Con l'imperversare di Omicron, come può la tua azienda passare agilmente al lavoro flessibile?

Stai cercando un sostituto per AnyDesk? Molti utenti che cercano un'alternativa AnyDesk stanno passando a Splashtop Business Access Pro, la migliore alternativa a AnyDesk.

Ecco perché:

Splashtop Business Access Pro inizia da €7.50 al mese, mentre AnyDesk Professional inizia a $19.90 un mese - questo rappresenta più del 50% in termini di risparmio per gli utenti che passano da AnyDesk a Splashtop.

Gli utenti di Splashtop possono contare su un maggior numero di funzionalità e, spesso, su una maggiore sicurezza.

Questo è stato il caso di ABCI, un provider SaaS che collabora con i clienti nello spazio retail e fornisce soluzioni continue che aiutano a migliorare le operazioni quotidiane dei loro negozi.

ABCis sceglie Splashtop come migliore alternativa per sostituire AnyDesk

ABCis ha spiegato che dopo aver utilizzato AnyDesk per accedere da remoto ai computer dei suoi clienti, il software non disponeva di misure di sicurezza sufficienti, soprattutto quando si trattava di un ambiente multiutente:

"AnyDesk non offre la possibilità di gestire gli utenti, il che è un problema per noi in quanto dobbiamo avere password condivise per l'accesso non custodito", ha dichiarato Braeden Saxon, Integrated Systems Manager di ABCIS. "Non è affatto l'ideale. Non abbiamo modo di bloccare l'accesso se uno dei membri del nostro team lascia l'azienda. Abbiamo quindi iniziato a cercare una soluzione alternativa che disponga di supporto multiutente e che forniva una sicurezza molto migliore".

Per quanto riguarda i software per l'accesso remoto sicuro, Splashtop è in grado di soddisfare ogni esigenza. Splashtop utilizza una serie di tecnologie e funzionalità per mantenere al sicuro i dati degli utenti, tra cui potenti firewall, crittografia dei dati, mitigazione DDoS, meccanismi di difesa dalle intrusioni 24×7, autenticazione dei dispositivi, verifica a due fattori, crittografia TLS (inclusa TLS 1.2) e AES a 256 bit, sicurezza delle password a più livelli, blocco automatico dello schermo, timeout della sessione inattiva, notifica della connessione remota, autenticazione del server proxy e misure di sicurezza per gli ambienti multiutente, proprio ciò di cui ABCis aveva bisogno.

Ma la gestione multiutente e la sicurezza non erano gli unici motivi per cui ABCIS cercava una soluzione alternativa ad AnyDesk.

Come molti utenti che cercano un'alternativa a AnyDesk, ABCIS ha cercato una soluzione di accesso remoto conveniente. Dopo aver provato diverse soluzioni alternative come LogMeIn Central, LogMeIn Rescue e TeamViewer, ABCIS ha trovato Splashtop come la migliore alternativa a AnyDesk quando si trattava di funzionalità e prezzo.

"Splashtop ha reso davvero semplice continuare a supportare i nostri clienti, ha un prezzo competitivo e ha tutte le caratteristiche che stavamo cercando", ha dichiarato Braeden (leggi il caso di studio completo ABCI).

Quindi, mentre ci sono molti strumenti di accesso remoto come Splashtop là fuori, la maggior parte sono troppo costosi, non abbastanza sicuri, o hanno caratteristiche minime. Questo ha posizionato Splashtop come la soluzione di accesso remoto più conveniente sul mercato, con prezzi spesso inferiori dell'80% rispetto alla concorrenza, sicurezza di livello enterprise e funzionalità premium come lo streaming 4K. Gli utenti di accesso remoto alla ricerca di un'alternativa Anydesk lo hanno notato, ed è per questo che ci stanno passando a Splashtop.

Scopri un confronto tra Splashtop Business Access e AnyDesk Professional o prova gratuitamente una qualsiasi delle nostre soluzioni per giudicare tu stesso perché Splashtop è la soluzione migliore per le tue esigenze di accesso remoto.