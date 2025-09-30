Qualche anno fa, la società di gestione dei servizi IT EasyVista ha acquistato Goverlan. Al momento dell'acquisizione, EasyVista ha interrotto le licenze perpetue del prodotto originale Goverlan on-prem, prodotto ora conosciuto come EV Reach.
EV Reach è attualmente un modello di licenza su abbonamento. Ciò significa che se il team vuole aggiungere un altro utente al proprio piano, deve pagare un'ulteriore tariffa mensile.
La migliore alternativa a EV Reach On-Prem (ex Goverlan)
Se stai cercando un'alternativa a EV Reach di EasyVista, prova Splashtop On-Prem.
Splashtop On-Prem offre caratteristiche e funzionalità solide come:
Funzionalità on-prem
Splashtop On-Prem può essere installato dietro un DMZ o un firewall aziendale, il che permette di creare sessioni remote attraverso operazioni peer-to-peer a livello locale attraverso reti instradabili, oppure di creare un ponte attraverso il gateway Splashtop On-Prem per l'accesso alle reti.
>> Leggi anche: Confronto fra Splashtop On-Prem e Splashtop Enterprise
Modelli di licenza flessibili
Splashtop offre opzioni di licenza per utenti simultanei e nominativi. Questo permette ai nostri clienti di acquistare il tipo di licenza e i modelli più adatti alle loro esigenze. Grazie a questa opzione, gli utenti possono ottenere ciò di cui hanno bisogno senza dover pagare troppo per licenze aggiuntive, ma solo per ciò che utilizzano.
Supporto tecnico affidabile
Il nostro team con sede negli Stati Uniti è pronto a supportare i nostri clienti ogni volta che ne hanno bisogno. Garantiamo l'accessibilità del nostro team attraverso più canali, come telefono, e-mail o chat del sito di assistenza.
Il nostro team di assistenza dispone di rappresentanti in tutto il mondo per fornirti supporto quando ne hai bisogno. Anche se sappiamo che non avrai problemi con Splashtop On-Prem, saremo a tua disposizione qualora avessi bisogno di noi.
Ampio supporto per dispositivi
Splashtop è in grado di supportare un'ampia gamma di dispositivi diversi, come Windows, Mac, Linux, iOS e Android, compresi tutti gli smartphone, i tablet e i dispositivi rugged Android.
Sappiamo che spesso i team devono prestare assistenza a una grande varietà di dispositivi, e Splashtop è stato costruito tenendo conto di questa varietà. Qualunque sia il tipo di dispositivo o il sistema operativo utilizzato dal tuo team, Splashtop è in grado di supportarlo.
Prestazioni elevate per strumenti ad alta intensità di risorse
L'architettura avanzata di Splashtop On-Prem garantisce un accesso remoto velocissimo e sessioni interattive video e audio in HD con frame rate fino a 60 fps. Caratteristiche come la modalità colore 4:4:4, l'audio ad alta fedeltà, il reindirizzamento del dispositivo USB e lo stilo remoto offrono un'esperienza di accesso remoto coinvolgente per gli artisti e per chi lavora nel settore dei media.
Supporto remoto assistito
Gli utenti finali possono ricevere rapidamente assistenza on-demand per dispositivi Windows, Mac, iOS e Android semplicemente confermando un codice a 9 cifre con i loro tecnici, riducendo i tempi di inattività degli utenti che chiamano l'assistenza per tornare a lavorare rapidamente.
Clustering ad alta disponibilità
I tecnici possono eliminare i tempi di inattività e ottimizza le prestazioni con il bilanciamento del carico e i cluster di server a elevata disponibilità.
Sicurezza e scalabilità
Splashtop On-Prem offre al tuo team un controllo dei criteri granulare sulle autorizzazioni e sulle regole di accesso. Inoltre, il team è conforme ai principali standard di sicurezza come ISO 27001, SOC-2 Compliance, RGPD, HIPAA, FERPA e altri ancora.
Splashtop Connector
I team possono collegare in modo sicuro le connessioni RDP e VNC ai computer e ai server Windows attraverso Splashtop Connector senza utilizzare una VPN o installare alcun agente di accesso remoto. Questo rende più facile per gli amministratori IT preconfigurare i profili in modo che gli utenti possano accedere alle risorse RDP e VNC direttamente dall'app Splashtop Business.
Integrazione Active Directory/SSO
Splashtop On-Prem si integra perfettamente con molti servizi Active Directory o LDAP esistenti. Il tuo team può anche ottenere un'autenticazione sicura e semplificata tramite SSO o SAML.
Splashtop supporta i principali partner SSO come Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin.
Passare a Splashtop On-Prem
Mentre i settori si trasformano e le fusioni cambiano il panorama dell'accessibilità, è importante assicurarsi che i sistemi di supporto siano coerenti ed efficienti. Splashtop On-Prem offre agli utenti una soluzione di accesso remoto self-host ad alte prestazioni e altamente sicura, un modello di licenza flessibile e un'assistenza clienti esemplare.
Mentre EV Reach eccelle nell'imposizione di rigidi controlli di gestione IT, Splashtop è leader nelle funzionalità di supporto di facile utilizzo, adattate all'evoluzione del luogo di lavoro digitale. Confrontando le soluzioni, emerge che Splashtop On-Prem è di gran lunga l'opzione migliore in categorie critiche come il supporto della piattaforma, l'usabilità, la scalabilità, la flessibilità delle licenze, le prestazioni e l'estensibilità.
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