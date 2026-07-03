Splashtop On-Prem vs Splashtop Enterprise

Splashtop On-Prem è la soluzione on-premise più performante per l'accesso e il controllo remoto sicuro e il supporto remoto di qualsiasi dispositivo. Elimina i tempi di inattività e ottimizza le prestazioni con il bilanciamento del carico e i cluster di server. Splashtop On-premise consente un controllo completo sull'archiviazione dei dati e sull'accesso al software all'interno dell'infrastruttura IT di un'organizzazione. Inoltre, consente una maggiore personalizzazione e modelli di distribuzione flessibili.
Splashtop Enterprise è la soluzione all-in-one di nuova generazione per l'accesso remoto, il supporto e la gestione in cloud delle aziende. Offre un'elevata disponibilità con centri dati in tutto il mondo, aggiornamenti automatici e una facile scalabilità.
Le organizzazioni possono fare una scelta strategica tra una soluzione on-premise e una basata sul cloud, considerando fattori come la sicurezza, la personalizzazione, il controllo, la facilità di scalabilità e l'efficacia dei costi per soddisfare le loro esigenze.
Analizziamo le differenze tra Splashtop On-Prem e Splashtop Enterprise.
Splashtop On-Prem (Licenza per tecnici)
Splashtop Enterprise (licenza per tecnici)
Distribuzione
On-Premises
Cloud
Accesso remoto non supervisionato a computer Windows, Mac e Linux
Funzionalità ad alte prestazioni (H.265, 60FPS, YUV444, HD Audio, reindirizzamento dei dispositivi USB)
Accesso non supervisionato a dispositivi Android, tra cui smartphone, tablet, dispositivi rugged Android, dispositivi POS, terminali e set top box.
Pianifica le fasce orarie in cui singoli utenti o gruppi di utenti possono accedere ai computer
Funzioni in sessione come riavvio e riconnessione da remoto, registrazione della sessione, supporto multi-monitor, chat, stampa da remoto, trasferimento di file (incluso drag-and-drop) e molto altro.
Assistenza Splashtop on-demand (Remote Support) a computer e dispositivi mobili
Personalizza il marchio dell'app SOS che i tuoi clienti scaricheranno
Service desk: esperienza avanzata di assistenza on-demand con raggruppamento dei tecnici, gestione dei canali di assistenza e link di invito, richieste di assistenza tramite Remote Support Call e widget webform e molto altro
Integrazioni ITSM con ServiceNow, Freshservice, Freshdesk, Zendesk, Spiceworks Help Desk, Jira e molto altro
Freshservice + Open APIs per integrazioni personalizzate
Chiamata vocale in sessione per l'utente finale durante la sessione remota
Semplifica e automatizza la gestione degli endpoint con l'applicazione delle policy, la gestione delle patch del sistema operativo e di terze parti, avvisi proattivi, rimedi automatizzati tramite azioni intelligenti, report di inventario e altro ancora
Include la gestione delle patch del sistema operativo Windows e i report sull'inventario. Altre funzionalità arriveranno presto.
Azioni in background: Accedi a strumenti diagnostici come task manager, editor del registro, gestore dispositivi, gestore servizi senza avviare una sessione remota.
Single sign-on (SSO): autentica gli utenti tramite provider di identità supportati come Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite e TrustLogin.*
*Solo cloud
Registrazione centralizzata delle sessioni: Registra automaticamente le sessioni remote e conservale in modo sicuro nel tuo server centralizzato.
Open API's: Automatizza i tuoi flussi di lavoro e integra senza problemi Splashtop nelle applicazioni esistenti per operazioni IT più fluide.
Script e attività: Esegui azioni di massa come comandi remoti, scripting, trasferimento file, riavvio del sistema e aggiornamenti di Windows per più endpoint.
Accesso condizionale: assicurati che i dispositivi soddisfino i requisiti di sicurezza prima di consentire agli utenti di connettersi ai computer remoti.
Prossimamente
Possibilità di aggiungere Splashtop Augmented Reality
Connettore Splashtop, integrazione dei log SIEM e restrizione IP
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Che tu implementi Splashtop on-premises o nel cloud, entrambe le opzioni offrono ai team IT una soluzione completa di Helpdesk IT per fornire supporto rapido e sicuro su larga scala.