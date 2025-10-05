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Splashtop's No-Stress Cancellation Policy

Tutto ciò che c'è da sapere sulla politica di cancellazione zero stress di Splashtop

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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La politica di cancellazione del tuo fornitore di accesso remoto ti fa venire gli incubi? Non capita solo a te. Nel corso degli anni, i nostri clienti hanno condiviso con noi molti aneddoti orribili riguardo al tema della cancellazione.

Al giorno d'oggi, una buona politica di cancellazione vale oro. Sono troppe le aziende che celano la propria politica di cancellazione nelle clausole scritte in piccolo, costringendo i clienti a fare i salti mortali per interrompere i loro abbonamenti. Per Splashtop, la soddisfazione del cliente rappresenta la nostra forza motrice. Quindi, anche se ci dispiace vederti andare via, non tenteremo di imbrogliarti per convincerti a restare.

Le difficoltà che i nostri clienti hanno affrontato quando hanno annullato altri abbonamenti di accesso remoto:

  • Comunicare per iscritto l'intenzione di disdire tre mesi prima della data di rinnovo

  • Settimane di attesa prima di ricevere la conferma della richiesta di cancellazione

  • Addebito per il rinnovo due settimane prima del termine previsto per lo stesso, con conseguente difficoltà per la cancellazione e il rimborso

  • Link ai ticket di supporto che non funzionano o sono troppo complicati da raggiungere

  • Numeri di contatto telefonico di fatturazione non funzionanti o con tempi di attesa inaccettabili

  • Essere indirizzati agli articoli delle FAQ che non risolvono il problema

Queste pratiche poco professionali sono concepite per vincolare i clienti a un contratto il più a lungo possibile.

Un viaggio del cliente impeccabile dall'inizio alla fine

In Splashtop facciamo le cose in modo diverso. Vogliamo che ogni fase del viaggio del cliente sia perfetta. Se hai bisogno di tempo per decidere prima di acquistare, ti aiutiamo a provare i nostri prodotti senza alcun costo. Forniamo anche un servizio clienti eccezionale che ti aiuterà a risolvere o segnalare eventuali problemi con il prodotto.

Ci auguriamo che i nostri prodotti siano di tuo gradimento, ma sappiamo anche che esistono molte buone ragioni per annullare il tuo abbonamento. Ecco perché semplifichiamo l'operazione.

Annulla il tuo abbonamento a Splashtop in tre semplici passaggi:

  1. Accedi al portale web My Splashtop.

  2. Seleziona Informazioni account dal menu a tendina e, nella schermata Informazioni account, apri la scheda Abbonamenti.

  3. Seleziona il pulsante Disattiva rinnovo automatico.

Se per qualsiasi motivo non riesci a farlo online, il nostro team di supporto è a tua completa disposizione: è sufficiente una semplice telefonata. Per ulteriori informazioni, consulta le nostre Condizioni di vendita complete.

Ci impegniamo a rendere l'intero viaggio del cliente, dall'impegno iniziale e per tutta la durata della nostra reciproca collaborazione, un'esperienza professionale gratificante e sicura.

Ecco perché abbiamo uno dei punteggi di soddisfazione degli utenti più alti del settore.

A smiling man with glasses sits at a desk with a laptop. An overlay lists Net Promoter Scores for remote desktop apps: Splashtop 93, TeamViewer 69, LogMeIn Pro 66, AnyDesk 72, RemotePC 73, GoToMyPC 21.

Dai un'occhiata ai nostri casi di studio per conoscere tu stesso perché più di 30 milioni di clienti da tutto il mondo hanno scelto Splashtop. Puoi saperne di più anche sul nostro supporto remoto e accesso remoto visitando la nostra pagina dei prodotti.

Vuoi scoprire di persona perché Splashtop ha i punteggi di soddisfazione dei clienti più alti?

Iscriviti per una prova gratuita e approfitta di un accesso remoto veloce e sicuro che offre tutte le funzioni di cui hai bisogno per un lavoro remoto produttivo. Non è richiesta alcuna carta di credito o obbligo. E, naturalmente, se deciderai che il prodotto non fa per te, abbiamo una politica di cancellazione che non comporta problemi.

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