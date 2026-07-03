Splashtop On-Prem vs Splashtop Enterprise

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Splashtop On-Prem e Splashtop Enterprise

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Splashtop On-Prem è la soluzione on-premise più performante per l'accesso e il controllo remoto sicuro e il supporto remoto di qualsiasi dispositivo. Elimina i tempi di inattività e ottimizza le prestazioni con il bilanciamento del carico e i cluster di server. Splashtop On-premise consente un controllo completo sull'archiviazione dei dati e sull'accesso al software all'interno dell'infrastruttura IT di un'organizzazione. Inoltre, consente una maggiore personalizzazione e modelli di distribuzione flessibili.

Splashtop Enterprise è la soluzione all-in-one di nuova generazione per l'accesso remoto, il supporto e la gestione in cloud delle aziende. Offre un'elevata disponibilità con centri dati in tutto il mondo, aggiornamenti automatici e una facile scalabilità.

Le organizzazioni possono fare una scelta strategica tra una soluzione on-premise e una basata sul cloud, considerando fattori come la sicurezza, la personalizzazione, il controllo, la facilità di scalabilità e l'efficacia dei costi per soddisfare le loro esigenze.

Analizziamo le differenze tra Splashtop On-Prem e Splashtop Enterprise.


Splashtop On-Prem (Licenza per tecnici) 

Splashtop Enterprise (licenza per tecnici)

Distribuzione 

On-Premises 

Cloud 

Accesso remoto non supervisionato a computer Windows, Mac e Linux

Funzionalità ad alte prestazioni (H.265, 60FPS, YUV444, HD Audio, reindirizzamento dei dispositivi USB)

Accesso non supervisionato a dispositivi Android, tra cui smartphone, tablet, dispositivi rugged Android, dispositivi POS, terminali e set top box.

Pianifica le fasce orarie in cui singoli utenti o gruppi di utenti possono accedere ai computer

Funzioni in sessione come riavvio e riconnessione da remoto, registrazione della sessione, supporto multi-monitor, chat, stampa da remoto, trasferimento di file (incluso drag-and-drop) e molto altro.

Assistenza Splashtop on-demand (Remote Support) a computer e dispositivi mobili 

Personalizza il marchio dell'app SOS che i tuoi clienti scaricheranno 

Service desk: esperienza avanzata di assistenza on-demand con raggruppamento dei tecnici, gestione dei canali di assistenza e link di invito, richieste di assistenza tramite Remote Support Call e widget webform e molto altro 

Integrazioni ITSM con ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e molto altro 

Freshservice + Open APIs per integrazioni personalizzate

Chiamata vocale in sessione per l'utente finale durante la sessione remota 

Semplifica e automatizza la gestione degli endpoint con l'applicazione delle policy, la gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti, avvisi proattivi, rimedi automatizzati tramite azioni intelligenti, report di inventario e altro ancora

Include la gestione delle patch del sistema operativo Windows e i report sull'inventario. Altre funzionalità arriveranno presto.

Azioni in background: Accedi a strumenti diagnostici come task manager, editor del registro, gestore dispositivi, gestore servizi senza avviare una sessione remota.

Single sign-on (SSO): autentica gli utenti tramite provider di identità supportati come Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin.*

*Solo cloud

Registrazione centralizzata delle sessioni: Registra automaticamente le sessioni remote e conservale in modo sicuro nel tuo server centralizzato.

Open API's: Automatizza i tuoi flussi di lavoro e integra senza problemi Splashtop nelle applicazioni esistenti per operazioni IT più fluide.

Script e attività: Esegui azioni di massa come comandi remoti, scripting, trasferimento file, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows per più endpoint.

Accesso condizionale: assicurati che i dispositivi soddisfino i requisiti di sicurezza prima di consentire agli utenti di connettersi ai computer remoti.

Prossimamente

Possibilità di aggiungere Splashtop Augmented Reality 

Connettore Splashtop, integrazione dei log SIEM e restrizione IP  

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Che tu implementi Splashtop on-premises o nel cloud, entrambe le opzioni offrono ai team IT una soluzione completa di Helpdesk IT per fornire supporto rapido e sicuro su larga scala.

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