ai clienti, ma anche avviare una sessione di supporto remoto sul computer del cliente, direttamente all'interno di un ticket, e risolvere immediatamente il problema del cliente. Scopri di più sull'integrazione Splashtop-Freshdesk.

Ulteriori informazioni su Splashtop Remote Support

  • Prestazioni elevate: Splashtop Remote Support utilizza lo stesso motore ad alte prestazioni che caratterizza i nostri pluripremiati prodotti di consumo utilizzati da milioni di persone. Goditi la qualità HD e le connessioni rapide.

  • Sicurezza robusta: tutte le sessioni remote sono protette da funzioni di sicurezza, tra cui la crittografia TLS e AES a 256 bit, l'autenticazione del dispositivo e la verifica in due passaggi. Le connessioni, i trasferimenti di file e gli eventi di gestione vengono registrati. Scopri di più sulla conformità agli standard SOC 2, RGPD e HIPAA.

  • Miglior rapporto qualità-prezzo: Splashtop offre caratteristiche migliori al miglior prezzo! Puoi risparmiare fino al 90% rispetto ad altre soluzioni di supporto remoto come TeamViewer, LogMeIn Rescue e BeyondTrust.

  • Personalizzazione:* puoi personalizzare l'app Remote Support (SOS) scaricata dai tuoi clienti con logo, colore, istruzioni e nome della società.

  • Accesso remoto gratuito per iOS e Android*: consente di visualizzare in remoto i telefoni e tablet iOS (11 o versioni successive) e Android (5 o versioni successive) dei clienti per risolvere rapidamente i problemi, controllare in remoto la maggior parte dei dispositivi Android Samsung, LG e Lenovo.

  • Nuovi componenti aggiuntivi*

    • Accesso e gestione automatica di dispositivi IoT /Rugged.

    • Autenticazione tramite SSO/SAML.

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*Non disponibile all'interno della piattaforma Freshworks

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